Davetiyede Belirtmesine Rağmen Düğününde Çocuk Gören Gelin Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.12.2025 - 10:28

Düğünler pek çok kişi için hayatlarındaki en özel anlardan biri. Tüm detayların düşünüldüğü, tüm ekonomik şartların zorlandığı, maddi manevi öncesi ve sonrasıyla iki tarafı da yıpratan düğünlerde bazıları mükemmeliyetçilik arayabiliyor. Son zamanlarda da davetiyelere çocukların gelmemesi şeklinde uyarılar yapılıyor. Bir gelin de davetiyesinde bunu özellikle belirtiyor ama düğüne gelen çocuk gelinin ifadesiyle düğünü sabote ediyor. Bu olay da anonim profillerden tutun Demet Akalın'a kadar pek çok kişinin gündemine girdi.

Paylaşım şöyle;

Düğün davetiyeme özellikle 'Lütfen çocuk getirmeyiniz' diye not düştüm.

Buna rağmen kuzenim 4 yaşındaki oğluyla geldi. Çocuk ilk dansımızda pistte koşuşturup durdu, en sonunda da gelinliğimin kuyruğuna bastı.

O an sinirden gözüm döndü, görevlileri çağırıp kuzenimi ve çocuğunu düğünden nazikçe çıkarttırdım. O günden beri teyzemler dahil tüm sülale bana düşman kesildi.

'Bir çocuk için kalp kırmaya değer miydi, ne kadar gaddarsın' diyorlar. O gece için dünya kadar masraf yaptım, en özel anımın sabote edilmesine izin vermedim diye suçlu ben mi oldum?

Demet Akalın hak verdi.

twitter.com

Ancak itiraz edenler de var.

twitter.com

Arada kalan da var.

twitter.com

Öneri de geldi.

twitter.com
İtici bulanlar da var.

twitter.com

Karşı çıkanlar da var.

twitter.com

Sizce gelin haklı mı?

twitter.com

