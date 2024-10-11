Köfteci Yusuf’a Domuz Eti Darbesi: Bazı Şubeler Boş Kaldı

Türkiye’de yüzlerce işletmesi bulunan Köfteci Yusuf’un, ürünlerinde domuz eti kullandığı iddiası ortalığı karıştırmıştı. Şirket, bakanlığın numune alımında hata yaptığını ve kesinlikle hiçbir ürünlerinde domuz eti olmadığını açıklamıştı. Dün Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubelerinde çekilen görüntüler ise müşteri sayısındaki düşüşü ortaya koydu.