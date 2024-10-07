İzmir'de Bacağından Yaralanan Geyik Bir Fabrikaya Sığındı: İğneyle Uyutulan Geyik Tedavi Altına Alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bacağından yaralı vaziyette bir fabrikanın bahçesine gelen geyik, fabrikadaki işçilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine uyutularak tedavi altına alındı.
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kırılan bacağıyla bir fabrikanın bahçesine gelen yaralı geyiği gören fabrika işçileri durumu belediye ekiplerine bildirdi.
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Bölgeye gelen ekipler yaralı geyiği uyuşturarak barınağa götürdü. Sol ayağındaki kırık nedeniyle güçlükle hareket eden geyiğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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