Fatih Altaylı, Eren Erdem'i Engelledi: Levent Kırca ile Tartıştığı Eski Görüntüleri Paylaştı!
Fatih Altaylı, Eren Erdem'i Engelledi: Levent Kırca ile Tartıştığı Eski Görüntüleri Paylaştı!
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ile Gazeteci Fatih Altaylı arasında gerilim dozajı aştı. Erdem, Fatih Altaylı ile Levent Kırca'nın tartıştığı eski görüntüleri paylaşınca Altaylı'nın kendisini engellediğini söyledi.
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Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ile Gazeteci Fatih Altaylı X'te birbirine girdi.
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Erdem, Altaylı'nın "CHP, Kılıçdaroğlu'nu partinin başına getirirse, yemin ederim AK Partili olurum." sözlerini alıntılayarak karşılık verdi.
Erdem paylaşımında "Beyefendi zaten AKP’lidir. Fatih Saraç ile birlikte, kol kola Habertürk’ü AKP’den gelen telefonlar doğrultusunda yönetmiş, hatta bir çok seçimin kaderini etkileyen işler yapmıştır. 2014 Yılında benim TV programıma katılıp günah çıkartmaya çalışmış, ama yayın sonunda ciddi biçimde rezil olmuştu." diye yazdı.
Altaylı bu tweet'e "O yüzden mi gazeteni kurduğun zaman kutlu esendemir vasıtası ile gelip bana saygılarını bildiriyor benden akıl alıyordun. Senin için zor olacak ama biraz ahlaklı olmayı dene." diye yanıt verdi.
Onun üstüne Erdem, Levent Kırca ile Habertürk ekranlarında tartışan Altaylı'nın bir videosunu paylaşınca ortalık iyice gerildi.
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Erdem, bu videoyu paylaştıktan sonra Altaylı'nın kendisini sosyal medyadan engellediğini söyledi.
Paylaşımlarına "Levent abiyi hatırlamak ağır geldi zaar..." ifadesi ile son verdi.
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