Fatih Portakal Açıkladı: Köfteci Yusuf’un Sahibine Ulaşılamıyor
Fatih Portakal Açıkladı: Köfteci Yusuf’un Sahibine Ulaşılamıyor
Ünlü bir köfteci restoran zincirinde domuz eti tespit edildi iddiası ortalığı karıştırmıştı. Bugün ortaya çıkan belgelere göre, birçok ilde şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un, etlerinde domuz eti kullandığı ve mahkeme kararıyla bilginin paylaşılmasını engellediği ortaya çıkmıştı. Sözcü TV’den Fatih Portakal, vatandaşlara “Köfteci Yusuf’a gitmeyin kardeşim” diyerek seslendi ve şirketin sahibinin kayıp olduğunu söyledi.
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Köfteci Yusuf isimli ünlü restoran zincirinin, bakanlığın yaptığı denetimlerde sattığı ürünlerde domuz eti kullandığı tespit edilmişti.
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Şirket, isminin bakanlığın yayınladığı taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa ettiği listede yer almamak için mahkeme kararı çıkarmıştı.
Bugün ortaya çıkan domuz eti skandalına Sözcü TV’den Fatih Portakal da değindi.
Portakal, vatandaşlara “Gitmeyin kardeşim Köfteci Yusuf’a” diyerek seslendi ve şirketin sahibi olan Yusuf Akkaş’tan da haber alınamadığını söyledi.
İşte Fatih Portakal’ın domuz eti skandalı ile ilgili yorumu 👇
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