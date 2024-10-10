Köfteci Yusuf’ta Domuz Eti Çıkması Sonrasında Bir Skandal da Dondurmacıdan: Keçi Sütü Yokmuş!

Köfteci Yusuf etlerinde ‘Domuz Eti’ çıkmasının yankıları devam ederken bir gıda skandalı da ünlü dondurma markasından geldi.

'Yüzde 100 keçi sütlü dondurma' sloganıyla Türkiye’nin birçok yerinde şubeleri olan Tekin Usta Dondurma'nın aslında keçi sütü kullanmadığı ortaya çıktı.