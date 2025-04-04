Aşkın Ateşi Yeniden Harlanmış Olabilir mi? Eski Sevgilisi Amerikalı Aynasız, Yasemin Kay Allen'ı Paylaştı!
Aşkın Ateşi Yeniden Harlanmış Olabilir mi? Eski Sevgilisi Amerikalı Aynasız, Yasemin Kay Allen'ı Paylaştı!
Geçtiğimiz yıl bu tam da bu zamanlarda Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya dolu dizgin bir aşka yelken açmıştı. Bu aşk hızlı başlayıp hızlı bitmiş ve ikili mayıs ayında ayrılmıştı.
Amerikalı Aynasız ismiyle bilinen Erdal Kaya, eski aşkı Kay Allen'ı hikayesinde paylaştı. Bu paylaşımın ardından ikilinin barışmış olabileceği iddia edildi.
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Yasemin Kay Allen, son dönemlerde X platformunda kullanıcıların sık sık düştüğü güzellerimizden birisi biliyorsunuz.
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Kay Allen ve Erdal Kaya, geride bıraktığımız 2024 senesinde kısa süreli bir aşk yaşamıştı.
Gelin görün ki, kader ağlarını Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya için çoktan yeniden örmüş bile! Erdal Kaya, 'Biraz kafa dağıtma zamanı' notunu düşerek Kay Allen'ı paylaştı.
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