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Nobel Alabilir! Bilim İnsanlarının Yüzyıllık Hayali Gerçek Oldu: Sineklerin Tohumdan Küçük Olan Beyni Çözüldü

Nobel Alabilir! Bilim İnsanlarının Yüzyıllık Hayali Gerçek Oldu: Sineklerin Tohumdan Küçük Olan Beyni Çözüldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
04.10.2024 - 23:55

Bilim insanları Nobel ödülü kazanabilecekleri tarihi bir araştırma gerçekleştirdi. Bir meyve sineğinin beyninin her nöronu haritalandırıldı. Haşhaş tohumundan bile küçük olan bu beyinde 139 bin 255 nöron ve 50 milyon bağlantı olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar 'Sinekler yürümek, uçmak, yön bulmak gibi birçok karmaşık şeyi yapabilir ve erkekler dişilere şarkı söyler' ifadelerini kullandı.

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Bilim insanlarının yüzyıllık hayali gerçek oldu, tarihi bir araştırmaya imza atıldı. Araştırmacılar bir sineğin beynini tamamiyle çözdü ve beyindeki tüm nöronlar haritalandırıldı.

Bilim insanlarının yüzyıllık hayali gerçek oldu, tarihi bir araştırmaya imza atıldı. Araştırmacılar bir sineğin beynini tamamiyle çözdü ve beyindeki tüm nöronlar haritalandırıldı.

Bir insanın beyninde 80 milyar nöron ve 100 trilyon bağlantı bulunuyor. Haşhaş tohumundan bile küçük olan sinek beyninde 139 bin 255 nöron ve 50 milyon bağlantı yer alıyor.

Bir insanın beyninde 80 milyar nöron ve 100 trilyon bağlantı bulunuyor. Haşhaş tohumundan bile küçük olan sinek beyninde 139 bin 255 nöron ve 50 milyon bağlantı yer alıyor.

İnsan beynine kıyaslandığında oldukça ufak bir zafer olarak görülebilir ama 1960’larda başlayan bu araştırmadan elde edilen sonuç çığır açan bir keşif olarak nitelendiriliyor.

İnsan beynine kıyaslandığında oldukça ufak bir zafer olarak görülebilir ama 1960’larda başlayan bu araştırmadan elde edilen sonuç çığır açan bir keşif olarak nitelendiriliyor.

2002 yılında bir solucanın beynindeki 302 nöronu haritalandıran bilim insanları Nobel Ödülü kazanmıştı. Son yapılan sinek beyni araştırması ise önümüzdeki dönem Nobel ödüllerine aday gösterilebilir.

2002 yılında bir solucanın beynindeki 302 nöronu haritalandıran bilim insanları Nobel Ödülü kazanmıştı. Son yapılan sinek beyni araştırması ise önümüzdeki dönem Nobel ödüllerine aday gösterilebilir.

Science Alert’te yer alan habere göre nöron haritasının oluşturulması için meyve sineğinin beynine ait 7 binden fazla dilim ve 21 milyon görüntü kullanıldı.

Science Alert’te yer alan habere göre nöron haritasının oluşturulması için meyve sineğinin beynine ait 7 binden fazla dilim ve 21 milyon görüntü kullanıldı.

Meyve sineği beynindeki nöronların 3 boyutlu görünümü.

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Araştırmaya liderlik eden Cambridge Üniversitesi'nden moleküler biyolog Gregory Jefferis, "Sinekler yürümek, uçmak, yön bulmak gibi birçok karmaşık şeyi yapabilir ve erkekler dişilere şarkı söyler" dedi ve şöyle devam etti:

Araştırmaya liderlik eden Cambridge Üniversitesi'nden moleküler biyolog Gregory Jefferis, "Sinekler yürümek, uçmak, yön bulmak gibi birçok karmaşık şeyi yapabilir ve erkekler dişilere şarkı söyler" dedi ve şöyle devam etti:

"Beyin bağlantı şemaları, ilgi duyduğumuz her şeyi anlama yolunda ilk adımdır: Hareketlerimizi nasıl kontrol ettiğimiz, telefona nasıl cevap verdiğimiz veya bir arkadaşımızı nasıl tanıdığımız."

"Beyin bağlantı şemaları, ilgi duyduğumuz her şeyi anlama yolunda ilk adımdır: Hareketlerimizi nasıl kontrol ettiğimiz, telefona nasıl cevap verdiğimiz veya bir arkadaşımızı nasıl tanıdığımız."

Sineğin işitsel devrelerindeki nöronlar.

Kaynak: Princeton Üniversitesi

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