onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yılın Rengi Açıklandı! 2026’ya Bembeyaz Bir Sayfa: “Cloud Dancer”

etiket Yılın Rengi Açıklandı! 2026’ya Bembeyaz Bir Sayfa: “Cloud Dancer”

Pelin Gülşen
Pelin Gülşen - yazio
05.12.2025 - 10:35

Pantone bu yıl öyle bir seçim yaptı ki, ilk duyduğumda içimden şu geçti:

“Evet… Tam olarak buna ihtiyacımız vardı.”

2026’nın rengi PANTONE 11-4201 Cloud Dancer olarak açıklandı. Türkçede kulağımıza “Bulut Dansçısı” olarak çevrilse de bir yandan verdiği his sebebiyle “Bulut Esintisi”, “Bulut Nefesi”, “Bulut Ferahlığı” gibi şiirsel çağrışımlar fısıldayan ismiyle müstesna bir beyaz.

Ama sıradan bir beyaz değil.

Cloud Dancer adına alan bu özel beyaz tonu, soğuk ve sıcak alt tonlar arasında kurduğu kusursuz dengeye sahip. 

Yani bu beyaz ne tamamen soğuk, ne de sarıya kaçan sıcak bir beyaz…

Tam anlamıyla dengeli, yumuşak ve nötr bir beyaz.

Vanilya köpüğü gibi yumuşak, adeta bulutların üzerinde yürüyormuş hissi veren, tatlı bir masumiyet taşıyor…

Ve evet… Pantone tarihinde ilk kez bir beyaz tonu “Yılın Rengi” olarak seçildi.

Bu, başlı başına büyük bir karar.  Çoğunlukla ’renk’ tüm şatafatı ile gelirken beyaz bir kenarda izleyicidir . Bu sefer sahnede tek başına tüm asaleti ve derinliği ile ‘beyaz’ var. Ama bu beyaz  hayatımıza yalnızca görsellik katmak için değil, duygularımıza  da dokunmak için geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İçinde Bulunduğumuz Çağ: Zihinsel Kalabalıkların Gürültüsünde Yön Aramak

İçinde Bulunduğumuz Çağ: Zihinsel Kalabalıkların Gürültüsünde Yön Aramak
www.pantone.com

Son yıllarda nasıl yaşadığımızı dürüstçe düşünelim…

24 saat durmayan bir koşturma, bitmeyen bildirim sesleri, sürekli ekrana bakma hâli, kesintisiz bağlantı, şehir gürültüsü, zihni asla rahat bırakmayan bir tempo…

İçinde bulunduğumuz çağ, zihinsel kalabalıkların gürültüsünde yön bulmaya çalıştığımız bir dönem.

Ve belki de en doğru tanım şu:

Ne tam geçmişteyiz, ne de hala anlamaya çalıştığımız gelecekte; Cloud Dancer bu “eşikte kalmışlık” hâlimizin beyaz karşılığı.

Hepimiz bu yoğunluk içinde daha sade, daha sessiz, daha anlamlı bir yaşam hissi arıyoruz.

İşte Pantone’un 2026 Yılın Rengi olarak seçtiği PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, tam olarak bu ruh hâlinin ve arayışın görsel karşılığı.

Adı Neden Cloud Dancer? Çünkü “Beyaz” Demek Yetmezdi

Bir rengin adı, o rengin hissettirdiklerinin neredeyse yarısını taşır. O yüzden “Cloud Dancer” ismini ilk duyduğumda, bu beyazın neden sıradan bir “beyaz” olarak adlandırılamayacağını hemen anladım.

Cloud Dancer… Bulut Dansçısı.

Bulutların üzerinde hafifçe süzülmek gibi.

Ağırlıksız, yormayan, sessiz ama etkili.

Kaosun üzerine biraz yükselmek, dünyanın gürültüsüne yukarıdan bakabilmek gibi…

Pantone bu yıl bana göre sadece bir rengi seçmedi.

Bir hissi seçti.

Ve o his tam olarak şuydu:

Hafiflik. Sadelik. Sessizlik. Derin bir nefes.

‘Cloud Dancer’’ı Bir Renkten Öteye Taşıyan Açıklama Pantone Renk Enstitüsü Direktörü Leatrice Eiseman’dan geliyor:

Pantone Renk Enstitüsü’nün direktörü Leatrice Eiseman, Cloud Dancer’ı şu sözlerle tanımlıyor:

“Cloud Dancer, toksiklikten ve aşırılıklardan arınmış bir geleceğe duyulan özlemi temsil ediyor.”

Bu cümle, aslında sadece bir renk tanımı değil; içinde yaşadığımız çağın ruhuna tutulmuş çok net bir ayna. 

Leatrice Eiseman ile yollarımız yıllar önce renklere olan merakım ile başlayan sonrasında renk  psikolojisi üzerine yaptığım çalışmalar sırasında kesişti. Zaman içinde bu profesyonel bağ, karşılıklı ilhamla beslenen güzel ve uzun soluklu bir dostluğa dönüştü. 'Renk; sadece görülen bir şey değil, hissedilen bir duygudur' cümlesi bana renkler alanında yaptığım tüm çalışmalarda ilham oldu ve zaman içinde bu dostluk sayesinde renkleri görmenin ötesinde duymayı ve hissetmeyi öğrendim.  Renklerin reklam , pazarlama ve satış alanında uygulamalarının tüketiciler üzerindeki etkileri  incelendiğinde renk kavramının estetik algıyı besleyen görsel bir öğe olmanın çok ötesinde etkileşimleri olduğu mutlaktır. Renkler illa ki bir şey söyler ama  az ama çok… Leatrice ile sohbetlerimizde hep değindiğimiz gibi:

“Renk bazen bağırır, bazen fısıldar.”

Cloud Dancer ise fısıldayarak iz bırakan bir renk.

Kırmızı Halı ve Beyazın Yeni Gücü

Kırmızı Halı ve Beyazın Yeni Gücü

Moda dünyasında uzun zamandır farklı beyaz tonları kullanılıyor olsa da, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer özellikle kabarık siluetleri ve tüy gibi doğal dokuları temsil ediyor.

Yani bu beyaz; sert ve mesafeli değil, yumuşak, akışkan ve hareketli bir form dili ile birlikte var oluyor. 

Bu yılki Met Gala’da tüy detayları dikkat çekici biçimde öne çıktı. Özellikle Diana Ross’un yaklaşık 5,5 metrelik kuyruklu, olağanüstü beyaz elbisesi gecenin en unutulmaz karelerinden biri oldu.

Emma Stone’un Venedik Film Festivali’nde giydiği Louis Vuitton tasarımı kabarık etekli elbise, yine bu dengeli beyazın kırmızı halıdaki en göz alıcı örneklerinden biri oldu.

Emma Stone’un Venedik Film Festivali’nde giydiği Louis Vuitton tasarımı kabarık etekli elbise, yine bu dengeli beyazın kırmızı halıdaki en göz alıcı örneklerinden biri oldu.

Şarkıcı ve söz yazarı Rosalía ise geçtiğimiz ay büyük beğeni toplayan “Lux” albümünün tanıtımı sırasında uçuşan, temiz ve bembeyaz tasarımları tercih ederek bu yeni beyaz algısını sahneye taşıdı.

Beyaz artık sadece “temizlik” ya da “masumiyet”in simgesi değil.

Beyaz artık bir bilinç ifadesi.

Gösterişin yerini kontrollü bir güç alıyor.

Ünlüler, Beyaz ve Yeni Güç Algısı

Ünlüler, Beyaz ve Yeni Güç Algısı
telegrafi.com

Bir yandan beyazın ihtişamını yansıtan tasarımlar gözlerimizi kamaştırırken bir yandan heykelsi ve uçuş uçuş elbiseler abartısız ama net duruşu olan çizgiler kırmızı halıda ön plana güçlü duruşu simgeliyor.

Eskiden beyaz “riskli” bir renkti.

Şimdi ise beyaz, en kontrollü güç ifadesine dönüştü.

Son yıllarda özellikle TikTok ve Instagram üzerinden yayılan, doğal, sade, bakımlı ama abartısız bir güzellik ve yaşam tarzı anlayışını ifade eden “Clean girl estetiği” de bunun bir yansıması.

Az makyaj, sade saçlar, doğal cilt, soft aydınlık…

Beyaz artık “fazlasız olmak”.

Ve günümüz dünyasında belki de en cesur şey, fazlalıksız kalabilmek.

PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, renk olmayan bir rengin sessiz ama derin gücünü taşıyor.

PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, renk olmayan bir rengin sessiz ama derin gücünü taşıyor.
od2-image-api.abs-cbn.com

Yılın rengi ilk açıklandığında birçok kişi “Ama bu sadece beyaz…” dedi.

Evet, beyaz.

Ama 2026’nın dünyasında beyaz sıradan bir renk değil.

Giderek yorulan, hızlanan, gürültüye boğulan bir dünyada hepimizin ihtiyacı olan şey belki de sadece şu:

Temiz bir sayfa.

Sakin bir nefes.

Ve zihni dinlendiren biraz beyazlık.

Herkes sadeleşmek, sakinleşmek ve fazlalıklardan kurtulmak istiyor.

İşte Cloud Dancer bu yüzden burada.

Bu beyaz bir teslimiyet değil;

bu beyaz bir şifa.

Çünkü Cloud Dancer, gürültülü bir dünyada sakinliğin fısıltısı gibi.

2026’ya giden yol belli ki biraz daha pamuksu, biraz daha yumuşak ve biraz daha sade olacak.Umarım hepimizin hayatına bu renk ile tertemiz sayfalar açılır ve umutlarımızın beyazı yeni başlangıçlarla taçlanır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Instagram

Instagram Renkgurusu

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Pelin Gülşen
Pelin Gülşen
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam