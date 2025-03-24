Buraya Kadarmış! Melisa Döngel ve Öncü Sönmez İlişkilerini Noktalama Kararı Aldı
Buraya Kadarmış! Melisa Döngel ve Öncü Sönmez İlişkilerini Noktalama Kararı Aldı
Bir süre önce Melisa Döngel'in iş insanı Öncü Sönmez ile yeni bir aşka yelken açtığı ve çiftin çok mutlu olduğu söylenmişti. Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, çiftin aşkı kısa sürmüş ve ikili ayrılma kararı almış.
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Şimdilerde hafızalarımızda "Kirli Sepeti"nin Aylin'i olarak kalan Melisa Döngel'i tanımayanınız yoktur.
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Ünlü iş insanı Öncü Sönmez'in adını ise teknoloji dünyasındaki gelişmeleri biraz olsun takip ediyorsanız, duymuşsunuzdur.
Döngel ve Sönmez ikilisinin aşkı, birinci ayını bile tamamlayamadan son buldu.
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