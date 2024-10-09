Köftecide Domuz Eti Skandalı: Siyasetin Sivri Dilli İsmi Cemal Enginyurt'tan Üstü Kapalı Gönderme

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, köftedeki domuz eti sakandalı için sert açıklamalarda bulundu. Enginyurt, 'Türkiye'nin en meşhur köftecisi, domuz eti kullanmış. Sonrasında da yusuf yusuf atınca, mahkemeden engelleme kararı almış. Sonuna kadar takipçin olacağım' ifadelerini kullandı.