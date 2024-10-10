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Köfteci Yusuf’ta Domuz Eti Çıkması Sonrasında Bir Skandal da Dondurmacıdan: Keçi Sütü Yokmuş!

Köfteci Yusuf’ta Domuz Eti Çıkması Sonrasında Bir Skandal da Dondurmacıdan: Keçi Sütü Yokmuş!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.10.2024 - 17:00

Köfteci Yusuf etlerinde ‘Domuz Eti’ çıkmasının yankıları devam ederken bir gıda skandalı da ünlü dondurma markasından geldi. 

'Yüzde 100 keçi sütlü dondurma' sloganıyla Türkiye’nin birçok yerinde şubeleri olan Tekin Usta Dondurma'nın aslında keçi sütü kullanmadığı ortaya çıktı.

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Son günlerde yaşanan gıda skandallarında en çok konuşulan konulardan biri Köfteci Yusuf’un yemeklerinde domuz eti çıkması oldu.

Son günlerde yaşanan gıda skandallarında en çok konuşulan konulardan biri Köfteci Yusuf’un yemeklerinde domuz eti çıkması oldu.

Domuz eti skandalının yankıları devam ederken şimdi bir marka daha skandalla gündeme geldi.

Domuz eti skandalının yankıları devam ederken şimdi bir marka daha skandalla gündeme geldi.

'Yüzde 100 keçi sütlü dondurma' sloganıyla Türkiye’nin birçok yerinde şubeleri bulunan Tekin Usta'nın gerçekte keçi sütü kullanmadığı ortaya çıktı.

'Yüzde 100 keçi sütlü dondurma' sloganıyla Türkiye’nin birçok yerinde şubeleri bulunan Tekin Usta'nın gerçekte keçi sütü kullanmadığı ortaya çıktı.

Tekin Usta'nın, keçi sütü yerine inek sütü kullandığı belirlendi. Bakanlık, firmanın ürettiği yarım yağlı keçi sütlü sade dondurmayı incelediğinde yalnızca inek sütü tespit etti.

Tekin Usta'nın, keçi sütü yerine inek sütü kullandığı belirlendi. Bakanlık, firmanın ürettiği yarım yağlı keçi sütlü sade dondurmayı incelediğinde yalnızca inek sütü tespit etti.
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