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Fatih Altaylı'dan "Yusuf Yusuf" Açıklaması: "Oysa Ben Bir Şey Söylememiştim"

Fatih Altaylı'dan "Yusuf Yusuf" Açıklaması: "Oysa Ben Bir Şey Söylememiştim"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 10:58

Gazeteci Fatih Altaylı, ürünlerinde domuz eti tespit edildiği iddia edilen bir marka ile ilgili yaptığı, 'Büyük ihtimalle adları duyulacak diye yusuf yusuf korkuyorlardır' göndermesine bugün açıklık getirdi. Altaylı dün yayınlanan raporlar sonrası muzip bir dille 'Oysa ben bir şey dememiştim' ifadelerini kullandı. 

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Gazeteci Fatih Altaylı, dün ürünlerinde domuz eti tespit edildiği iddia edilen firmanın isimlerinin açıklamasını mahkeme kararıyla engelletmesi hakkında, "Bunca firma durduramıyor da bunlar nasıl durduruyor, büyük ihtimalle adları duyulacak diye yusuf yusuf korkuyorlardır" yorumunu yapmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, dün ürünlerinde domuz eti tespit edildiği iddia edilen firmanın isimlerinin açıklamasını mahkeme kararıyla engelletmesi hakkında, "Bunca firma durduramıyor da bunlar nasıl durduruyor, büyük ihtimalle adları duyulacak diye yusuf yusuf korkuyorlardır" yorumunu yapmıştı.

Altaylı bugünkü yayınında da yine isim vermeden firma ile ilgili bazı göndermelerde bulundu.

Altaylı bugünkü yayınında da yine isim vermeden firma ile ilgili bazı göndermelerde bulundu.

Fatih Altaylı, "Dün viral olduk. Oysa ben bir şey söylememiştim. Biz söylersek kabahat oluyor ama her tarafta yazmışlar" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, "Dün viral olduk. Oysa ben bir şey söylememiştim. Biz söylersek kabahat oluyor ama her tarafta yazmışlar" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın domuz etli köfte yorumu 👇

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SERKAN ERASLAN

Bu adam tam bir fırlama ya :D