50 Yıl Süren Araştırma: MAL Kan Grubu Keşfedildi
50 Yıl Süren Araştırma: MAL Kan Grubu Keşfedildi
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İngiltere’de 1972 yılında hamile bir kadından alınan kan örneğini inceleyen uzmanlar, kanın bilinen bir molekülden eksik olduğunu keşfetti.
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TRT Haber’de yer alan bilgilere göre, bu keşif sonrasında başlayan ve yaklaşık 50 yıl süren çalışmalar sonrasında yeni kan grubu keşfedildi.
20. yüzyılın başlarında büyük kan grubu sistemleri keşfedilmişti. Ancak 2022 yılında tanımlanan Er kan sistemi gibi son yıllarda keşfedilen kan grupları, yalnızca az sayıda insanı etkiliyor. Yeni keşfedilen MAL kan grubu da bu nadir sistemlerden biri.
Araştırmayı yürüten ekip, 1972'deki hamile hastanın kanında eksik olan AnWj antijeninin yüzde 99,9'luk bir çoğunlukta mevcut olduğunu tespit etti. Bu antijen, miyelin ve lenfosit proteinlerinde bulunduğundan, araştırmacılar yeni keşfedilen sistemi MAL kan grubu olarak adlandırdı.
MAL genlerinin her iki kopyasında mutasyon bulunan bireyler, AnWj-negatif kan tipine sahip oluyorlar.
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Artık bu genetik işaretleyiciler tanımlandığına göre, hastaların negatif MAL kan grubunun kalıtsal olup olmadığını veya baskılanmaya mı bağlı olduğunu test etmek mümkün olacak. Bu, bazen altta yatan başka bir tıbbi sorunun işareti olabilir. Bu nadir kan grubu özellikleri hastalar üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilir
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