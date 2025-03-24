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Kubilay Aka ile Dolu Dizgin Aşk Yaşayan Hafsanur Sancaktutan, "İlk Görüşte Aşk" İtirafı

Kubilay Aka ile Dolu Dizgin Aşk Yaşayan Hafsanur Sancaktutan, "İlk Görüşte Aşk" İtirafı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 14:37

Bir süredir Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Elle dergisine verdiği röportajda hayatı hakkında çarpıcı detaylara değindi. Öte yandan, güzel oyuncunun 'ilk görüşte aşka inanmam' vurgusu dikkat çekti. 

Kaynak: Elle Dergisi

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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın günümüzün en çok konuşulan oyuncularından olduğunu söylemesek yanılmayız diye düşünüyoruz.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın günümüzün en çok konuşulan oyuncularından olduğunu söylemesek yanılmayız diye düşünüyoruz.

Aka da Sancaktutan da yer yer hem televizyon dizilerinde hem de dijital platformlarda yer aldıkları projelerde başarılı oyunculuklarını kanıtladı. Sancaktutan ile olan ilişkisinden önce çapkınlığıyla anılan Aka'nın gönlü, Hafsanur Sancaktutan ile birlikte olduğundan beri adeta sütlimana dönüştü. İkilinin gözü birbirinden başkasını görmez oldu. 

Son aylarda yaşadıkları aşkla gündeme gelen oyuncu çift, 2025'in ilk ayında ufak çaplı bir gerilim yaşamıştı. Gerilen ipleri hemen gevşetmeyi başaran ünlü çiftimiz, yaşadıkları tartışmayı 'her çiftin yaşadığı gibi' şeklinde nitelendirip üstünü kapatmıştı. Şimdilerde ise ikilinin özellikle sosyal medyasından anlayacağımız üzere ilişkilerinde mutluluk ve huzurun hakim olduğunu görüyoruz.

Hafsanur, Kubilay'dan önce "Adam Kalmadı" dese de aradığını bir anda Kubilay Aka'da buluvermişti.

Hafsanur, Kubilay'dan önce "Adam Kalmadı" dese de aradığını bir anda Kubilay Aka'da buluvermişti.

İlişki ilk aylarında sosyal medya kullanıcılarından pek de geçer not almamıştı, daha doğrusu samimi gelmemişti. Fakat çift, zamanla aşklarının gerçekliğine birçok kişiyi inandırmayı başarmıştı. Aka, Sancaktutan'ın adını kumlara bile yazmıştı.  Sancaktutan da böylelikle aradığı 'adam'ı bulmuştu. Hatta öyle bir aşk ki bu, çiftimizin birbirlerini öpmelere doyamadığı pozlarını sosyal medyada boy boy görüyoruz.

Hafsanur Sancaktutan, Elle dergisine röportaj verdi. Kariyerinden aşk hayatına kadar birçok konuya değindi.

'Bir müzikalde yer almak, bir tiyatro oyunu ile seyirci karşısında olup, alkışlar ile sahnede büyümek istiyorumKorktuğum her şeyin üzerine gidiyorum. Korku, aşıldığında başarının gizli silahıdır. Karadenizliyim. Beni tanıyan bilir, aşırı fevri ve aşırı inatçıyım. Koç disiplinlidir, mükemmeliyetçidir. Bir Koç kadını olarak kariyer hedeflerine tek tek ulaşmak pek keyifli. Duygularımı yönetebilmeyi daha yeni öğrenebildim. Ben ilk görüşte aşka inanmıyorum. Tanıdıkça sevebilen, âşık olabilen biriyim.' 

'Geçen senenin ilk 7-8 ayı zor geçti; bacağımdan geçirdiğim operasyon, hayatımda giden terslikler derken... Ama sonlara doğru her şey toparlandı; hayatıma bana değer veren biri girdi, başarıyla giden bir dizide başrol oynuyorum. Şükrediyorum. O yüzden 'Mucizelere inan' diyorum.'

ifadelerine yer verdi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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