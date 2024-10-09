Gündem Yaratan İddia Sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Domuz Eti Açıklaması: "Gerçeği Yansıtmıyor"
Gündem Yaratan İddia Sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Domuz Eti Açıklaması: "Gerçeği Yansıtmıyor"
Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı sosyal medya platformlarında dolaşan 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, bu tür haberlerin asılsız olduğu ifade edildi.
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Türkiye son iki gündür ünlü bir köfte zincirinin etlerinde çıkan domuz etini konuşuyor. İddiaya göre, firma mahkeme kararı aldırarak adını bakanlığın paylaştığı listede gizletti.
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Tartışmalar devam ederken, dün bazı sosyal medya hesapları domuz etinin AK Parti döneminde kasaplık et sınıfına alındığına dair bazı paylaşımlar yaparak sosyal medyada öne çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mevzuatta domuz etine ilişkin bir tanım veya atıf bulunmadığı ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın domuz eti açıklaması 👇
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