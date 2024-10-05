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Red Hot Chili Peppers’ın 61 Yaşındaki Kurucusunun 19 Yaşındaki Sevgilisiyle Fotoğrafları Yıllar Sonra Gündemde

Red Hot Chili Peppers’ın 61 Yaşındaki Kurucusunun 19 Yaşındaki Sevgilisiyle Fotoğrafları Yıllar Sonra Gündemde

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
05.10.2024 - 14:44

Red Hot Chili Peppers rock grubunun kurucusu 61 yaşındaki Anthony Kiedis’in yıllar önce 19 yaşındaki bir kişiyle yaşadığı ilişki @FKASerioJosh isimli Twitter kullancısının paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Milyonlarca görüntülenme alan paylaşıma kullanıcılar ‘pedofili’ yorumu yaptı.

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Dünyaca ünlü rock grubu Red Hot Chili Peppers’ın kurucusu ve başvokalisti Anthony Kiedis’in 2012 yılında yaşadığı ilişki üzerinden yıllar geçse de unutulmuyor.

Dünyaca ünlü rock grubu Red Hot Chili Peppers’ın kurucusu ve başvokalisti Anthony Kiedis’in 2012 yılında yaşadığı ilişki üzerinden yıllar geçse de unutulmuyor.

Bunun nedeni ise o zamanlar 52 yaşında olan Kiedis’in kendisinden tam 33 yaş küçük 19 yaşındaki model Helena Westergaard ile aşk yaşamasıydı.

Bunun nedeni ise o zamanlar 52 yaşında olan Kiedis’in kendisinden tam 33 yaş küçük 19 yaşındaki model Helena Westergaard ile aşk yaşamasıydı.

İlişki o dönem sert tepkilere neden oldu. Kiedis’in pedofili olduğu ve çocuk yaştaki birisiyle ilişki yaşamasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

İlişki o dönem sert tepkilere neden oldu. Kiedis’in pedofili olduğu ve çocuk yaştaki birisiyle ilişki yaşamasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

İlişki iki yılın ardından ayrılıkla sonuçlandı. Avustralyalı model Helena, yaş farkının kendisini rahatsız etmediğini sık sık söylemişti.

İlişki iki yılın ardından ayrılıkla sonuçlandı. Avustralyalı model Helena, yaş farkının kendisini rahatsız etmediğini sık sık söylemişti.

Yıllar önce yaşanan bu ilişki hala kamuoyunun gündeminde. X’te @FKASerioJosh isimli bir kullanıcı, Kiedis’in Helena ile olan fotoğrafını paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Yıllar önce yaşanan bu ilişki hala kamuoyunun gündeminde. X’te @FKASerioJosh isimli bir kullanıcı, Kiedis’in Helena ile olan fotoğrafını paylaşarak tepkisini dile getirdi.
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“Pis sapık” yorumlarıyla paylaşılan fotoğrafa kullanıcılar da tepki gösterdi. Birçok kullanıcı 19 yaşındaki Helena’nın 14-15 yaşında gösterdiğini söyleyerek Kiedis’in pedofili bir sapık olduğunu kaydetti.

“Pis sapık” yorumlarıyla paylaşılan fotoğrafa kullanıcılar da tepki gösterdi. Birçok kullanıcı 19 yaşındaki Helena’nın 14-15 yaşında gösterdiğini söyleyerek Kiedis’in pedofili bir sapık olduğunu kaydetti.
twitter.com

'Red Hоt Chili Peppers'tan 52 yaşındaki Anthony Kiedis, 19 yaşındaki kız arkadaşı Helena ile.

Bu fotoğraf çekildiğinde 52 yaşındaydı. Şu an 30 yaşında ve adam 62 yaşında.

Ben hala söylediklerimin arkasındayım.'

Paylaşıma gelen tepki dolu yorumlar şöyle👇🏻

Paylaşıma gelen tepki dolu yorumlar şöyle👇🏻
twitter.com

'O dedesi olacak yaşta!'

"O 19 yaşında olabilir ama benim 14 ve 15 yaşındaki kızlarımla aynı yaşta görünüyor. Hasta!!"

"O 19 yaşında olabilir ama benim 14 ve 15 yaşındaki kızlarımla aynı yaşta görünüyor. Hasta!!"
twitter.com

"Ünlü bir grup üyesi olmasaydı onunla birlikte olmazdı."

"Ünlü bir grup üyesi olmasaydı onunla birlikte olmazdı."
twitter.com

"19 yaşında bir kızın, yaşlı, sapık, iğrenç bir herifle ne ortak noktası olabilir ki? 19 yaşından çok daha genç görünüyor."

"19 yaşında bir kızın, yaşlı, sapık, iğrenç bir herifle ne ortak noktası olabilir ki? 19 yaşından çok daha genç görünüyor."
twitter.com

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