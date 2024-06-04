Geleneksel mi, Modern mi? Hayat Görüşünüze Hangi Yaklaşım Daha Uygun?
Geleneksel mi, Modern mi? Hayat Görüşünüze Hangi Yaklaşım Daha Uygun?
Hayatımızı şekillendiren değerler ve yaklaşımlar, kim olduğumuzu ve nasıl yaşadığımızı belirleyen önemli unsurlardır. Bu testte, geleneksel ve modern değerler arasındaki dengeyi keşfetmek için 10 sorudan oluşan bir yolculuğa çıkacaksınız.
Haydi teste!
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1. Yaşını seçerek başla!
2. Bir ilişkide hangi rol daha önemlidir?
3. Bir sorunla karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
4. Bir tartışmada hangi tarzı tercih edersiniz?
5. Bir işyerinde liderlik tarzınız nasıldır?
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6. Dini inançlarınızın hayatınızdaki yeri nedir?
7. Hayatınızda karar alma süreciniz nasıldır?
8. İş hayatında hangi değerlere önem verirsiniz?
9. Eğitim sisteminde hangi modeli desteklersiniz?
10. Politik görüşünüz nedir?
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Geleneksel yaklaşım!
Modern yaklaşım!
Entegre yaklaşım!
Bağımsız yaklaşım!
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