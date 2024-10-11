İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun'dan Köfteci Yusuf'a Destek Ziyareti

Son günlerin gündem maddelerinden en önemlisi de 300'e yakın şubesiyle milyonlarca kişiye hizmet veren Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz etine rastlanması. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listesinde geçtiğimiz gün giren işletmenin işlerinin düştüğü gözlemlense de sosyal medyada bunun bir komplo olduğuna inanan vatandaş var. İYİ Parti Muğla vekili Metin Ergun ise Köfteci Yusuf ziyaretini resmi hesabından paylaştı.