Eski Aşkı Hadise ile Yaşadığı Gerilimlerle Gündeme Gelen Sinan Akçıl'dan Şaşırtan "Takibe Alma" Hamlesi

Tabii kendisi yalnız kariyeri ile ilgili attığı adımlarla gündeme gelmiyor. Özellikle son günlerde siyasal yaşamda oluşan gerilimler ve sıcak gündemi oluşturan olaylar hakkında da düşüncelerini sosyal medyası üzerinden ifade eden bir isim olarak beliriyor kendisi.

Bunun yanı sıra Akçıl, asıl damgası magazin dünyasına aşk hayatı ile vuruyor. Dönem dönem aşk yaşadığı ünlü kadınlarla müzik hayatını harmanlayan şarkıcı, eski aşklarından hem Hadise'ye sözlerini yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını vermişti, hem de Hande Yener ile 'Atma' şarkısını birlikte seslendirerek o yıllarda müzik listelerinde en çok dinlenenlerden biri olmayı başarmışlardı.