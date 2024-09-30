İskoçya’da Tarihi Başarı: HPV Aşısı Rahim Ağzı Kanserini Neredeyse Yok Etti!

Rahim ağzı kanserinden koruyan HPV aşısı 100’ü aşkın ülkede ücretsiz yapılırken Türkiye’de henüz ödeme kapsamına alınmış değil. Kadınlar için hayati önem taşıyan HPV aşısının nasıl bir başarı ortaya koyduğu İskoçya’da son yapılan araştırmalarla gözler önüne serildi. 1988-1996 yılları arasında doğan ve 12-13 yaşları arasında HPV aşısı uygulanan kadınlarda rahim ağzı kanseri vakalarına rastlanılmadı.