Buraya Kadarmış! Melisa Döngel ve Öncü Sönmez İlişkilerini Noktalama Kararı Aldı

Sönmez, son dönemlerde teknoloji ve finans dünyasının yenilikçi projeleriyle en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Sönmez, yapay zeka destekli iş modelleri geliştirme konusunda öne çıkan bir isim. Kendisinin tanınırlığı ülkemizi de aşıp uluslararası bir düzeye erişmiş durumda.

Fakat ilişki hayatında kendisi de mutlu sonu henüz göremedi. 2015 Miss Model Of Turkey birincisi eski sevgilisi Büşra Canbaz davalık olmuştu. Sönmez evinin eşyalarının çalınması üzerine şüphelendiği Canbaz'dan ayrılmış ve sonrasında tehdit edildiğini söyleyen Canbaz, eski sevgilisinden şikayetçi olmuştu.