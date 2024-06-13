Zihinsel Sağlığınızı Anlamak: Anksiyete Seviyenizi Test Edin!
Zihinsel Sağlığınızı Anlamak: Anksiyete Seviyenizi Test Edin!
Stres ve anksiyete günlük yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır ve herkesin zaman zaman karşılaştığı yaygın bir deneyimdir. Bu test, sizin stresle başa çıkma mekanizmanızı, duygusal durumunuzu ve anksiyete seviyenizi keşfetmenize yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
Haydi teste!
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1. Hangisi sizin için en büyük stres kaynağıdır?
2. Bir sorunla karşılaştığınızda genellikle nasıl tepki verirsiniz?
3. Günlük hayatta en çok ne zaman stres yaşarsınız?
4. Hata yaptığında nasıl bir tepki verirsin?
5. Günlük yaşamınızda ne sıklıkla anksiyete hissedersiniz?
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6. Stresle başa çıkmanın en etkili yolunu bulduğunuzda ne yaparsınız?
7. Ani değişiklikler karşısında genellikle nasıl tepki verirsiniz?
8. Kendinizi değerlendirirken hangi kriterlere daha fazla odaklanırsınız?
9. Gelecek hakkında düşündüğünüzde genellikle hangi duyguları hissedersiniz?
10. Duygusal olarak sık sık nasıl hissedersiniz?
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Düşük anksiyete!
Orta seviye anksiyete!
Yüksek anksiyete!
Çok yüksek anksiyete!
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