Fatih Altaylı'dan "Yusuf Yusuf" Açıklaması: "Oysa Ben Bir Şey Söylememiştim"

Gazeteci Fatih Altaylı, ürünlerinde domuz eti tespit edildiği iddia edilen bir marka ile ilgili yaptığı, 'Büyük ihtimalle adları duyulacak diye yusuf yusuf korkuyorlardır' göndermesine bugün açıklık getirdi. Altaylı dün yayınlanan raporlar sonrası muzip bir dille 'Oysa ben bir şey dememiştim' ifadelerini kullandı.