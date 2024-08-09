Kan Testine Gerek Yok! 10 Soruda Kan Grubunu Söylüyoruz!
Kan Testine Gerek Yok! 10 Soruda Kan Grubunu Söylüyoruz!
Kan grubunun kişiliğini etkileyebileceğini biliyor muydun? Bu eğlenceli testle, kişilik özelliklerine göre kan grubunu tahmin ediyoruz.
Unutma bu sadece bir tahmin!
Haydi teste!!!
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1. Sabahları nasıl uyanırsın?
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2. Sosyal ortamlarda nasıl davranırsın?
3. İş veya okulda nasıl bir çalışma tarzın var?
4. Stresle nasıl başa çıkarsın?
5. En sevdiğin yemek türü hangisi?
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6. Seyahat etmeyi sever misin?
7. Bir problemi çözmek için nasıl bir yol izlersin?
8. Hangi tür filmleri izlemeyi seversin?
9. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
10. Boş zamanlarında en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
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B Grubu!
AB Grubu!
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