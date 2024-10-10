Ürünlerinde Domuz Eti Bulunan Köfteci Yusuf Krize Neden Olurken Gıdada Hileyi Anlayabilir miyiz?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş tespit edilen gıda listesi hepimizin ağzını bir kez daha açık bıraktı. Meğer evlerimize giren yoğurt, köfte, salça gibi pek çok üründe binbir türlü hileye başvurulmuş. Gıda zinciri Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi bir numaralı gündem olurken gıdada hilenin nasıl anlaşılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BBC Türkçe'den Merve Kara Kaşka'ya konuşan uzmanlar uyarıda bulunuyor.

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