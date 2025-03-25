Demet Akalın, Evde Talihsiz Bir Kaza Geçiren Annesinin Güncel Durumunu Paylaştı!
Demet Akalın, Evde Talihsiz Bir Kaza Geçiren Annesinin Güncel Durumunu Paylaştı!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medya paylaşımı yürekleri ağza getirdi. Annesi Şenay Akalın'ın ufak bir kaza geçirdiğini söyleyen Demet Akalın, Şenay Hanım'ın telefonu açmadığını söyledi. Ardından yaptığı paylaşımla güncel durumunun iyi olduğunu paylaştı.
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Hit parçalarıyla tanıdığımız Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken bir isim.
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Okan Kurt ile yaşadığı aşk, ve çiftin paylaşımları da beğeni yağmuruna tutuluyor.
Demet Akalın'ın annesi Şenay Hanım'ın geçirdiği kaza sonrası fotoğrafını "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş" notuyla paylaşması sevenlerini korkuttu.
Kısa sürede Demet Akalın, "geçmiş olsun" mesajlarının odağı oldu. Annesinin durumu hakkında endişelenenleri bilgilendirmek amacıyla bu görseli paylaştı.
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