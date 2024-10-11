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Köfteci Yusuf’a Domuz Eti Darbesi: Bazı Şubeler Boş Kaldı

Köfteci Yusuf’a Domuz Eti Darbesi: Bazı Şubeler Boş Kaldı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.10.2024 - 08:20

Türkiye’de yüzlerce işletmesi bulunan Köfteci Yusuf’un, ürünlerinde domuz eti kullandığı iddiası ortalığı karıştırmıştı. Şirket, bakanlığın numune alımında hata yaptığını ve kesinlikle hiçbir ürünlerinde domuz eti olmadığını açıklamıştı. Dün Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubelerinde çekilen görüntüler ise müşteri sayısındaki düşüşü ortaya koydu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde, Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinde alınan numunelerde domuz eti tespit edildi iddiası gündemde.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde, Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinde alınan numunelerde domuz eti tespit edildi iddiası gündemde.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ürünlerde hiçbir şekilde domuz eti kullanılmadığı ve bakalığın numune alırken hata yaptığı yer almıştı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ürünlerde hiçbir şekilde domuz eti kullanılmadığı ve bakalığın numune alırken hata yaptığı yer almıştı.

Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki Avcılar ve Kadıköy şubelerinde dün çekilen görüntüler ise müşteri sayısındaki azlığı ortaya çıkardı.

Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki Avcılar ve Kadıköy şubelerinde dün çekilen görüntüler ise müşteri sayısındaki azlığı ortaya çıkardı.

Avcılar'daki Köfteci Yusuf şubesinde çekilen ve sosyal medyada yayınlanan bir videoda mekanın boş kaldığı görüldü. Kadıköy'deki Köfteci Yusuf şubesinde ise iş çıkışı saatinde dahi üst katın servise kapatıldığı, sınırlı sayıda masa bulunan alt katta da masaların yarısından çoğunun boş kaldığı görüldü.

Avcılar'daki Köfteci Yusuf şubesinde çekilen ve sosyal medyada yayınlanan bir videoda mekanın boş kaldığı görüldü. Kadıköy'deki Köfteci Yusuf şubesinde ise iş çıkışı saatinde dahi üst katın servise kapatıldığı, sınırlı sayıda masa bulunan alt katta da masaların yarısından çoğunun boş kaldığı görüldü.

Köfteci Yusuf'un şubesinde çekilen görüntüler 👇

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