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Domuz Eti Raporu Sonrası Köfteci Yusuf'un Helal Sertifikası Gündem Oldu!

Domuz Eti Raporu Sonrası Köfteci Yusuf'un Helal Sertifikası Gündem Oldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 18:56

Köfteci Yusuf hakkındaki domuz eti iddiası ve paylaşılan raporlar sosyal medyanın da gündeminde bir numaraya çıkmış durumda. Köfteci Yusuf'un internet sitesinde yer alan bölümde helal sertifikası olduğunu belirttiği ve bu alanda öncü olduğunu vurguladığı görülüyor. 

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi sonrası büyük bir tartışma başlamış durumda. Etlerinde domuz eti bulunan bir köfte zincirinin adını mahkeme kararıyla gizlettiği iddiasıysa gündeme bomba gibi düşmüştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi sonrası büyük bir tartışma başlamış durumda. Etlerinde domuz eti bulunan bir köfte zincirinin adını mahkeme kararıyla gizlettiği iddiasıysa gündeme bomba gibi düşmüştü.

T24, ürünlerinde domuz eti tespit edilen ünlü köfte restoran zincirinin Köfteci Yusuf olduğunu duyurdu. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş imzasıyla yayınlanan haberde rapor sonuçları da yer aldı. Habere göre, 27 Şubat ve 7 Mart'ta alınan köfte ve döner numunelerinde domuz eti bulundu.

T24, ürünlerinde domuz eti tespit edilen ünlü köfte restoran zincirinin Köfteci Yusuf olduğunu duyurdu. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş imzasıyla yayınlanan haberde rapor sonuçları da yer aldı. Habere göre, 27 Şubat ve 7 Mart'ta alınan köfte ve döner numunelerinde domuz eti bulundu.

Detayları burdaki haberimizde paylaşmıştık 👇

Tele 1'in haberine göre, Köfteci Yusuf'la ilgili paylaşılan raporlar sonrası, firmanın internet sitesinde yer alan 'Helal Sertifikası' gündem oldu.

Tele 1'in haberine göre, Köfteci Yusuf'la ilgili paylaşılan raporlar sonrası, firmanın internet sitesinde yer alan 'Helal Sertifikası' gündem oldu.

Köfteci Yusuf'un internet sitesindeki söz konusu bölümde etlerin nasıl temin edildiği ve helal sertifikasında öncü firma olduğu anlatılıyor 👇

Köfteci Yusuf'un internet sitesindeki söz konusu bölümde etlerin nasıl temin edildiği ve helal sertifikasında öncü firma olduğu anlatılıyor 👇

İlgili bölümde yer alan açıklamalar şöyle: 👇

'Ürünlerimizde kullandığımız belirli ırktaki dana ve kuzuların %20’si kendi çiftliğimizden, %70’i anlaşmalı çiftçi ve profesyonel işletmelerden, %10’u ise sürekli alım yaptığımız büyük toptancılardan sağlanmaktadır.

Tedarikçilerimizin bizim için kullandığı bu hayvanların doğumundan sonraki her aşamasını geriye dönük olarak araştırılıp izlenebilirliğini sağlayacak sistemlerin kullanması güvenilirliği açısından zorunlu tutulmaktadır.

Doğumdan kesime kadar olan bu süreçteki yemleme programlarının veterinerlerimiz, gıda mühendislerimiz, hayvan besleme ve yem uzmanları tarafından hazırlanıp uygulanması denetlenmektedir. Bu süreç standart ve istediğimiz kalitede ete ulaşma sürecini sürdürmemizin koruyucusudur.

Hayvanların kesim öncesi mezbahaya gelme şartları, stressiz kesim aşaması ve il tarımların denetlediği yüksek standartlardaki mezbahalarda helal kesim yapılmaktadır. Buradaki etler bir gece (+ 4) dereceye kadar soğutulduktan sonra (+ 4) derecelik soğutucu kamyonlar ile Bursa Yenişehir’de ki fabrikamıza getirilip son olarak veteriner hekim ve laboratuvar kontrolünden geçtikten sonra üretime kabul edilir.

Helal gıda sertifikamız ve belgemiz bulunmaktadır. Kurumumuz Dünya Helal Birliği ( WHU ) tarafından denetlenerek HELAL sertifikası almaya hak kazanan Türkiye'de sektörünün ilk ve öncü kuruluşudur.'

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