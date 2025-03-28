Pelin Akil, Boşanma İddiaları Sorulunca Kaçamak Cevaplar Vererek Akıllarda Soru İşareti Bıraktı
Pelin Akil, Boşanma İddiaları Sorulunca Kaçamak Cevaplar Vererek Akıllarda Soru İşareti Bıraktı
Magazin kulislerinde son dönemin en çok kulakları çınlatılan çifti Pelin Akil ve Anıl Altan biliyorsunuz. Pelin Akil, caddede yürürken magazin muhabirlerinin objektiflerine yakalandı. Akil'e eşi Altan ile boşanıp boşanmayacakları sorulunca Akil, kaçamak cevaplar vererek uzaklaştı.
Kaynak: Snob Magazin
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Sosyal medya paylaşımlarında gördüğümüz "mutlu aile" tablolarına imrendiğimiz Pelin Akil ve Anıl Altan çiftini illaki tanıyorsunuzdur.
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Ünlü çiftimize nazar mı değdi bilmiyoruz ama kil ve Altan ikilisinin peşini ayrılık iddiaları uzun bir süredir bırakmıyor.
Pelin Akil, Snob Magazin muhabirleri tarafından caddede yürürken görüntülendi. Akil' boşanma durumunun söz konusu olup olmadığı soruldu.
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