Demet Akalın, Evde Talihsiz Bir Kaza Geçiren Annesinin Güncel Durumunu Paylaştı!

Uzun senelerdir Okan Kurt ile aşk yaşayan Demet Akalın, geçtiğimiz senelerde Okan Kurt ile boşanmıştı. Fakat çift, yeniden birleşme kararı almıştı. Hira isminde bir de kızları olan ikili, aşk pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Öte yandan, minik Hira'nın gözlerimizin önünde büyüyüp serpilip bir genç kız olduğunu da yine özellikle Akalın'ın paylaşımlarında gördük.