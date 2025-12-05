Sen Ne Kadar Hijyeniksin?
Hijyen, sadece temizlik değil; aslında bir yaşam biçimi. Kimimiz sürekli temizlik yapar, kimimiz “o kadar da abartmaya gerek yok” der. Peki sen bu dengenin neresindesin? Günlük alışkanlıkların, küçük detaylara verdiğin önem aslında seni ele veriyor.
Hazırsan bu testte, hijyen konusundaki gerçek tavrını keşfedeceğiz.👇🏻
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Çamaşır yıkama rutinin hangisine daha yakın?
3. Evini nasıl süpürüyorsun?
4. Ne sıklıkla toz alıyorsun?
5. Şimdi de yer silme sıklığını öğrenelim!
6. Peki, sürekli olarak yatağını toplayan düzenli bir insan mısın?
7. Ellerini bir günde kaç kere yıkıyorsun?
8. Son olarak, evini ne sıklıkta temizliyorsun?
Hijyen senin yaşam tarzın!
Hijyene dikkat ediyorsun ama abartmıyorsun!
Pek titiz değilsin!
Hijyenle aranı biraz düzeltmelisin!
