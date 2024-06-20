Duygusal Zeka Testi: Duygusal Olarak Ne Kadar Zeki Olduğunu Öğren!
Duygusal Zeka Testi: Duygusal Olarak Ne Kadar Zeki Olduğunu Öğren!
Bu test, duygusal zekanı keşfetmen için hazırlandı. İçinde bulunduğun sosyal ve duygusal durumlarla ilgili soruları cevaplayarak, duygusal zeka seviyeni ölçebilir ve güçlü yönlerini keşfetme fırsatı bulabilirsin.
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir arkadaşın sana dertlerini anlattığında nasıl tepki verirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir iş arkadaşın haksız yere seni eleştirdiğinde nasıl davranırsın?
3. Kendini üzgün hissettiğinde ne yaparsın?
4. Birinin mutlu olduğunu gördüğünde nasıl hissedersin?
5. Bir grup içinde konuşma yaparken ne hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir tartışma esnasında duygularını nasıl kontrol edersin?
7. Bir başkasının ihtiyaçlarını anlamak konusunda nasılsın?
8. Zor bir karar vermen gerektiğinde ne yaparsın?
9. Yoğun bir iş gününden sonra kendini nasıl yenilersin?
10. Eleştiri aldığında nasıl hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüksek Duygusal Zeka
Orta Yüksek Duygusal Zeka
Orta Düzey Duygusal Zeka
Düşük Duygusal Zeka
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın