Uğur Arslan'ın Kızı Ceylin Selin Arslan, Kariyeriyle Babasını Solladı!
Yeni şarkıcı Ceylin Arslan, meğer şarkıcı ve sunucu Uğur Arslan’ın kızıymış! Genç yetenek, müzik sektörüne hızlı bir giriş yaparak dinlenme sayılarıyla babasını bile solladı. Uğur Arslan ile kızı Ceylin Arslan, Melike Öcalan’ın sunduğu Melike’yle Müziğin Ritmi programına konuk oldu. Arslan, 'Benim 'Karagümrük Yanıyor' şarkımın Spotify'daki dinlenme rakamı 6.5 milyon, onun şarkısı 8.5 milyon. Benim aylık dinleyicim 30 bin, onunki 830 bin. 'Boynuz kulağı geçer' derler, benim kızım da beni geçti.' dedi.
"Karagümrük Yanıyor" şarkısıyla çoğumuzun tanıdığı, ardından Seda Sayan ve Songül Karlı ile sunduğu programlarla hafızalara kazınan Uğur Arslan, bu kez kızıyla gündemde.
Genç müzisyen ise babasının sözlerine mütevazı bir dille karşılık verdi:
Öte yandan Ceylin Arslan'ın son hali de dikkat çekti:
