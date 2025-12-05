Davetiyede Belirtmesine Rağmen Düğününde Çocuk Gören Gelin Tartışma Yarattı

Düğün davetiyeme özellikle 'Lütfen çocuk getirmeyiniz' diye not düştüm.

Buna rağmen kuzenim 4 yaşındaki oğluyla geldi. Çocuk ilk dansımızda pistte koşuşturup durdu, en sonunda da gelinliğimin kuyruğuna bastı.

O an sinirden gözüm döndü, görevlileri çağırıp kuzenimi ve çocuğunu düğünden nazikçe çıkarttırdım. O günden beri teyzemler dahil tüm sülale bana düşman kesildi.

'Bir çocuk için kalp kırmaya değer miydi, ne kadar gaddarsın' diyorlar. O gece için dünya kadar masraf yaptım, en özel anımın sabote edilmesine izin vermedim diye suçlu ben mi oldum?