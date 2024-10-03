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Bilim İnsanları İnci Küpeli Kız’a Dakikalarca Bakanları İnceledi: Dikkat Üçgeni Oluşturarak Büyülüyormuş!

Bilim İnsanları İnci Küpeli Kız’a Dakikalarca Bakanları İnceledi: Dikkat Üçgeni Oluşturarak Büyülüyormuş!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
03.10.2024 - 16:20

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan ve İnci Küpeli Kız tablosuna ev sahipliği yapan Mauritshuis Müzesi bir araştırma yaptırdı. Ziyaretçilerin İnci Küpeli Kız tablosuna dakikalarca bakmasının nedeni böylece ortaya çıkmış oldu. Araştırma sonuçlarına göre sanat eseri göz, ağız, ve inci üçgeninde ‘sürekli dikkat döngüsü’ oluşturarak ziyaretçiyi büyülüyor. 

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Hollanda’da sanat eserleri üzerinden bir nörolojik araştırma yapıldı. Araştırma Hollanda’da yer alan Mauritshuis Müzesi tarafından gerçekleştirildi.

Hollanda’da sanat eserleri üzerinden bir nörolojik araştırma yapıldı. Araştırma Hollanda’da yer alan Mauritshuis Müzesi tarafından gerçekleştirildi.

Araştırmaya ilham olan tablo ise İnci Küpeli Kız tablosu oldu. Dünyaca ünlü bu tablonun neden her yıl binlerce ziyaretçi çektiği ve ziyaretçilerin neden dakikalarca incelediği merak edildi.

Araştırmaya ilham olan tablo ise İnci Küpeli Kız tablosu oldu. Dünyaca ünlü bu tablonun neden her yıl binlerce ziyaretçi çektiği ve ziyaretçilerin neden dakikalarca incelediği merak edildi.

Gönüllü ziyaretçilerin beyin aktiviteleri göz izleme teknolojisi ve beyindeki elektriksel hareketleri ölçen EEG kullanıldı.

Gönüllü ziyaretçilerin beyin aktiviteleri göz izleme teknolojisi ve beyindeki elektriksel hareketleri ölçen EEG kullanıldı.

Bilim insanları gönüllülerin aktivitelerini değerlendirirken gerçek sanat eserine bakmanın 10 kat daha fazla duygusal tepki ürettiğini belirledi.

Bilim insanları gönüllülerin aktivitelerini değerlendirirken gerçek sanat eserine bakmanın 10 kat daha fazla duygusal tepki ürettiğini belirledi.

Ziyaretçilerin İnci Küpeli Kız tablosuna diğer tablolardan daha uzun baktığını gözlemleyen araştırmacılar inceleme sonucunda tabloda göz, ağız, ve inci üçgeninde ‘sürekli dikkat döngüsü’ oluşturduğunu farketti.

Ziyaretçilerin İnci Küpeli Kız tablosuna diğer tablolardan daha uzun baktığını gözlemleyen araştırmacılar inceleme sonucunda tabloda göz, ağız, ve inci üçgeninde ‘sürekli dikkat döngüsü’ oluşturduğunu farketti.
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Diğer resimlerden farklı olarak ziyaretçiyi dikkat döngüsüne çeken İnci Küpeli kız, bu döngü içinde büyülemeyi başarıyor.

Diğer resimlerden farklı olarak ziyaretçiyi dikkat döngüsüne çeken İnci Küpeli kız, bu döngü içinde büyülemeyi başarıyor.

Art Dependence’da yer alan habere göre Mauritshius müdürü Martine Gosselink, şu açıklamayı yaptı:

Art Dependence’da yer alan habere göre Mauritshius müdürü Martine Gosselink, şu açıklamayı yaptı:

“Ünlü tabloların kopyalarını her yerde görüyoruz, özellikle Vermeer'in İnci Küpeli Kız tablosunu. Bu çalışma, Mauritshuis'e veya başka bir müzeye yapılan ziyaretin çok daha büyük duygusal değere sahip olduğunu bir kez ve herkes için gösterdi.”

“Sanatı izlemek beyninizi en üst düzeyde harekete geçirir.”

“Sanatı izlemek beyninizi en üst düzeyde harekete geçirir.”

Nöropsikoloji profesörü Erik Scherder, ise “Sanatı izlemek beyninizi çeşitli düzeylerde uyarır. Heyecan uyandırır, hayal gücünü tetikler ve gördükleriniz hakkında düşünmenizi sağlar. Beyninizi en üst düzeyde harekete geçiren nihai bir zenginleştirmedir” diye konuştu.

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