Yaralı Geyik İzmir’de Fabrikaya Sığınmıştı: Ayağından Silahla Vurulmuş

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri de İzmir’de yaralı olarak fabrikaya sığınan bir geyik olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları, eski Türk adetlerinde yaralığı geyiğin uğursuzluk getirdiğini ve bu sebeple ülkemizin başına kötü şeyler gelebileceği yorumunda bulunmuştu. Yaralı geyiğin, ayağından silahla vurulduğu ve uzun süre ormanda o şekilde yaşadığı ortaya çıktı.