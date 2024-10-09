Domuz Eti Raporu Sonrası Köfteci Yusuf'un Helal Sertifikası Gündem Oldu!

İlgili bölümde yer alan açıklamalar şöyle: 👇

'Ürünlerimizde kullandığımız belirli ırktaki dana ve kuzuların %20’si kendi çiftliğimizden, %70’i anlaşmalı çiftçi ve profesyonel işletmelerden, %10’u ise sürekli alım yaptığımız büyük toptancılardan sağlanmaktadır.

Tedarikçilerimizin bizim için kullandığı bu hayvanların doğumundan sonraki her aşamasını geriye dönük olarak araştırılıp izlenebilirliğini sağlayacak sistemlerin kullanması güvenilirliği açısından zorunlu tutulmaktadır.

Doğumdan kesime kadar olan bu süreçteki yemleme programlarının veterinerlerimiz, gıda mühendislerimiz, hayvan besleme ve yem uzmanları tarafından hazırlanıp uygulanması denetlenmektedir. Bu süreç standart ve istediğimiz kalitede ete ulaşma sürecini sürdürmemizin koruyucusudur.

Hayvanların kesim öncesi mezbahaya gelme şartları, stressiz kesim aşaması ve il tarımların denetlediği yüksek standartlardaki mezbahalarda helal kesim yapılmaktadır. Buradaki etler bir gece (+ 4) dereceye kadar soğutulduktan sonra (+ 4) derecelik soğutucu kamyonlar ile Bursa Yenişehir’de ki fabrikamıza getirilip son olarak veteriner hekim ve laboratuvar kontrolünden geçtikten sonra üretime kabul edilir.

Helal gıda sertifikamız ve belgemiz bulunmaktadır. Kurumumuz Dünya Helal Birliği ( WHU ) tarafından denetlenerek HELAL sertifikası almaya hak kazanan Türkiye'de sektörünün ilk ve öncü kuruluşudur.'