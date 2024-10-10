Özgür Demirtaş’tan Domuz Eti Kullanan Köfteci Yusuf Açıklaması: “Farklı Düşünüyorum”
Özgür Demirtaş’tan Domuz Eti Kullanan Köfteci Yusuf Açıklaması: “Farklı Düşünüyorum”
Ürünlerinde domuz eti kullanması sonrasında ülke gündemine oturan Köfteci Yusuf hakkında bir açıklama da Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, “Köfteci Yusuf olayı hakkında farklı düşünüyorum” diyerek “Bu işin altından mafyavari gruplar çıkabilir mi?” Sorusunu sordu.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde Türkiye’de birçok şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti tespit edildiği ortaya çıkmıştı.
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Çıkan iddialar sonrası sessizliğini koruyan şirket, bugün açıklama yaptı ve “kumpas” olabileceğini iddia etti.
Konuyla ilgili bir açıklama da Özgür Demirtaş’tan geldi.
Demirtaş açıklamasında “Bu işin altından mafyavari gruplar çıkabilir mi?” sorusunu sordu.
İşte Özgür Demirtaş’ın köfteci Yusuf hakkındaki açıklaması:
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