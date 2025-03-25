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Eski Aşkı Hadise ile Yaşadığı Gerilimlerle Gündeme Gelen Sinan Akçıl'dan Şaşırtan "Takibe Alma" Hamlesi

Eski Aşkı Hadise ile Yaşadığı Gerilimlerle Gündeme Gelen Sinan Akçıl'dan Şaşırtan "Takibe Alma" Hamlesi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 18:09

2009-2010 yıllarına aşklarıyla damga vuran ünlü eski çiftimiz Hadise ve Sinan Akçıl'ın arasındaki ipler günümüzde de gitgide gerilmeye devam ediyordu. 

Sinan Akçıl, Hadise ile ilgili bir hesabı takibe almasıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

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"Tabi Tabi" ve "Atma" gibi şarkılarıyla tanıdığımız Sinan Akçıl, hem söz yazarlığıyla hem de aranjörlüğüyle müzik dünyasına epey katkı sağlayan bir isim.

"Tabi Tabi" ve "Atma" gibi şarkılarıyla tanıdığımız Sinan Akçıl, hem söz yazarlığıyla hem de aranjörlüğüyle müzik dünyasına epey katkı sağlayan bir isim.

Tabii kendisi yalnız kariyeri ile ilgili attığı adımlarla gündeme gelmiyor. Özellikle son günlerde siyasal yaşamda oluşan gerilimler ve sıcak gündemi oluşturan olaylar hakkında da düşüncelerini sosyal medyası üzerinden ifade eden bir isim olarak beliriyor kendisi. 

Bunun yanı sıra Akçıl, asıl damgası magazin dünyasına aşk hayatı ile vuruyor. Dönem dönem aşk yaşadığı ünlü kadınlarla müzik hayatını harmanlayan şarkıcı, eski aşklarından hem Hadise'ye sözlerini yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını vermişti, hem de Hande Yener ile 'Atma' şarkısını birlikte seslendirerek o yıllarda müzik listelerinde en çok dinlenenlerden biri olmayı başarmışlardı.

Şimdilerde milyonların kalbinde sarsılmaz bir tahtı olan Hadise'yi ise artık tanımayanınız yoktur.

Şimdilerde milyonların kalbinde sarsılmaz bir tahtı olan Hadise'yi ise artık tanımayanınız yoktur.

En son yayınladığı 'Fırtınam' şarkısının klibiyle olay yaratmış, ve birçok yorumcunun klip estetiği ve koreografi açısından beklentilerini tatmin etmişti. 

Bunun yanı sıra uzun senelerdir yayınladığı birçok şarkı beğeniyle dinlenen güzel şarkıcı, yaşadığı aşklarla da çok konuşulmuştu. Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım ve Mehmet Dinçerler gibi isimlerle aşk yaşayan Hadise, şimdilerde aradığı sevgiyi yönetmen aşkı Şenol Sönmez'de bulmuştu. İkilinin Hadise'nin doğum günü partisinde verdiği pozlar, aşklarını gizlemeye gerek duymadıklarını gözler önüne sermişti.

Şimdilerde ayrı iki dünyanın insanı olsalar da 2009-2010 senelerinde dolu dizgin aşk yaşamıştı Hadise ve Sinan Akçıl.

Şimdilerde ayrı iki dünyanın insanı olsalar da 2009-2010 senelerinde dolu dizgin aşk yaşamıştı Hadise ve Sinan Akçıl.

Fırtınalı aşklar bambaşka fırtınalar ile son bulurlar desek yanılmış olmayız. O dönemler ayrılığın ihanet yüzünden yaşandığı söyleniyordu. O yıllarda yaşananları hiçbir zaman tam anlamıyla bilememiştik. Nitekim Hadise, geçtiğimiz aylarda İbrahim Selim'in programına katılıp Sinan Akçıl ile yaşadığı aşkın neden son bulduğunu kendi tarafından tek tek anlatmıştı. Bunun üzerine Akçıl ve Hadise arasında gerilmeye yer arayan ipler iyice gerilmiş, Akçıl da sosyal medyada göndermeli paylaşımlarda bulunarak tepkisini göstermişti. İkilinin arasında yaşanan gerginliğin ardından Hadise tek bir kelam etmezken Akçıl, sosyal medya üzerinden göndermelerine dur durak vermiyordu.

Sinan Akçıl'ın yaptığı Hadise'nin fan hesabını takibe alma hamlesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Bu durum sosyal medyada yayılmaya başlayınca Sinan Akçıl, takibi geri çekti.

Sinan Akçıl'ın yaptığı Hadise'nin fan hesabını takibe alma hamlesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Bu durum sosyal medyada yayılmaya başlayınca Sinan Akçıl, takibi geri çekti.

Sinan Akçıl, 'Hadiseilebiryol' isimli hesabı takibe almıştı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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