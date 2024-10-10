Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ürünlerinde Domuz Eti Bulunan Köfteci Yusuf Krize Neden Olurken Gıdada Hileyi Anlayabilir miyiz?

Ürünlerinde Domuz Eti Bulunan Köfteci Yusuf Krize Neden Olurken Gıdada Hileyi Anlayabilir miyiz?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
10.10.2024 - 17:32

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş tespit edilen gıda listesi hepimizin ağzını bir kez daha açık bıraktı. Meğer evlerimize giren yoğurt, köfte, salça gibi pek çok üründe binbir türlü hileye başvurulmuş. Gıda zinciri Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi bir numaralı gündem olurken gıdada hilenin nasıl anlaşılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BBC Türkçe'den Merve Kara Kaşka'ya konuşan uzmanlar uyarıda bulunuyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sakatat karıştırılmış lahmacun, domuz etli köfte, boyalı salça… Bakanlığın paylaştığı hileli gıda listesi hepimizin ağzını açık bıraktı.

Sakatat karıştırılmış lahmacun, domuz etli köfte, boyalı salça… Bakanlığın paylaştığı hileli gıda listesi hepimizin ağzını açık bıraktı.

Fahiş fiyatlar nedeniyle vatandaş ucuz ürüne yönelirken meğer markalar hepimizin sağlığıyla oynamış!

Fahiş fiyatlar nedeniyle vatandaş ucuz ürüne yönelirken meğer markalar hepimizin sağlığıyla oynamış!

Öyle ki ucuz fiyatlarıyla dikkat çeken ve Türkiye’nin dört bir yanında şubesi bulunan Köfteci Yusuf ürünlerinde domuz eti bulunması bir numaralı gündem haline geldi.

Öyle ki ucuz fiyatlarıyla dikkat çeken ve Türkiye’nin dört bir yanında şubesi bulunan Köfteci Yusuf ürünlerinde domuz eti bulunması bir numaralı gündem haline geldi.

BBC Türkçe’den Merve Kara Kaşka’nın haberine göre uzmanlar alım gücünün zayıflamasıyla hileli gıdaların yaygınlaştığının altını çiziyor.

BBC Türkçe’den Merve Kara Kaşka’nın haberine göre uzmanlar alım gücünün zayıflamasıyla hileli gıdaların yaygınlaştığının altını çiziyor.

Kaynak

Peki hileli gıdalar anlaşılır mı? Vatandaşın en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de bu oldu.

Peki hileli gıdalar anlaşılır mı? Vatandaşın en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de bu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gıda Güvenliği Denetçisi Dilek Çelik, hileli gıdaların beş duyuyla anlaşılmasının her zaman mümkün olmadığını kaydediyor. Çelik, vatandaşların alabileceği önlemlerden bazılarını şöyle aktarıyor:

Gıda Güvenliği Denetçisi Dilek Çelik, hileli gıdaların beş duyuyla anlaşılmasının her zaman mümkün olmadığını kaydediyor. Çelik, vatandaşların alabileceği önlemlerden bazılarını şöyle aktarıyor:

  • Güvenilir markaları tercih etmek.

  • Açıkta satılan, paketli olmayan gıdaları almamak.

  • Paketli gıdaların üzerindeki etiket bilgilerini okumak.

  • Şüpheye düşmesi durumunda ürünü tüketmemek (örneğin renginin, kokusunun ve yapısının bildiğinden daha farklı görünmesi).

  • Pahalı olarak bilinen ürün gruplarının fiyatlarının piyasa değerinin çok altında rakamlara satılması durumunda bu gıdaları satın almamak.

Sizin bu konuyla ilgili yorumlarınız neler? Bizimle paylaşmayı unutmayın👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın