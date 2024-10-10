Kafaları Karıştıran Soru: Köfteci Yusuf'un Raporundaki Binde 1 Domuz Eti İfadesi Ne Demek?

Köfteci Yusuf ülkemizin en popüler zincir restoranlarından biri. Son günlerde gündeme Tarım ve Orman Bakanlığı'nın testlerinde domuz eti çıktığı iddialarıyla dev işletmenin raporu sızdırıldı. Ancak rapordaki binde bir oranında domuz eti ifadesi kafaları karıştırdı ve farklı teorilerin dolaşmasına neden oldu.