Yaralı Geyik İzmir’de Fabrikaya Sığınmıştı: Ayağından Silahla Vurulmuş
Yaralı Geyik İzmir’de Fabrikaya Sığınmıştı: Ayağından Silahla Vurulmuş
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri de İzmir’de yaralı olarak fabrikaya sığınan bir geyik olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları, eski Türk adetlerinde yaralığı geyiğin uğursuzluk getirdiğini ve bu sebeple ülkemizin başına kötü şeyler gelebileceği yorumunda bulunmuştu. Yaralı geyiğin, ayağından silahla vurulduğu ve uzun süre ormanda o şekilde yaşadığı ortaya çıktı.
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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir fabrikaya sığınan yaralı geyik, geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan olaylarından olmuştu.
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Eski Türk adetlerine göre geyik bolluk, bereket ve şansın simgesi olurken, yaralı geyik ise çeşitli musibetlerle anılıyormuş.
Sosyal medyada paylaşılan yaralığı geyiğin görüntüsü sebebiyle birçok kullanıcı, ülkemizin başına kötü olaylar gelebileceği yorumunda bulunmuştu.
Yaralığı geyiğin, sol ön ayağından ateşli silahla vurulduğu ve bu sebeple ayağında kırık olduğu tespit edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hekim Şükrü Erdem Onur, “Yaralı kızıl geyik bize getirildi ve hemen anesteziye alıp tedaviye başladık. Röntgen çekildi. Ayakta kırık olduğunu gördük. Yine ateşli silahla yaralanma sonucu ayağında çok sayıda saçmanın olduğunu da tespit ettik. Ayağı çok kötü durumdaydı. Her iki tarafta tenis topu büyüklüğünde çıkıntılar var. Bunların kemik üremesine bağlı olduğunu düşünüyoruz” dedi.
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4-5 yaşlarında olduğu tahmin edilen geyiğin, önümüzdeki hafta ortopedi operasyonuna alınacağını vurgulayan Onur, “Hayvanı anesteziye alıp ortopedi operasyonu yapacağız. Zorlu bir operasyon olacak. Yaklaşık 1 buçuk yıldır bu şekilde doğada yaşadığını tahmin ediyoruz. Kızıl geyiği, sağlığına kavuşturup yeniden doğal yaşam alanına bırakmak istiyoruz. Veteriner hekimler olarak bunu başarabilirsek çok sevineceğiz” diye konuştu.
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