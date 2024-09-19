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50 Yıl Süren Araştırma: MAL Kan Grubu Keşfedildi

50 Yıl Süren Araştırma: MAL Kan Grubu Keşfedildi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 14:45 Son Güncelleme: 19.09.2024 - 14:55

İngiltere’de yapılan ve 50 yıl boyunca süren bir araştırma sonucunda bilim insanları yeni bir kan grubu keşfetti. MAL kan grubu ile birçok hastalığın tedavisinde çığır açıcı değişiklikler yaşanabilir.

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İngiltere’de 1972 yılında hamile bir kadından alınan kan örneğini inceleyen uzmanlar, kanın bilinen bir molekülden eksik olduğunu keşfetti.

İngiltere’de 1972 yılında hamile bir kadından alınan kan örneğini inceleyen uzmanlar, kanın bilinen bir molekülden eksik olduğunu keşfetti.

TRT Haber’de yer alan bilgilere göre, bu keşif sonrasında başlayan ve yaklaşık 50 yıl süren çalışmalar sonrasında yeni kan grubu keşfedildi.

TRT Haber’de yer alan bilgilere göre, bu keşif sonrasında başlayan ve yaklaşık 50 yıl süren çalışmalar sonrasında yeni kan grubu keşfedildi.

Kaynak

20. yüzyılın başlarında büyük kan grubu sistemleri keşfedilmişti. Ancak 2022 yılında tanımlanan Er kan sistemi gibi son yıllarda keşfedilen kan grupları, yalnızca az sayıda insanı etkiliyor. Yeni keşfedilen MAL kan grubu da bu nadir sistemlerden biri.

20. yüzyılın başlarında büyük kan grubu sistemleri keşfedilmişti. Ancak 2022 yılında tanımlanan Er kan sistemi gibi son yıllarda keşfedilen kan grupları, yalnızca az sayıda insanı etkiliyor. Yeni keşfedilen MAL kan grubu da bu nadir sistemlerden biri.

Araştırmayı yürüten ekip, 1972'deki hamile hastanın kanında eksik olan AnWj antijeninin yüzde 99,9'luk bir çoğunlukta mevcut olduğunu tespit etti. Bu antijen, miyelin ve lenfosit proteinlerinde bulunduğundan, araştırmacılar yeni keşfedilen sistemi MAL kan grubu olarak adlandırdı.

Araştırmayı yürüten ekip, 1972'deki hamile hastanın kanında eksik olan AnWj antijeninin yüzde 99,9'luk bir çoğunlukta mevcut olduğunu tespit etti. Bu antijen, miyelin ve lenfosit proteinlerinde bulunduğundan, araştırmacılar yeni keşfedilen sistemi MAL kan grubu olarak adlandırdı.

MAL genlerinin her iki kopyasında mutasyon bulunan bireyler, AnWj-negatif kan tipine sahip oluyorlar.

MAL genlerinin her iki kopyasında mutasyon bulunan bireyler, AnWj-negatif kan tipine sahip oluyorlar.
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Artık bu genetik işaretleyiciler tanımlandığına göre, hastaların negatif MAL kan grubunun kalıtsal olup olmadığını veya baskılanmaya mı bağlı olduğunu test etmek mümkün olacak. Bu, bazen altta yatan başka bir tıbbi sorunun işareti olabilir. Bu nadir kan grubu özellikleri hastalar üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilir

Artık bu genetik işaretleyiciler tanımlandığına göre, hastaların negatif MAL kan grubunun kalıtsal olup olmadığını veya baskılanmaya mı bağlı olduğunu test etmek mümkün olacak. Bu, bazen altta yatan başka bir tıbbi sorunun işareti olabilir. Bu nadir kan grubu özellikleri hastalar üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilir

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