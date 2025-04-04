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Aşkın Ateşi Yeniden Harlanmış Olabilir mi? Eski Sevgilisi Amerikalı Aynasız, Yasemin Kay Allen'ı Paylaştı!

Aşkın Ateşi Yeniden Harlanmış Olabilir mi? Eski Sevgilisi Amerikalı Aynasız, Yasemin Kay Allen'ı Paylaştı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 15:25

Geçtiğimiz yıl bu tam da bu zamanlarda Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya dolu dizgin bir aşka yelken açmıştı. Bu aşk hızlı başlayıp hızlı bitmiş ve ikili mayıs ayında ayrılmıştı. 

Amerikalı Aynasız ismiyle bilinen Erdal Kaya, eski aşkı Kay Allen'ı hikayesinde paylaştı. Bu paylaşımın ardından ikilinin barışmış olabileceği iddia edildi.

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Yasemin Kay Allen, son dönemlerde X platformunda kullanıcıların sık sık düştüğü güzellerimizden birisi biliyorsunuz.

Yasemin Kay Allen, son dönemlerde X platformunda kullanıcıların sık sık düştüğü güzellerimizden birisi biliyorsunuz.

Bir Amerika bir Türkiye arasında mekik dokuyan oyuncumuz Yasemin Kay Allen, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla göz önünde olan bir isim. Kendisinin yer yer cesur yer yer iddialı; bazen de doğal güzelliğini gözler önüne seren paylaşımları sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle takip ediliyor ve beğeni yağmuruna tutuluyor. 

2010'lu yılların başlarında 'Merhamet' ve 'Şeref Meselesi' gibi televizyon dizileriyle yıldızını parlatan oyuncu Özcan Deniz ile başrolünü paylaştığı sU ve Ateş' sinema filmiyle de gündeme gelmişti. Kendisini en son Bahar dizisinin 'Dora'sı olarak kısa süreliğine ekranlarda görmüştük.

Kay Allen ve Erdal Kaya, geride bıraktığımız 2024 senesinde kısa süreli bir aşk yaşamıştı.

Kay Allen ve Erdal Kaya, geride bıraktığımız 2024 senesinde kısa süreli bir aşk yaşamıştı.

O dönemlerde FBI'a yenge oldu diye sevindiğimiz Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı 'Amerikalı Aynasız' ismiyle tanınan Erdal Kaya ile birlikte poligona gitmeli, Amerika sokaklarında koşa koşa birbirine sarılmalı büyülü bir aşk yaşamıştı. İkilinin içlerindeki çocuk, bu ilişkide adeta gün yüzüne çıkmıştı. Birlikteyken yüzlerinden gülümseme eksik olmayan çiftin aşkı ne yazık ki kısa sürdü. Mart ayında başlayan aşk mayıs ayında sona ermişti. Bizler de bu aşkın bittiğini sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmalarından anlamıştık.

Gelin görün ki, kader ağlarını Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya için çoktan yeniden örmüş bile! Erdal Kaya, 'Biraz kafa dağıtma zamanı' notunu düşerek Kay Allen'ı paylaştı.

Gelin görün ki, kader ağlarını Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya için çoktan yeniden örmüş bile! Erdal Kaya, 'Biraz kafa dağıtma zamanı' notunu düşerek Kay Allen'ı paylaştı.

Güzel oyuncunun Amerika'ya gitmesi ve eski aşkını ziyaret etmesi barışma iddialarını güçlendirdi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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