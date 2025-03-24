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Buraya Kadarmış! Melisa Döngel ve Öncü Sönmez İlişkilerini Noktalama Kararı Aldı

Buraya Kadarmış! Melisa Döngel ve Öncü Sönmez İlişkilerini Noktalama Kararı Aldı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 13:28

Bir süre önce Melisa Döngel'in iş insanı Öncü Sönmez ile yeni bir aşka yelken açtığı ve çiftin çok mutlu olduğu söylenmişti. Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, çiftin aşkı kısa sürmüş ve ikili ayrılma kararı almış.

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Şimdilerde hafızalarımızda "Kirli Sepeti"nin Aylin'i olarak kalan Melisa Döngel'i tanımayanınız yoktur.

Şimdilerde hafızalarımızda "Kirli Sepeti"nin Aylin'i olarak kalan Melisa Döngel'i tanımayanınız yoktur.

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da güzelliğini her fırsatta gözler önüne seren Döngel'in adını kısa sürede birçok ünlü isimle duymuştuk. Magazin dünyasına yansıdığı kadarıyla kendisi en son geçtiğimiz yıl Kerem Atakan Kesgin ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı. Fakat güzel oyuncu, aşkta aradığını bir türlü bulamamış, birlikteliklerinin sonu hüsran olmuştu.

Ünlü iş insanı Öncü Sönmez'in adını ise teknoloji dünyasındaki gelişmeleri biraz olsun takip ediyorsanız, duymuşsunuzdur.

Ünlü iş insanı Öncü Sönmez'in adını ise teknoloji dünyasındaki gelişmeleri biraz olsun takip ediyorsanız, duymuşsunuzdur.

Sönmez, son dönemlerde teknoloji ve finans dünyasının yenilikçi projeleriyle en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Sönmez,  yapay zeka destekli iş modelleri geliştirme konusunda öne çıkan bir isim. Kendisinin tanınırlığı ülkemizi de aşıp uluslararası bir düzeye erişmiş durumda.

Fakat ilişki hayatında kendisi de mutlu sonu henüz göremedi. 2015 Miss Model Of Turkey birincisi eski sevgilisi Büşra Canbaz davalık olmuştu. Sönmez evinin eşyalarının çalınması üzerine şüphelendiği Canbaz'dan ayrılmış ve sonrasında  tehdit edildiğini söyleyen Canbaz, eski sevgilisinden şikayetçi olmuştu.

Döngel ve Sönmez ikilisinin aşkı, birinci ayını bile tamamlayamadan son buldu.

Döngel ve Sönmez ikilisinin aşkı, birinci ayını bile tamamlayamadan son buldu.

Mart ayının başlarında başlayan ilişkide, çiftin yakın çevresinden gelen bilgiye göre ikili, kısa sürede epey derin bir bağ kurmuştu. Görülen o ki, çiftin bağı zannettikleri kadar da derin değilmiş!

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, karakter uyuşmazlıkları nedeniyle uyum sağlayamadıklarını fark eden çift, karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarını ayırmış.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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