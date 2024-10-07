Zengin Arap Eş Bulmak İsteyenler İçin Konum Veren Kullanıcıya Yorum Yağdı
Zengin Arap Eş Bulmak İsteyenler İçin Konum Veren Kullanıcıya Yorum Yağdı
TikTok’ta @layth_rajhii isimli bir kullanıcı “Zengin Arap bir koca mı arıyorsunuz?” Başlıklı bir video yayınlayarak eş arayanlar için konum paylaştı. Yaklaşık 3 milyon izlenen videoya gülümseten yorumlar peşi sıra geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dubai, dünyanın en zengin şehirlerinin başında geliyor. 3.6 milyon nüfusa sahip kentte yaklaşık 70 bin milyoner bulunuyor. 100 milyon dolardan fazla servete sahip olan 206 kişi ve 15 milyarder de bu şehirde yaşıyor....
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyarderleri ile meşhur Dubai'nin bu durumunu fırsatını bilen bir TikTok kullanıcısı ise 'zengin Arap eş' arayan kadınlara seslendi.
@layth_rajhii isimli kullanıcı “Zengin Arap eş mi arıyorsunuz?” sorusuyla bir video paylaştı. Zengin Arap eş bulunacak konum olarak ise dünyanın en büyük alışveriş merkezi olan ‘Dubai Mall’ı gösterdi.
Yaklaşık 3 milyon izlenme ve on binlerce beğeni alan videoya dünyanın dört bir yanından TikTok kullanıcıları yorum yaptı👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Dubai'ye gidecek param bile yok."
"Dubai alışveriş merkezine gittim ve onu bulamadım."
"Dubai alışveriş merkezine gidiyorum ama hiçbir erkek benimle ilgilenmiyor."
"Habibi, hiç param yok."
"Her şey parayla ilgili değil ama dürüst, saygılı, sadık bir Arap erkeği isterim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Zengin bir Arap erkeğine ihtiyacım yok, ama beni içtenlikle seven ve olduğum gibi kabul eden bir Arap erkeğine ihtiyacım var."
"Çoğu zaten evli."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın