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Köftecide Domuz Eti Skandalı: Siyasetin Sivri Dilli İsmi Cemal Enginyurt'tan Üstü Kapalı Gönderme

Köftecide Domuz Eti Skandalı: Siyasetin Sivri Dilli İsmi Cemal Enginyurt'tan Üstü Kapalı Gönderme

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 12:51

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, köftedeki domuz eti sakandalı için sert açıklamalarda bulundu.  Enginyurt, 'Türkiye'nin en meşhur köftecisi, domuz eti kullanmış. Sonrasında da yusuf yusuf atınca, mahkemeden engelleme kararı almış. Sonuna kadar takipçin olacağım' ifadelerini kullandı. 

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Türkiye son iki gündür köftedeki domuz eti skandalını konuşuyor. İddiaya göre, etlerinde domuz eti bulunan Türkiye'nin önde gelen bir köfte restoran zinciri mahkeme kararıyla adını gizletti.

Türkiye son iki gündür köftedeki domuz eti skandalını konuşuyor. İddiaya göre, etlerinde domuz eti bulunan Türkiye'nin önde gelen bir köfte restoran zinciri mahkeme kararıyla adını gizletti.

Ünlü köfte zincirinin kim olduğu büyük bir merak konusu olurken, sosyal medyada yer alan iddialarda pek çok ünlü firmanın adı geçiyor.

Ünlü köfte zincirinin kim olduğu büyük bir merak konusu olurken, sosyal medyada yer alan iddialarda pek çok ünlü firmanın adı geçiyor.

Konuya siyasetin sivri dilli isimlerinden Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da dahil oldu.

Konuya siyasetin sivri dilli isimlerinden Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da dahil oldu.

Cemal Enginyurt, domuz etli köfte açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 👇

Cemal Enginyurt, domuz etli köfte açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 👇

'Türkiye'nin en meşhur köftecisi domuz eti kullanmış. Sonrasın da yusuf yusuf atınca, mahkemeden engelleme kararı almış. Sonuna kadar takipçin olacağım domuz etçisi. Bu köfteciyi protesto şart olmuştur. Milleti kandırdınız hırsızsınız.'

Cemal Enginyurt'un paylaşımı 👇

Cemal Enginyurt'un paylaşımı 👇
twitter.com
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