Bilim İnsanları İnci Küpeli Kız’a Dakikalarca Bakanları İnceledi: Dikkat Üçgeni Oluşturarak Büyülüyormuş!

“Ünlü tabloların kopyalarını her yerde görüyoruz, özellikle Vermeer'in İnci Küpeli Kız tablosunu. Bu çalışma, Mauritshuis'e veya başka bir müzeye yapılan ziyaretin çok daha büyük duygusal değere sahip olduğunu bir kez ve herkes için gösterdi.”