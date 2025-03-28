Pelin Akil, Boşanma İddiaları Sorulunca Kaçamak Cevaplar Vererek Akıllarda Soru İşareti Bıraktı

En son Mehmet Üstündağ'ın haberine göre çifte yakın kaynaklar, ikilinin zaten bir süredir evleri ayırdığını ve boşanmayı düşündüklerini ancak mal paylaşımını nasıl yapacaklarını bilmediklerini sebep göstermişti. Boşanma iddiaların taraflarca neden doğrulanmadığıyla ilgili verilen ikinci neden ise ikiz kızları olarak gösterilmişti.

Bu iddiaların ardından ikili alenen ayrılığı doğrulamasa da Anıl Altan'ın evden ve kızlarından ayrılırmışçasına yaptığı paylaşım kafalardaki soru işaretini büyütmeye devam etmişti.