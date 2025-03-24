Kubilay Aka ile Dolu Dizgin Aşk Yaşayan Hafsanur Sancaktutan, "İlk Görüşte Aşk" İtirafı
Kubilay Aka ile Dolu Dizgin Aşk Yaşayan Hafsanur Sancaktutan, "İlk Görüşte Aşk" İtirafı
Bir süredir Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Elle dergisine verdiği röportajda hayatı hakkında çarpıcı detaylara değindi. Öte yandan, güzel oyuncunun 'ilk görüşte aşka inanmam' vurgusu dikkat çekti.
Kaynak: Elle Dergisi
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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın günümüzün en çok konuşulan oyuncularından olduğunu söylemesek yanılmayız diye düşünüyoruz.
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Hafsanur, Kubilay'dan önce "Adam Kalmadı" dese de aradığını bir anda Kubilay Aka'da buluvermişti.
Hafsanur Sancaktutan, Elle dergisine röportaj verdi. Kariyerinden aşk hayatına kadar birçok konuya değindi.
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