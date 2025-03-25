Eski Aşkı Hadise ile Yaşadığı Gerilimlerle Gündeme Gelen Sinan Akçıl'dan Şaşırtan "Takibe Alma" Hamlesi
Eski Aşkı Hadise ile Yaşadığı Gerilimlerle Gündeme Gelen Sinan Akçıl'dan Şaşırtan "Takibe Alma" Hamlesi
2009-2010 yıllarına aşklarıyla damga vuran ünlü eski çiftimiz Hadise ve Sinan Akçıl'ın arasındaki ipler günümüzde de gitgide gerilmeye devam ediyordu.
Sinan Akçıl, Hadise ile ilgili bir hesabı takibe almasıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini üzerine çekmeyi başardı.
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"Tabi Tabi" ve "Atma" gibi şarkılarıyla tanıdığımız Sinan Akçıl, hem söz yazarlığıyla hem de aranjörlüğüyle müzik dünyasına epey katkı sağlayan bir isim.
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Şimdilerde milyonların kalbinde sarsılmaz bir tahtı olan Hadise'yi ise artık tanımayanınız yoktur.
Şimdilerde ayrı iki dünyanın insanı olsalar da 2009-2010 senelerinde dolu dizgin aşk yaşamıştı Hadise ve Sinan Akçıl.
Sinan Akçıl'ın yaptığı Hadise'nin fan hesabını takibe alma hamlesi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Bu durum sosyal medyada yayılmaya başlayınca Sinan Akçıl, takibi geri çekti.
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