22 Yaşında Başvuru Yaptığı İşten Yarım Asır Sonra Yanıt Alan Kadının İnanılmaz Hikayesi
22 Yaşında Başvuru Yaptığı İşten Yarım Asır Sonra Yanıt Alan Kadının İnanılmaz Hikayesi
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Büyük umutlara iş başvurusu yapıp, ‘olumsuz’ bile dönüş alamamak neredeyse hepimizin başına gelmiştir… Niye işe alınmadığımız ya da neden bir dönüş yapmadıklarına ise uzun bir süre kafa yormuşuzdur.
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İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki Tizi Hodson da hepimizin yaşadığı bu olayla 22 yaşında tanıştı. Ancak bi’ farkla…
1976 yılında 22 yaşında olan Hodson, motosikletli bir akrobat olarak çalışmak üzere bir şirkete mektup göndererek başvuru yaptı.
Hodson, büyük hayallerle başvuru yaptığı bu işten yanıt alamadı ve her zaman neden dönüş yapılmadığını merak etti.
Aradan 48 yıl geçti… Hodson kendisine ulaşan bir mektupla hayatının şokunu yaşadı. Şimdilerde 70 yaşında olan Hodson’a 1976 yılında başvurduğu işten yarım asır sonra yanıt geldi!
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Meğer Hodson’ın iş başvurusu postanedeki çekmecenin arkasına düşmüş ve başvurduğu şirkete ulaşmamış bile.
BBC'de yer alan habere göre yıllar sonra Hodson’a geri gönderilen kendi mektubuna postane tarafından şu not düşüldü:
Hodson, “Her gün yanıt gelmesini bekledim ancak hiçbir şey gelmedi. Bu beni çok üzmüştü. Bu işten neden haber gelmediğini hep merak etmiştim. Artık biliyorum” sözleriyle yıllarca devam eden gizemin çözüldüğünü ifade etti.
Başvurusuna yanıt alamayan Hodson, kariyerine hiçbir zaman ket vurmadı. Başka işlere başvuran Hodson, dünyayı gezdi; yılan terbiyecisi ve at yetiştiricisi olarak çalıştı.
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