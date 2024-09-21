Yeni Araştırma Ortaya Koydu: Dudak Dolgusu Kansere Yol Açabilir

Estetik çılgınlığı merdiven altı uygulamaları da artırdı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de popüler hale gelen dudak dolgusu, profesyonel kişiler ve ürünlerle yapılmadığı takdirde kansere davetiye çıkarıyor. Daily Mail'nin yer verdiği araştırmaya göre tehlikeli kimyasalların sağlığı önemli ölçüde etkiliyor.

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