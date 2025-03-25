Kendisi Adına Açılan Sahte Hesaplardan Yorulan Yıldız Tilbe, Yasal Yollara Başvurduğunu Açıkladı

Av. Arb. Handan Bakbak, 'Sayın Yıldız Tilbe'nin vekili olarak kamuoyuna, tüm sevenlerine ve takipçilerine duyurumuzdur. Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve manipülatif, kötüniyetli, hastalıklı klavye kullanıcıları ile yıllardır insani ve hukuki anlamda mücadele eden müvekkilemiz 7’den 70’e kamuya malolmuş, toplumsal duyarlılığı olan, ülkemizin ve halkımızın güncel her türlü sorunları ve dertlerimizle ilgilenen ülkesine ve halkına sevdalı, manevi değerleri olan, inançlı, ancak apolitik, partiler üstü, içten, dobra ve açıkkalpli bir sanatçıdır. Yine adını kullanarak ve ne garabettir ki; mavi tik’li ama ona ait olmayan sahte bir hesap üzerinden kendisinin asla kabullenemeyeceği görüş ve düşünceleri, duyguları, beyanları paylaşan, bazı kişi ve isimleri kullanarak öfke ve nefret duyguları uyandırmaya çalışan kişilerce sosyal medya mecralarında yapılan tuhaf, uygunsuz bir o kadar da gerçek dışı, ünlü sanatçının tarafından sadır olmayan paylaşımlar için ivedilikle şikayet ve müstenit yasal işlemleri başlattığımızı, bu paylaşımlara kesinlikle itibar etmemenizi, bunlara karşı herhangi bir cevabi paylaşımda bulunmamanızı, herhangi bir olumsuz duygu ve düşünceye kapılmamanızı, rica eder, gördüğümüz lüzum üzerine önemle ve gereken hassasiyeti göstermeniz dileğiyle ve saygılarımızla işbu bilgilendirmeyi ve uyarıyı asaleten ve vekaleten sizlerin değerlendirme ve takdirlerinize sunarız' açıklamasını yaptı.