Bilim İnsanları İnci Küpeli Kız’a Dakikalarca Bakanları İnceledi: Dikkat Üçgeni Oluşturarak Büyülüyormuş!
Bilim İnsanları İnci Küpeli Kız’a Dakikalarca Bakanları İnceledi: Dikkat Üçgeni Oluşturarak Büyülüyormuş!
Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan ve İnci Küpeli Kız tablosuna ev sahipliği yapan Mauritshuis Müzesi bir araştırma yaptırdı. Ziyaretçilerin İnci Küpeli Kız tablosuna dakikalarca bakmasının nedeni böylece ortaya çıkmış oldu. Araştırma sonuçlarına göre sanat eseri göz, ağız, ve inci üçgeninde ‘sürekli dikkat döngüsü’ oluşturarak ziyaretçiyi büyülüyor.
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Hollanda’da sanat eserleri üzerinden bir nörolojik araştırma yapıldı. Araştırma Hollanda’da yer alan Mauritshuis Müzesi tarafından gerçekleştirildi.
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Araştırmaya ilham olan tablo ise İnci Küpeli Kız tablosu oldu. Dünyaca ünlü bu tablonun neden her yıl binlerce ziyaretçi çektiği ve ziyaretçilerin neden dakikalarca incelediği merak edildi.
Gönüllü ziyaretçilerin beyin aktiviteleri göz izleme teknolojisi ve beyindeki elektriksel hareketleri ölçen EEG kullanıldı.
Bilim insanları gönüllülerin aktivitelerini değerlendirirken gerçek sanat eserine bakmanın 10 kat daha fazla duygusal tepki ürettiğini belirledi.
Ziyaretçilerin İnci Küpeli Kız tablosuna diğer tablolardan daha uzun baktığını gözlemleyen araştırmacılar inceleme sonucunda tabloda göz, ağız, ve inci üçgeninde ‘sürekli dikkat döngüsü’ oluşturduğunu farketti.
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Diğer resimlerden farklı olarak ziyaretçiyi dikkat döngüsüne çeken İnci Küpeli kız, bu döngü içinde büyülemeyi başarıyor.
Art Dependence’da yer alan habere göre Mauritshius müdürü Martine Gosselink, şu açıklamayı yaptı:
“Sanatı izlemek beyninizi en üst düzeyde harekete geçirir.”
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