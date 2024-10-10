Kafaları Karıştıran Soru: Köfteci Yusuf'un Raporundaki Binde 1 Domuz Eti İfadesi Ne Demek?
Kafaları Karıştıran Soru: Köfteci Yusuf'un Raporundaki Binde 1 Domuz Eti İfadesi Ne Demek?
Köfteci Yusuf ülkemizin en popüler zincir restoranlarından biri. Son günlerde gündeme Tarım ve Orman Bakanlığı'nın testlerinde domuz eti çıktığı iddialarıyla dev işletmenin raporu sızdırıldı. Ancak rapordaki binde bir oranında domuz eti ifadesi kafaları karıştırdı ve farklı teorilerin dolaşmasına neden oldu.
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2 Ekim'de yayınlanan tağşiş taklit ürünler listesinde bir işletmenin isminin mahkeme kararı nedeniyle yayınlanmadığı öne sürülmüştü.
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t24'ün yayınladığı rapora göre pek çok kişinin kuşkulandığı gibi o meşhur işletmenin Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı.
Ancak çoğu kişi rapordaki binde bir oranının üründeki domuz eti oranı olduğunu sandı.
Bu konuda çeşitli tezler de ortaya sürüldü.
Bunun alınası bir risk olmadığını düşünen oldu.
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Sedat Peker'in iddialarıyla bağdaştırıldı.
Numunelere pandemi döneminden de aşina olduğumuz PCR testleri yapılıyor. Ancak rapordaki binde bir oran ürünün içindeki sahte katkının oranını değil testin hassasiyet oranını belirtiyor.
Kısaca ürünün içindeki oran binde bir de olsa yüzde doksan da olsa bu testten geçemeyeceği sonucunu taşıyor.
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