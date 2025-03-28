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Pelin Akil, Boşanma İddiaları Sorulunca Kaçamak Cevaplar Vererek Akıllarda Soru İşareti Bıraktı

Pelin Akil, Boşanma İddiaları Sorulunca Kaçamak Cevaplar Vererek Akıllarda Soru İşareti Bıraktı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 20:40

Magazin kulislerinde son dönemin en çok kulakları çınlatılan çifti Pelin Akil ve Anıl Altan biliyorsunuz. Pelin Akil, caddede yürürken magazin muhabirlerinin objektiflerine yakalandı. Akil'e eşi Altan ile boşanıp boşanmayacakları sorulunca Akil, kaçamak cevaplar vererek uzaklaştı. 

Kaynak: Snob Magazin

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Sosyal medya paylaşımlarında gördüğümüz "mutlu aile" tablolarına imrendiğimiz Pelin Akil ve Anıl Altan çiftini illaki tanıyorsunuzdur.

Sosyal medya paylaşımlarında gördüğümüz "mutlu aile" tablolarına imrendiğimiz Pelin Akil ve Anıl Altan çiftini illaki tanıyorsunuzdur.

2008-2011 yılları arasında yayınlanan 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, birlikteliklerini evlilikle bir üst seviyeye taşımışlardı. Alin ve Lina adında ikiz kızlar dünyaya getiren çift, kısa sürede birçok kişi tarafından sevgiyle takip edilmeye başlanmış, ikilinin paylaştığı mutlu aile tablosunu andıran görseller sosyal medyada büyük beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Ünlü çiftimize nazar mı değdi bilmiyoruz ama kil ve Altan ikilisinin peşini ayrılık iddiaları uzun bir süredir bırakmıyor.

Ünlü çiftimize nazar mı değdi bilmiyoruz ama kil ve Altan ikilisinin peşini ayrılık iddiaları uzun bir süredir bırakmıyor.

En son Mehmet Üstündağ'ın haberine göre çifte yakın kaynaklar, ikilinin zaten bir süredir evleri ayırdığını ve boşanmayı düşündüklerini ancak mal paylaşımını nasıl yapacaklarını bilmediklerini sebep göstermişti. Boşanma iddiaların taraflarca neden doğrulanmadığıyla ilgili verilen ikinci neden ise ikiz kızları olarak gösterilmişti. 

Bu iddiaların ardından ikili alenen ayrılığı doğrulamasa da Anıl Altan'ın evden ve kızlarından ayrılırmışçasına yaptığı paylaşım kafalardaki soru işaretini büyütmeye devam etmişti.

Pelin Akil, Snob Magazin muhabirleri tarafından caddede yürürken görüntülendi. Akil' boşanma durumunun söz konusu olup olmadığı soruldu.

Pelin Akil, Snob Magazin muhabirleri tarafından caddede yürürken görüntülendi. Akil' boşanma durumunun söz konusu olup olmadığı soruldu.

Oyuncu, 'Boşanma davası söz konusu mu?' sorusunu 'Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim' diyerek, cevaplamadı. Buna ek olarak 'Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz'  cümleleriyle kendini ifade etti. Net bir cevap vermekten ise kaçındı.

Röportajı izlemek isterseniz:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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