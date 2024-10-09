Fatih Portakal Açıkladı: Köfteci Yusuf’un Sahibine Ulaşılamıyor

Ünlü bir köfteci restoran zincirinde domuz eti tespit edildi iddiası ortalığı karıştırmıştı. Bugün ortaya çıkan belgelere göre, birçok ilde şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un, etlerinde domuz eti kullandığı ve mahkeme kararıyla bilginin paylaşılmasını engellediği ortaya çıkmıştı. Sözcü TV’den Fatih Portakal, vatandaşlara “Köfteci Yusuf’a gitmeyin kardeşim” diyerek seslendi ve şirketin sahibinin kayıp olduğunu söyledi.