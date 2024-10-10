Özgür Demirtaş’tan Domuz Eti Kullanan Köfteci Yusuf Açıklaması: “Farklı Düşünüyorum”

'Köfteci Yusuf olayı hakkında farklı düşünüyorum.

Milyonlarca Dolar değerine ulaşmış bir işletme SALAK mı da BİNDE BİR oranında domuz eti kullansın?.

Domuz eti, normal etin yarı fiyatına olsa bile (ki değil), 1000 Birim maliyeti olan köfte 999.5 Birim maliyete iner.

Böylesine küçük bir oran için Milyonlarca dolar değerindeki işletme ÖYLE BÜYÜK bir riske girer mi?

Bu işin altından işletmeyi UCUZA satın almaya çalışan mafyavari gruplar çıkabilir mi?

Bir düşünelim isterim!…'