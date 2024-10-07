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İzmir'de Bacağından Yaralanan Geyik Bir Fabrikaya Sığındı: İğneyle Uyutulan Geyik Tedavi Altına Alındı

İzmir'de Bacağından Yaralanan Geyik Bir Fabrikaya Sığındı: İğneyle Uyutulan Geyik Tedavi Altına Alındı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.10.2024 - 18:26

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bacağından yaralı vaziyette bir fabrikanın bahçesine gelen geyik, fabrikadaki işçilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine uyutularak tedavi altına alındı.

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kırılan bacağıyla bir fabrikanın bahçesine gelen yaralı geyiği gören fabrika işçileri durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kırılan bacağıyla bir fabrikanın bahçesine gelen yaralı geyiği gören fabrika işçileri durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler yaralı geyiği uyuşturarak barınağa götürdü. Sol ayağındaki kırık nedeniyle güçlükle hareket eden geyiğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bölgeye gelen ekipler yaralı geyiği uyuşturarak barınağa götürdü. Sol ayağındaki kırık nedeniyle güçlükle hareket eden geyiğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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