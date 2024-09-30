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İskoçya’da Tarihi Başarı: HPV Aşısı Rahim Ağzı Kanserini Neredeyse Yok Etti!

İskoçya’da Tarihi Başarı: HPV Aşısı Rahim Ağzı Kanserini Neredeyse Yok Etti!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
30.09.2024 - 12:52

Rahim ağzı kanserinden koruyan HPV aşısı 100’ü aşkın ülkede ücretsiz yapılırken Türkiye’de henüz ödeme kapsamına alınmış değil. Kadınlar için hayati önem taşıyan HPV aşısının nasıl bir başarı ortaya koyduğu İskoçya’da son yapılan araştırmalarla gözler önüne serildi. 1988-1996 yılları arasında doğan ve 12-13 yaşları arasında HPV aşısı uygulanan kadınlarda rahim ağzı kanseri vakalarına rastlanılmadı.

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Her yıl 570 bin kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor. Kadınlar için ölümcül olan bu kanser türünden aşıyla korunmak mümkün.

Her yıl 570 bin kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor. Kadınlar için ölümcül olan bu kanser türünden aşıyla korunmak mümkün.

Rahim ağzı kanserine neden olan ‘human papilloma virüsü’ne (HPV) karşı dünyada HPV aşısı uygulanıyor. Bu aşı yaklaşık 137 ülkede ücretsiz. Ancak Türkiye hariç…

Rahim ağzı kanserine neden olan ‘human papilloma virüsü’ne (HPV) karşı dünyada HPV aşısı uygulanıyor. Bu aşı yaklaşık 137 ülkede ücretsiz. Ancak Türkiye hariç…

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 Kasım ayında HPV aşısının belirli yaştaki kız çocukları ve kadınlar için ücretsiz uygulanacağını açıklamıştı. Ancak o günden bu yana bir adım atılmadı.

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 Kasım ayında HPV aşısının belirli yaştaki kız çocukları ve kadınlar için ücretsiz uygulanacağını açıklamıştı. Ancak o günden bu yana bir adım atılmadı.

HPV aşısının eczanelerdeki fiyatı yaklaşık 4 bin TL. Kadınları ölümcül kanserden koruyan bu aşı ile ilgili son yapılan araştırmalar ise aşının ne denli başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

HPV aşısının eczanelerdeki fiyatı yaklaşık 4 bin TL. Kadınları ölümcül kanserden koruyan bu aşı ile ilgili son yapılan araştırmalar ise aşının ne denli başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İskoçya’da eski Sağlık Bakanı Nicola Sturgeon’ın başlatmış olduğu HPV aşı kampanyasıyla dünyaya örnek oluşturacak bir başarı elde edildi. 1988-1996 yılları arasında doğan ve 12-13 yaşları arasında HPV aşısı uygulanan kadınlarda rahim ağzı kanseri vakalarına rastlanılmadı.

İskoçya’da eski Sağlık Bakanı Nicola Sturgeon’ın başlatmış olduğu HPV aşı kampanyasıyla dünyaya örnek oluşturacak bir başarı elde edildi. 1988-1996 yılları arasında doğan ve 12-13 yaşları arasında HPV aşısı uygulanan kadınlarda rahim ağzı kanseri vakalarına rastlanılmadı.
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Stat News’te yer alan habere göre araştırmanın sonuçlarını “Heyecan verici” olarak nitelendiren Teksas Üniversitesi’nden Jinekolojik Onkoloji Profesörü Kathleen Schmeler, sonuçların yeni yeni görülmesinin nedenini şu sözlerle açıklıyor:

Stat News’te yer alan habere göre araştırmanın sonuçlarını “Heyecan verici” olarak nitelendiren Teksas Üniversitesi’nden Jinekolojik Onkoloji Profesörü Kathleen Schmeler, sonuçların yeni yeni görülmesinin nedenini şu sözlerle açıklıyor:

“Açıkçası erken. Aşının etkisine dair ilk verileri yeni görmeye başlıyoruz çünkü aşının uygulanmasından etkilerinin görülmesine kadar çok uzun zaman geçiyor.”

Kaynak

Öte yandan İskoçya’nın bu başarısına sosyal medyada pek çok yorum geldi. Kullanıcılar özellikle kanseri neredeyse tarihe karıştıracak bir aşının aşı karşıtlarına mesaj olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan İskoçya’nın bu başarısına sosyal medyada pek çok yorum geldi. Kullanıcılar özellikle kanseri neredeyse tarihe karıştıracak bir aşının aşı karşıtlarına mesaj olması gerektiğini söyledi.

Alastair McAlpine isimli bir hekim X (Twitter) hesabından çalışmayı alıntılayıp “Bir aşı, korkunç bir kanser türünü ortadan kaldırdı. Olağanüstü.” dedi.

Alastair McAlpine isimli bir hekim X (Twitter) hesabından çalışmayı alıntılayıp “Bir aşı, korkunç bir kanser türünü ortadan kaldırdı. Olağanüstü.” dedi.
twitter.com

Covid-19 salgınıyla birlikte artan aşı karşıtlığı ve aşıların insanları öldürdüğünü iddia edenlere işaret eden uzman, “Bazı Covid karşıtları gölge düşürüyor ve insanları bundan caydırmaya çalışıyor. Utanç verici”  ifadelerini kullandı.

"Harika. Çocuk felci aşısı ve insülin gibi keşiflerle aynı seviyede."

"Harika. Çocuk felci aşısı ve insülin gibi keşiflerle aynı seviyede."
twitter.com

"Bunu görünce gerçekten aşı olduğum için çok mutluyum, annem ve teyzem yıllarca yapmamamı söyleseler bile."

"Bunu görünce gerçekten aşı olduğum için çok mutluyum, annem ve teyzem yıllarca yapmamamı söyleseler bile."
twitter.com
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"Kızlarına aşı yaptırmayan anne babaların kızlarına acıyorum."

"Kızlarına aşı yaptırmayan anne babaların kızlarına acıyorum."
twitter.com

"Rahim ağzı kanseri geçirmiş biri olarak bu haber kalbimi hoplatıyor! Rahim ağzı kanserinin artık önlenebilmesi inanılmaz. Kesinlikle Harika."

"Rahim ağzı kanseri geçirmiş biri olarak bu haber kalbimi hoplatıyor! Rahim ağzı kanserinin artık önlenebilmesi inanılmaz. Kesinlikle Harika."
twitter.com

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