Uğur Arslan'ın Kızı Ceylin Selin Arslan, Kariyeriyle Babasını Solladı!

'Geçmedim, o farklı bir devirdeydi. Kaset sattı 8 milyon. Şimdi dönem dijital.' Ardından Uğur Arslan, 'Şu anın kaseti dijital. Dijitalde beni geçti. Ben kızıma bırakıyorum, o kazandı' diyerek kızının başarısını gönülden sahiplendi.

Uğur Arslan, kızının sektörde kendi emeğiyle ilerlemesini istediğini de belirterek, 'Kızım olduğunu söylemiyoruz. Kendi ayakları üzerinde duruyor. ‘Baba torpiliyle yapıyor’ derler diye ödü kopuyor. Her konuda benden daha yetenekli. Eğitimini aldı, şarkılarının söz ve müziğini kendi yapıyor' dedi.