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Demet Akalın, Evde Talihsiz Bir Kaza Geçiren Annesinin Güncel Durumunu Paylaştı!

Demet Akalın, Evde Talihsiz Bir Kaza Geçiren Annesinin Güncel Durumunu Paylaştı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 19:18 Son Güncelleme: 25.03.2025 - 19:20

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medya paylaşımı yürekleri ağza getirdi. Annesi Şenay Akalın'ın ufak bir kaza geçirdiğini söyleyen Demet Akalın, Şenay Hanım'ın telefonu açmadığını söyledi. Ardından yaptığı paylaşımla güncel durumunun iyi olduğunu paylaştı.

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Hit parçalarıyla tanıdığımız Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken bir isim.

Hit parçalarıyla tanıdığımız Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken bir isim.

Kendisinin Türkçeyi bir türlü doğru kullanamaması, yazım ve imla hataları özellikle X platformunda kullanıcıların diline sık sık düşüyor. Nitekim, güzel şarkıcı da bu durumun gayet farkında, kendisi hakkında yapılan esprili paylaşımlara gülüp geçiyor biliyorsunuz. 

Bunların yanı sıra Demet Akalın'ın son aylarda özellikle gündeme dair paylaşımlarıyla ön plana çıktığını söylemek mümkün.

Okan Kurt ile yaşadığı aşk, ve çiftin paylaşımları da beğeni yağmuruna tutuluyor.

Okan Kurt ile yaşadığı aşk, ve çiftin paylaşımları da beğeni yağmuruna tutuluyor.

Uzun senelerdir Okan Kurt ile aşk yaşayan Demet Akalın, geçtiğimiz senelerde Okan Kurt ile boşanmıştı. Fakat çift, yeniden birleşme kararı almıştı. Hira isminde bir de kızları olan ikili, aşk pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Öte yandan, minik Hira'nın gözlerimizin önünde büyüyüp serpilip bir genç kız olduğunu da yine özellikle Akalın'ın paylaşımlarında gördük.

Demet Akalın'ın annesi Şenay Hanım'ın geçirdiği kaza sonrası fotoğrafını "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş" notuyla paylaşması sevenlerini korkuttu.

Demet Akalın'ın annesi Şenay Hanım'ın geçirdiği kaza sonrası fotoğrafını "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş" notuyla paylaşması sevenlerini korkuttu.

Şenay Akalın, evde geçirdiği bir kaza sonucu parmağını incitmiş ve gözünü morartmıştı.

Kısa sürede Demet Akalın, "geçmiş olsun" mesajlarının odağı oldu. Annesinin durumu hakkında endişelenenleri bilgilendirmek amacıyla bu görseli paylaştı.

Kısa sürede Demet Akalın, "geçmiş olsun" mesajlarının odağı oldu. Annesinin durumu hakkında endişelenenleri bilgilendirmek amacıyla bu görseli paylaştı.

'Bugün ayaklandı' notunu düşerek sevenlerinin kalbine su serpti.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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