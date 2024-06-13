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Zihinsel Sağlığınızı Anlamak: Anksiyete Seviyenizi Test Edin!

Zihinsel Sağlığınızı Anlamak: Anksiyete Seviyenizi Test Edin!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 11:01

Stres ve anksiyete günlük yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır ve herkesin zaman zaman karşılaştığı yaygın bir deneyimdir. Bu test, sizin stresle başa çıkma mekanizmanızı, duygusal durumunuzu ve anksiyete seviyenizi keşfetmenize yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Haydi teste!

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1. Hangisi sizin için en büyük stres kaynağıdır?

2. Bir sorunla karşılaştığınızda genellikle nasıl tepki verirsiniz?

3. Günlük hayatta en çok ne zaman stres yaşarsınız?

4. Hata yaptığında nasıl bir tepki verirsin?

5. Günlük yaşamınızda ne sıklıkla anksiyete hissedersiniz?

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6. Stresle başa çıkmanın en etkili yolunu bulduğunuzda ne yaparsınız?

7. Ani değişiklikler karşısında genellikle nasıl tepki verirsiniz?

8. Kendinizi değerlendirirken hangi kriterlere daha fazla odaklanırsınız?

9. Gelecek hakkında düşündüğünüzde genellikle hangi duyguları hissedersiniz?

10. Duygusal olarak sık sık nasıl hissedersiniz?

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Düşük anksiyete!

Hayatın karmaşasında bile genellikle huzurlu ve sakin bir ruh haliyle dolaşıyorsunuz. Anksiyete seviyeniz neredeyse hiç yok gibi, bu da sizin en stresli durumlarla bile başa çıkmada ustalaştığınızı gösteriyor. Stresle başa çıkma konusunda, mantıklı düşünme becerilerinizi etkili bir şekilde kullanma yeteneğiniz, sizin en büyük silahınız. Bu, endişelerinizi kontrol altında tutmanızı sağlar ve genellikle sakin bir kafayla hareket etmenize yardımcı olur.Ancak, kimse mükemmel değil, değil mi? Her ne kadar genellikle sakin ve toplu olsanız da, ara sıra herkes gibi siz de stresli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumlar, hayatın tüm renklerini ve tonlarını deneyimlemenizi sağlar ve sizi daha da güçlendirir. Sonuçta, hayatın tüm zorluklarına rağmen hala gülümseyebiliyorsanız, bu sizin en güçlü yanınızdır.

Orta seviye anksiyete!

Hayatınızın bazı dönemlerinde, belki de şu anda bile, anksiyete seviyenizin orta seviyede olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Gündelik hayatın streslerine karşı biraz daha hassas olduğunuz zamanlar olabilir, bu da endişe duygusunu tetikleyebilir. Bu durumlarla karşılaştığınızda, belki de nefes alıp vermenin bile biraz daha zorlaştığını hissediyorsunuz. Bu durumlarla başa çıkmakta zorlandığınız zamanlar olabilir, bu da sizi daha da gergin hissettirebilir.Böyle zamanlarda, belki de biraz rahatlama ve gevşeme egzersizlerine yönelmek isteyebilirsiniz. Belki de biraz meditasyon, belki de biraz yoga... Kim bilir, belki de sadece biraz sessizlik ve huzur... Bu tür egzersizler, anksiyete seviyenizi düşürmeye yardımcı olabilir ve sizi daha huzurlu bir ruh haliyle dolabilir.Ayrıca, olumsuz düşüncelere eğilimli olabilirsiniz. Belki de bazen, kafanızdaki olumsuz düşüncelerle başa çıkmakta zorlanıyorsunuz. Ancak unutmayın ki, bu düşüncelerle başa çıkmanın yollarını öğrenmek oldukça önemlidir. Kendinizi olumsuz düşüncelerin girdabına kapılmış hissettiğinizde, belki de biraz durup, derin bir nefes alıp, bu düşüncelerin sadece geçici olduğunu hatırlamak faydalı olabilir. Unutmayın, her zaman daha iyi bir yarın vardır ve siz bu olumsuz düşüncelerle başa çıkabilecek güce sahipsiniz.

Yüksek anksiyete!

Yüksek anksiyete!

Stresin yoğunluğu tüm benliğinizi sarıyor ve anksiyete seviyeniz adeta tavan yapıyor. Kendinizi sürekli bir endişe ve gerginlik içerisinde buluyorsunuz. Küçük bir sorun karşısında bile düşünce fırtınalarına kapılıp, olayları büyütme ve üzerinde yoğunlaşma eğilimindesiniz. Bu durum, hayat kalitenizi düşürüyor ve günlük yaşantınızı olumsuz etkiliyor.Stresle başa çıkmak, bu yoğun duygusal kasırgayı kontrol altına almak için daha etkili yöntemlere ihtiyaç duyuyorsunuz. Kendinize biraz nefes alacak zaman yaratmak, belki bir hobi edinmek ya da sevdiğiniz bir aktiviteye daha çok zaman ayırmak gibi küçük adımlar, bu süreci daha hafif atlatmanızı sağlayabilir.Bununla birlikte, unutmayın ki, profesyonel bir yardım almak da bu süreçte sizin en büyük destekçiniz olabilir. Psikolojik danışmanlık, size bu zorlu süreçte rehberlik edebilir, stresle başa çıkma mekanizmalarınızı güçlendirebilir ve anksiyete seviyenizi kontrol altına almanızda yardımcı olabilir. Kendinize bir iyilik yapın ve bu konuda profesyonel bir yardım almayı düşünün. Bu, yaşam kalitenizi artırmak adına atacağınız en önemli adımlardan biri olabilir.

Çok yüksek anksiyete!

Çok yüksek anksiyete!

Stresin ve endişenin hayatınızın her köşesini sardığı bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Anksiyete seviyeniz tavan yapmış ve bu durum günlük yaşamınızı, rutinlerinizi ve hatta belki de hayat kalitenizi ciddi anlamda etkiliyor olabilir. Bu noktada durup bir soluk almanız ve belki de profesyonel bir yardım almanız gerektiğini düşünüyoruz.Biliyoruz ki, anksiyeteyle başa çıkmak kolay olmayabilir. Ancak unutmayın ki, bu durumla yüzleşmek ve onunla savaşmak için etkili stratejiler geliştirmek mümkün. Kendinizi bu stresli düşünce çemberinden çıkarmanın yollarını bulabilirsiniz. Bu süreçte destek sistemlerinden, yani ailenizden, dostlarınızdan, hatta belki de bir terapistten yardım almak, bu yükü hafifletmenin en etkili yollarından biri olabilir.Birçok kişi, yardım almanın zayıflık göstergesi olduğunu düşünür. Ancak biz buna katılmıyoruz. Aksine, yardım almak, kendinizle yüzleşmeyi ve problemlerinizle savaşmayı seçmek, aslında ne kadar güçlü olduğunuzun en büyük kanıtıdır. Kendinize bir şans verin ve bu zorlu süreçte yardım almayı düşünün. Unutmayın, her zaman bir çıkış yolu vardır ve siz de bu yolu bulabilirsiniz.

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