Nobel Alabilir! Bilim İnsanlarının Yüzyıllık Hayali Gerçek Oldu: Sineklerin Tohumdan Küçük Olan Beyni Çözüldü

Bilim insanları Nobel ödülü kazanabilecekleri tarihi bir araştırma gerçekleştirdi. Bir meyve sineğinin beyninin her nöronu haritalandırıldı. Haşhaş tohumundan bile küçük olan bu beyinde 139 bin 255 nöron ve 50 milyon bağlantı olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar 'Sinekler yürümek, uçmak, yön bulmak gibi birçok karmaşık şeyi yapabilir ve erkekler dişilere şarkı söyler' ifadelerini kullandı.

Kaynak 1

Kaynak 2