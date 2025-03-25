Kendisi Adına Açılan Sahte Hesaplardan Yorulan Yıldız Tilbe, Yasal Yollara Başvurduğunu Açıkladı
Kendisi Adına Açılan Sahte Hesaplardan Yorulan Yıldız Tilbe, Yasal Yollara Başvurduğunu Açıkladı
Yıldız Tilbe kendisinin adını kullanarak, onun düşünceleriymiş gibi tweet'ler paylaşan sahte hesaplar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Tilbe'nin avukatı gerekli açıklamayı sosyal medyasından paylaştı.
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Yıldız Tilbe, 90'lı yıllardan bu yana ülkemizin en etkileyici seslerinden birisi biliyorsunuz.
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Kendisi sosyal mecraları da yer yer aktif kullanan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. En son yüzünde oluşan yanıkların son durumunu güncellediği paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.
Yıldız Tilbe, sosyal medyasında bu sefer hukuki bir süreci paylaştı. "Yıldız Tilbe" adını kullanan fake hesapların, onun ağzından bir şeyler yazmasına artık müsaade edilmeyeceğini açıklamış oldu.
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