Domuz Eti Raporu Sonrası Köfteci Yusuf'un Helal Sertifikası Gündem Oldu!
Domuz Eti Raporu Sonrası Köfteci Yusuf'un Helal Sertifikası Gündem Oldu!
Köfteci Yusuf hakkındaki domuz eti iddiası ve paylaşılan raporlar sosyal medyanın da gündeminde bir numaraya çıkmış durumda. Köfteci Yusuf'un internet sitesinde yer alan bölümde helal sertifikası olduğunu belirttiği ve bu alanda öncü olduğunu vurguladığı görülüyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi sonrası büyük bir tartışma başlamış durumda. Etlerinde domuz eti bulunan bir köfte zincirinin adını mahkeme kararıyla gizlettiği iddiasıysa gündeme bomba gibi düşmüştü.
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T24, ürünlerinde domuz eti tespit edilen ünlü köfte restoran zincirinin Köfteci Yusuf olduğunu duyurdu. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş imzasıyla yayınlanan haberde rapor sonuçları da yer aldı. Habere göre, 27 Şubat ve 7 Mart'ta alınan köfte ve döner numunelerinde domuz eti bulundu.
Tele 1'in haberine göre, Köfteci Yusuf'la ilgili paylaşılan raporlar sonrası, firmanın internet sitesinde yer alan 'Helal Sertifikası' gündem oldu.
Köfteci Yusuf'un internet sitesindeki söz konusu bölümde etlerin nasıl temin edildiği ve helal sertifikasında öncü firma olduğu anlatılıyor 👇
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