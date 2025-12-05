Yılın Rengi Açıklandı! 2026’ya Bembeyaz Bir Sayfa: “Cloud Dancer”

Pantone bu yıl öyle bir seçim yaptı ki, ilk duyduğumda içimden şu geçti:

“Evet… Tam olarak buna ihtiyacımız vardı.”

2026’nın rengi PANTONE 11-4201 Cloud Dancer olarak açıklandı. Türkçede kulağımıza “Bulut Dansçısı” olarak çevrilse de bir yandan verdiği his sebebiyle “Bulut Esintisi”, “Bulut Nefesi”, “Bulut Ferahlığı” gibi şiirsel çağrışımlar fısıldayan ismiyle müstesna bir beyaz.

Ama sıradan bir beyaz değil.

Cloud Dancer adına alan bu özel beyaz tonu, soğuk ve sıcak alt tonlar arasında kurduğu kusursuz dengeye sahip.

Yani bu beyaz ne tamamen soğuk, ne de sarıya kaçan sıcak bir beyaz…

Tam anlamıyla dengeli, yumuşak ve nötr bir beyaz.

Vanilya köpüğü gibi yumuşak, adeta bulutların üzerinde yürüyormuş hissi veren, tatlı bir masumiyet taşıyor…

Ve evet… Pantone tarihinde ilk kez bir beyaz tonu “Yılın Rengi” olarak seçildi.

Bu, başlı başına büyük bir karar. Çoğunlukla ’renk’ tüm şatafatı ile gelirken beyaz bir kenarda izleyicidir . Bu sefer sahnede tek başına tüm asaleti ve derinliği ile ‘beyaz’ var. Ama bu beyaz hayatımıza yalnızca görsellik katmak için değil, duygularımıza da dokunmak için geldi.