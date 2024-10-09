T24 Rapor Sonuçlarını Paylaştı: "Köfteci Yusuf'ta Domuz Eti Bulundu"
T24 Rapor Sonuçlarını Paylaştı: "Köfteci Yusuf'ta Domuz Eti Bulundu"
T24, ürünlerinde domuz eti tespit edilen ünlü köfte restoran zincirinin Köfteci Yusuf olduğunu duyurdu. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş imzasıyla yayınlanan haberde rapor sonuçları da yer aldı. Habere göre, 27 Şubat ve 7 Mart'ta alınan köfte ve döner numunelerinde domuz eti bulundu.
Kaynak: T24- Cengiz Anıl Bölükbaş
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi sonrası büyük bir tartışma başlamış durumda. Etlerinde domuz eti bulunan bir köfte zincirinin adını mahkeme kararıyla gizlettiği iddiasıysa gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Söz konusu durum sonrası sosyal medyada Türkiye'nin en büyük köfte zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf hedef alınmaya başlandı. Şirket ise sessizliğini korumaya devam ediyor.
T24’ün ulaştığı belgelere göre ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerin ardından ürünlerinde domuz eti çıkan firma Köfteci Yusuf.
Söz konusu haberde numunelerin 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde alındığı belirtiliyor. İncelemeler pişmiş köfte eti ve dana eti dönerinden numune alınarak yapıldı.Pişmiş köfte etinden 300 gram, dana eti dönerinden 400 gram numune alındı. Raporlara göre her iki üründe domuz eti tespit edildi.
T24'ün Köfteci Yusuf'ta domuz eti tespit edildiği iddiasıyla paylaştığı rapor sonuçları 👇
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