Savaş Döneminde Avrupa’ya Getirilen Kokusu Çürümüş Ete Benzeyen Şeytanın Parmakları Mantarının Tadı Bilinmiyor
Savaş Döneminde Avrupa’ya Getirilen Kokusu Çürümüş Ete Benzeyen Şeytanın Parmakları Mantarının Tadı Bilinmiyor
Yeni Zelanda ve Avustralya’ya özgü bir tür olduğu bilinen 'Şeytanın Parmakları mantarı'nın Birinci Dünya Savaşı’nda askeri malzemelerle Avrupa’ya taşındığı düşünülüyor. Toprakta uzanan bir ele benzeyen, kokusu ise çürümüş eti anımsatan bu nadir mantar İngiltere’de fotoğraflandı.
Kaynak:The Sun
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İlk olarak 1860 yılında keşfedilen Şeytan Parmakları adlı mantarı daha önce hiç görmüş müydünüz?
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Nadir olan bu mantar türü İngiltere'de amatör fotoğrafçı Julia Rosser tarafından fotoğraflandı.
The Sun’da yer alan habere göre bu mantar, Yeni Zelanda ve Avustralya’ya özgü bir tür. Ancak Birinci Dünya Savaşı sırasında askeri malzemelerle birlikte Avrupa’ya taşındığı düşünülüyor.
Kokusu çürümüş bir eti anımsatan bu garip mantarla ilgili yapılan araştırmalar bir tadı olmadığını söylüyor.
Boyu 5 santimetreye kadar ulaşan ‘şeytanın parmakları’ riskli bir mantar olarak tanımlanıyor. Mantarda zehir olup olmadığı henüz kanıtlanamazken kötü kokusundan dolay riskli görülüyor.
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