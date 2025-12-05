Davetiyede Belirtmesine Rağmen Düğününde Çocuk Gören Gelin Tartışma Yarattı
Düğünler pek çok kişi için hayatlarındaki en özel anlardan biri. Tüm detayların düşünüldüğü, tüm ekonomik şartların zorlandığı, maddi manevi öncesi ve sonrasıyla iki tarafı da yıpratan düğünlerde bazıları mükemmeliyetçilik arayabiliyor. Son zamanlarda da davetiyelere çocukların gelmemesi şeklinde uyarılar yapılıyor. Bir gelin de davetiyesinde bunu özellikle belirtiyor ama düğüne gelen çocuk gelinin ifadesiyle düğünü sabote ediyor. Bu olay da anonim profillerden tutun Demet Akalın'a kadar pek çok kişinin gündemine girdi.
Paylaşım şöyle;
Demet Akalın hak verdi.
Ancak itiraz edenler de var.
Arada kalan da var.
Öneri de geldi.
İtici bulanlar da var.
Karşı çıkanlar da var.
Sizce gelin haklı mı?
