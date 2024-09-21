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Yeni Araştırma Ortaya Koydu: Dudak Dolgusu Kansere Yol Açabilir

Yeni Araştırma Ortaya Koydu: Dudak Dolgusu Kansere Yol Açabilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.09.2024 - 16:08

Estetik çılgınlığı merdiven altı uygulamaları da artırdı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de popüler hale gelen dudak dolgusu, profesyonel kişiler ve ürünlerle yapılmadığı takdirde kansere davetiye çıkarıyor. Daily Mail'nin yer verdiği araştırmaya göre tehlikeli kimyasalların sağlığı önemli ölçüde etkiliyor.

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Dünya çapında sosyal medyanın da etkisiyle estetik çılgınlığı aldı başını gitti. Bu estetik trendinin başını dudak dolguları çekti.

Dünya çapında sosyal medyanın da etkisiyle estetik çılgınlığı aldı başını gitti. Bu estetik trendinin başını dudak dolguları çekti.

Estetik çılgınlığı merdiven altı uygulamaları da artırdı. Pek çok kişi 'uygun fiyatlı' estetik yaptırmak için sağlığından oldu.

Estetik çılgınlığı merdiven altı uygulamaları da artırdı. Pek çok kişi 'uygun fiyatlı' estetik yaptırmak için sağlığından oldu.

Dudak dolgusu yaptırıp hayatı adeta alt üst olan isimlerden birisi de Karli Gardner isimli sosyal medya kullanıcısı. Gardner yaklaşık iki sene yaptırdığı dolgu işleminin ardından vücudu alerjik reaksiyon göstermişti. Sosyal medya kullanıcısı görüntülerini 'Acı çekiyorum' sözleriyle paylaşmıştı.

Daily Mail, dudak dolgularının karanlık yüzüyle ilgili bir içerik yayınladı. Haberde görüşleri yer verilen uzmanlar dolguların nadir görülen bir kanser türünü tetikleyebileceğini belirtti.

Daily Mail, dudak dolgularının karanlık yüzüyle ilgili bir içerik yayınladı. Haberde görüşleri yer verilen uzmanlar dolguların nadir görülen bir kanser türünü tetikleyebileceğini belirtti.

Kaynak

İngiltere'deki Teesside Üniversitesi'den Dr. Kalliopi Dodou'nun öncülüğünde yapılan bir araştırmada dudak dolgusunda kullanılan dolguların kan akışına etki edebileceği ve kansere yol açabileceği ortaya çıktı.

İngiltere'deki Teesside Üniversitesi'den Dr. Kalliopi Dodou'nun öncülüğünde yapılan bir araştırmada dudak dolgusunda kullanılan dolguların kan akışına etki edebileceği ve kansere yol açabileceği ortaya çıktı.

Dr. Dodou, baş ve boyun bölgesinde bulunan 300 lenfin bir kısmının burun dudak çevresinde olduğunu belirtti. Bu bölgelere aşırı dolgu enjekte edildiği takdirde lenf bezlerinin tıkanabileceğini işaret eden Dodou, "'Ne kadar çok dolgu maddesi kullanırsak, kendimizi o kadar fazla kimyasal kalıntısına maruz bırakıyoruz" dedi.

Dr. Dodou, baş ve boyun bölgesinde bulunan 300 lenfin bir kısmının burun dudak çevresinde olduğunu belirtti. Bu bölgelere aşırı dolgu enjekte edildiği takdirde lenf bezlerinin tıkanabileceğini işaret eden Dodou, "'Ne kadar çok dolgu maddesi kullanırsak, kendimizi o kadar fazla kimyasal kalıntısına maruz bırakıyoruz" dedi.

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