T24 Rapor Sonuçlarını Paylaştı: "Köfteci Yusuf'ta Domuz Eti Bulundu"

T24, ürünlerinde domuz eti tespit edilen ünlü köfte restoran zincirinin Köfteci Yusuf olduğunu duyurdu. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş imzasıyla yayınlanan haberde rapor sonuçları da yer aldı. Habere göre, 27 Şubat ve 7 Mart'ta alınan köfte ve döner numunelerinde domuz eti bulundu.

Kaynak: T24- Cengiz Anıl Bölükbaş