Savaş Döneminde Avrupa’ya Getirilen Kokusu Çürümüş Ete Benzeyen Şeytanın Parmakları Mantarının Tadı Bilinmiyor

Yeni Zelanda ve Avustralya’ya özgü bir tür olduğu bilinen 'Şeytanın Parmakları mantarı'nın Birinci Dünya Savaşı’nda askeri malzemelerle Avrupa’ya taşındığı düşünülüyor. Toprakta uzanan bir ele benzeyen, kokusu ise çürümüş eti anımsatan bu nadir mantar İngiltere’de fotoğraflandı.

Kaynak:The Sun