Red Hot Chili Peppers’ın 61 Yaşındaki Kurucusunun 19 Yaşındaki Sevgilisiyle Fotoğrafları Yıllar Sonra Gündemde

'Red Hоt Chili Peppers'tan 52 yaşındaki Anthony Kiedis, 19 yaşındaki kız arkadaşı Helena ile.

Bu fotoğraf çekildiğinde 52 yaşındaydı. Şu an 30 yaşında ve adam 62 yaşında.

Ben hala söylediklerimin arkasındayım.'