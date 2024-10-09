Türkiye'nin Konuştuğu Köfte Krizi Sonrası Köfteci Ramiz'den Dikkat Çeken Paylaşım!

Türkiye'nin konuştuğu köfte krizi sonrası ünlü köfte zincirleri hedef tahtası oldu. Oklar Türkiye'nin önde gelen bir köfte zincirine dönerken piyasanın önemli oyuncularından Köfteci Ramiz de bir paylaşım yaptı. Köfteci Ramiz'den yapılan paylaşımda ürünlerde yüzde 100 dana eti kullanıldığı vurgusu yapıldı.