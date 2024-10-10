Fatih Altaylı, Eren Erdem'i Engelledi: Levent Kırca ile Tartıştığı Eski Görüntüleri Paylaştı!

'Beyefendi zaten AKP’lidir.

Fatih Saraç ile birlikte, kol kola Habertürk’ü AKP’den gelen telefonlar doğrultusunda yönetmiş, hatta bir çok seçimin kaderini etkileyen işler yapmıştır. 2014 Yılında benim TV programıma katılıp günah çıkartmaya çalışmış, ama yayın sonunda ciddi biçimde rezil olmuştu.

Arka plandaki akreditasyonlarını bilirim, ama devlet kurumlarının çalışma şeklini ifşa etmek bana yakışmaz.

Bu arkadaşın meselesi Kılıçdaroğlu değildir.

Bakın, yarın Özgür Özel “5’li çetelere ateş etmeye başlasın,” göreceksiniz, Kılıçdaroğlu için ne söylüyorsa aynısını Özgür bey içinde söyleyecektir.

Ah ah! Terbiyemiz gereği bildiklerimizin çeyreğini konuşamıyoruz! Yutkuna yutkuna boğazımız şişti.

Neyse, konuşsunlar bakalım…

Ben karmaya inanırım.

Eden bulur.'