Zengin Arap Eş Bulmak İsteyenler İçin Konum Veren Kullanıcıya Yorum Yağdı

TikTok’ta @layth_rajhii isimli bir kullanıcı “Zengin Arap bir koca mı arıyorsunuz?” Başlıklı bir video yayınlayarak eş arayanlar için konum paylaştı. Yaklaşık 3 milyon izlenen videoya gülümseten yorumlar peşi sıra geldi.