Aşkın Ateşi Yeniden Harlanmış Olabilir mi? Eski Sevgilisi Amerikalı Aynasız, Yasemin Kay Allen'ı Paylaştı!

Bir Amerika bir Türkiye arasında mekik dokuyan oyuncumuz Yasemin Kay Allen, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla göz önünde olan bir isim. Kendisinin yer yer cesur yer yer iddialı; bazen de doğal güzelliğini gözler önüne seren paylaşımları sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle takip ediliyor ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

2010'lu yılların başlarında 'Merhamet' ve 'Şeref Meselesi' gibi televizyon dizileriyle yıldızını parlatan oyuncu Özcan Deniz ile başrolünü paylaştığı sU ve Ateş' sinema filmiyle de gündeme gelmişti. Kendisini en son Bahar dizisinin 'Dora'sı olarak kısa süreliğine ekranlarda görmüştük.