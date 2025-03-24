Kubilay Aka ile Dolu Dizgin Aşk Yaşayan Hafsanur Sancaktutan, "İlk Görüşte Aşk" İtirafı

Aka da Sancaktutan da yer yer hem televizyon dizilerinde hem de dijital platformlarda yer aldıkları projelerde başarılı oyunculuklarını kanıtladı. Sancaktutan ile olan ilişkisinden önce çapkınlığıyla anılan Aka'nın gönlü, Hafsanur Sancaktutan ile birlikte olduğundan beri adeta sütlimana dönüştü. İkilinin gözü birbirinden başkasını görmez oldu.

Son aylarda yaşadıkları aşkla gündeme gelen oyuncu çift, 2025'in ilk ayında ufak çaplı bir gerilim yaşamıştı. Gerilen ipleri hemen gevşetmeyi başaran ünlü çiftimiz, yaşadıkları tartışmayı 'her çiftin yaşadığı gibi' şeklinde nitelendirip üstünü kapatmıştı. Şimdilerde ise ikilinin özellikle sosyal medyasından anlayacağımız üzere ilişkilerinde mutluluk ve huzurun hakim olduğunu görüyoruz.