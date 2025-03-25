onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kendisi Adına Açılan Sahte Hesaplardan Yorulan Yıldız Tilbe, Yasal Yollara Başvurduğunu Açıkladı

Kendisi Adına Açılan Sahte Hesaplardan Yorulan Yıldız Tilbe, Yasal Yollara Başvurduğunu Açıkladı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
26.03.2025 - 00:08

Yıldız Tilbe kendisinin adını kullanarak, onun düşünceleriymiş gibi tweet'ler paylaşan sahte hesaplar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Tilbe'nin avukatı gerekli açıklamayı sosyal medyasından paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıldız Tilbe, 90'lı yıllardan bu yana ülkemizin en etkileyici seslerinden birisi biliyorsunuz.

Yıldız Tilbe, 90'lı yıllardan bu yana ülkemizin en etkileyici seslerinden birisi biliyorsunuz.

'Delikanlım', 'Aşk Laftan Anlamaz ki' ve 'Vazgeçtim' gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, dönem dönem renkli sahne şovları ve yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geliyor. Kendisi son aylarda önce stil değişimiyle gündeme gelmişti. Daha sonrasında X platformu üzerinden takipçilerinin ona soru sormasını isteyen Tilbe, verdiği yanıtlarla takipçilerini gülümsetmeyi başarmıştı. 'Coğrafya kader midir abla?' diyen bir kullanıcısına 'Yoo niye olsun, kader coğrafyadır' yanıtını vererek, 'Yıldız Tilbe yine bildiğimiz gibi, tam modunda!' dedirtmişti.

Kendisi sosyal mecraları da yer yer aktif kullanan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. En son yüzünde oluşan yanıkların son durumunu güncellediği paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.

Kendisi sosyal mecraları da yer yer aktif kullanan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. En son yüzünde oluşan yanıkların son durumunu güncellediği paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.

En son saç boyasından muzdarip olduğunu ifade eden Tilbe, saç boyası yüzünden yüzünde yanıklar oluştuğunu 'Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim , kimyasal yanık oldum' diyerek paylaşmıştı. Ardından konserlerine devam eden Tilbe, sahne kostümü olarak kullandığı maskeyle de dillere düşmeyi başarmıştı.

Yıldız Tilbe, sosyal medyasında bu sefer hukuki bir süreci paylaştı. "Yıldız Tilbe" adını kullanan fake hesapların, onun ağzından bir şeyler yazmasına artık müsaade edilmeyeceğini açıklamış oldu.

Yıldız Tilbe, sosyal medyasında bu sefer hukuki bir süreci paylaştı. "Yıldız Tilbe" adını kullanan fake hesapların, onun ağzından bir şeyler yazmasına artık müsaade edilmeyeceğini açıklamış oldu.

Av. Arb. Handan Bakbak, 'Sayın Yıldız Tilbe'nin vekili olarak kamuoyuna, tüm sevenlerine ve takipçilerine duyurumuzdur. Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve manipülatif, kötüniyetli, hastalıklı klavye kullanıcıları ile yıllardır insani ve hukuki anlamda mücadele eden müvekkilemiz 7’den 70’e kamuya malolmuş, toplumsal duyarlılığı olan, ülkemizin ve halkımızın güncel her türlü sorunları ve dertlerimizle ilgilenen ülkesine ve halkına sevdalı, manevi değerleri olan, inançlı, ancak apolitik, partiler üstü, içten, dobra ve açıkkalpli bir sanatçıdır. Yine adını kullanarak ve ne garabettir ki; mavi tik’li ama ona ait olmayan sahte bir hesap üzerinden kendisinin asla kabullenemeyeceği görüş ve düşünceleri, duyguları, beyanları paylaşan, bazı kişi ve isimleri kullanarak öfke ve nefret duyguları uyandırmaya çalışan kişilerce sosyal medya mecralarında yapılan tuhaf, uygunsuz bir o kadar da gerçek dışı, ünlü sanatçının tarafından sadır olmayan paylaşımlar için ivedilikle şikayet ve müstenit yasal işlemleri başlattığımızı, bu paylaşımlara kesinlikle itibar etmemenizi, bunlara karşı herhangi bir cevabi paylaşımda bulunmamanızı, herhangi bir olumsuz duygu ve düşünceye kapılmamanızı, rica eder, gördüğümüz lüzum üzerine önemle ve gereken hassasiyeti göstermeniz dileğiyle ve saygılarımızla işbu bilgilendirmeyi ve uyarıyı asaleten ve vekaleten sizlerin değerlendirme ve takdirlerinize sunarız' açıklamasını yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın