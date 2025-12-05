onedio
Sen Ne Kadar Hijyeniksin?

miray soysal
05.12.2025 - 10:31

Hijyen, sadece temizlik değil; aslında bir yaşam biçimi. Kimimiz sürekli temizlik yapar, kimimiz “o kadar da abartmaya gerek yok” der. Peki sen bu dengenin neresindesin? Günlük alışkanlıkların, küçük detaylara verdiğin önem aslında seni ele veriyor. 

Hazırsan bu testte, hijyen konusundaki gerçek tavrını keşfedeceğiz.👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Çamaşır yıkama rutinin hangisine daha yakın?

3. Evini nasıl süpürüyorsun?

4. Ne sıklıkla toz alıyorsun?

5. Şimdi de yer silme sıklığını öğrenelim!

6. Peki, sürekli olarak yatağını toplayan düzenli bir insan mısın?

7. Ellerini bir günde kaç kere yıkıyorsun?

8. Son olarak, evini ne sıklıkta temizliyorsun?

Hijyen senin yaşam tarzın!

Senin için temizlik bir görev değil, bir huzur kaynağı. Evin, eşyaların, hatta düşüncelerin bile düzenli olmalı. Hijyen senin enerjini yükseltiyor, kendini daha iyi hissetmeni sağlıyor. İnsanlar senin yanında her zaman ferahlık hissediyor çünkü detaylara önem veriyorsun.  Temizliği bir görev bilinciyle ve özveriyle ciddiye alıyorsun.

Hijyene dikkat ediyorsun ama abartmıyorsun!

Sen denge insanısın. Temizliğe önem veriyorsun ama hayatını bunun etrafında döndürmüyorsun. Evinde düzeni seviyor, kişisel bakımına özen gösteriyorsun. Ama küçük dağınıklıklardan da rahatsız olmuyorsun, çünkü senin için huzur her şeyden önemli. Temizlik senin için bir zorunluluk değil, bir rahatlama yolu. İnsanlar senin yanında kendini rahat hissediyor çünkü sen ne çok titiz ne de umursamazsın. Gerçek hijyen anlayışı tam da bu işte.

Pek titiz değilsin!

Sen hijyen konusunda rahat bir yapıya sahipsin. Çok dağınık sayılmazsın ama bazen “sonra yaparım” diyerek işleri erteliyorsun. Temizlik senin için öncelik değil, canın isteyince yapılan bir şey gibi. 2026’da biraz daha düzenli olmak sana iyi gelebilir. Çünkü temiz bir ortam, zihnini de berraklaştırır. Küçük adımlarla başlayarak bu dengeyi kolayca kurabilirsin. Unutma, hijyen sadece çevreyi değil, ruh halini de tazeler.

Hijyenle aranı biraz düzeltmelisin!

Tamam, hayat yoğun, temizlik her zaman öncelik olamıyor ama bazen bu konuda biraz gevşemiş gibisin.  Tozlar ya da dağınık bir masa seni rahatsız etmiyor olabilir ama zamanla bu durum enerjini düşürebilir. Küçük alışkanlıklarla başla: her sabah yatağını topla, el yıkamayı ihmal etme, sık kullanılan alanları temiz tut. Bunlar seni hem fiziksel hem zihinsel olarak daha iyi hissettirecek. Unutma, hijyen sadece görünüş değil, bir yaşam kalitesi meselesi. Bu yıl biraz daha özen gösterirsen farkı hemen hissedeceksin.

