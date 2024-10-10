Ürünlerinde Domuz Eti Bulunan Köfteci Yusuf Krize Neden Olurken Gıdada Hileyi Anlayabilir miyiz?
Ürünlerinde Domuz Eti Bulunan Köfteci Yusuf Krize Neden Olurken Gıdada Hileyi Anlayabilir miyiz?
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş tespit edilen gıda listesi hepimizin ağzını bir kez daha açık bıraktı. Meğer evlerimize giren yoğurt, köfte, salça gibi pek çok üründe binbir türlü hileye başvurulmuş. Gıda zinciri Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi bir numaralı gündem olurken gıdada hilenin nasıl anlaşılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BBC Türkçe'den Merve Kara Kaşka'ya konuşan uzmanlar uyarıda bulunuyor.
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Sakatat karıştırılmış lahmacun, domuz etli köfte, boyalı salça… Bakanlığın paylaştığı hileli gıda listesi hepimizin ağzını açık bıraktı.
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Fahiş fiyatlar nedeniyle vatandaş ucuz ürüne yönelirken meğer markalar hepimizin sağlığıyla oynamış!
Öyle ki ucuz fiyatlarıyla dikkat çeken ve Türkiye’nin dört bir yanında şubesi bulunan Köfteci Yusuf ürünlerinde domuz eti bulunması bir numaralı gündem haline geldi.
BBC Türkçe’den Merve Kara Kaşka’nın haberine göre uzmanlar alım gücünün zayıflamasıyla hileli gıdaların yaygınlaştığının altını çiziyor.
Peki hileli gıdalar anlaşılır mı? Vatandaşın en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de bu oldu.
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Gıda Güvenliği Denetçisi Dilek Çelik, hileli gıdaların beş duyuyla anlaşılmasının her zaman mümkün olmadığını kaydediyor. Çelik, vatandaşların alabileceği önlemlerden bazılarını şöyle aktarıyor:
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