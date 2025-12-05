onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Uğur Arslan'ın Kızı Ceylin Selin Arslan, Kariyeriyle Babasını Solladı!

Uğur Arslan'ın Kızı Ceylin Selin Arslan, Kariyeriyle Babasını Solladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.12.2025 - 10:29

Yeni şarkıcı Ceylin Arslan, meğer şarkıcı ve sunucu Uğur Arslan’ın kızıymış! Genç yetenek, müzik sektörüne hızlı bir giriş yaparak dinlenme sayılarıyla babasını bile solladı. Uğur Arslan ile kızı Ceylin Arslan, Melike Öcalan’ın sunduğu Melike’yle Müziğin Ritmi programına konuk oldu. Arslan, 'Benim 'Karagümrük Yanıyor' şarkımın Spotify'daki dinlenme rakamı 6.5 milyon, onun şarkısı 8.5 milyon. Benim aylık dinleyicim 30 bin, onunki 830 bin.  'Boynuz kulağı geçer' derler, benim kızım da beni geçti.' dedi.

Gelin detaylara birlikte bakalım.👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Karagümrük Yanıyor" şarkısıyla çoğumuzun tanıdığı, ardından Seda Sayan ve Songül Karlı ile sunduğu programlarla hafızalara kazınan Uğur Arslan, bu kez kızıyla gündemde.

"Karagümrük Yanıyor" şarkısıyla çoğumuzun tanıdığı, ardından Seda Sayan ve Songül Karlı ile sunduğu programlarla hafızalara kazınan Uğur Arslan, bu kez kızıyla gündemde.

Meğer genç müzisyen Ceylin Selin Arslan, Uğur Arslan’ın kızıymış! Baba-kız, Melike Öcalan’ın sunduğu Melike’yle Müziğin Ritmi programına birlikte konuk oldu.

Babasının izinden giden genç müzisyen Ceylin Selin Arslan, enstrüman çalarak şarkı söyleyen, üreten ve kısa sürede sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edinen bir isim. Programda kızının başarılarından gururla bahseden Uğur Arslan, 'Benim ‘Karagümrük Yanıyor’ şarkım Spotify’da 6.5 milyon dinlenmiş, onun şarkısı 8.5 milyon. Benim aylık dinleyicim 30 bin, onunki 830 bin. Boynuz kulağı geçti.' ifadelerini kullandı.

Genç müzisyen ise babasının sözlerine mütevazı bir dille karşılık verdi:

Genç müzisyen ise babasının sözlerine mütevazı bir dille karşılık verdi:

'Geçmedim, o farklı bir devirdeydi. Kaset sattı 8 milyon. Şimdi dönem dijital.' Ardından Uğur Arslan, 'Şu anın kaseti dijital. Dijitalde beni geçti. Ben kızıma bırakıyorum, o kazandı' diyerek kızının başarısını gönülden sahiplendi.

Uğur Arslan, kızının sektörde kendi emeğiyle ilerlemesini istediğini de belirterek, 'Kızım olduğunu söylemiyoruz. Kendi ayakları üzerinde duruyor. ‘Baba torpiliyle yapıyor’ derler diye ödü kopuyor. Her konuda benden daha yetenekli. Eğitimini aldı, şarkılarının söz ve müziğini kendi yapıyor' dedi.

Öte yandan Ceylin Arslan'ın son hali de dikkat çekti:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın