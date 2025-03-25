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"Yıkılıyo" Şarkısıyla Bir Dönemi Kasıp Kavurduktan Sonra Ortadan Kaybolan Ayça, Yıllar Sonra Görüntülendi

"Yıkılıyo" Şarkısıyla Bir Dönemi Kasıp Kavurduktan Sonra Ortadan Kaybolan Ayça, Yıllar Sonra Görüntülendi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 20:06

2004 senesinde 'Yıkılıyo' isimli şarkısıyla müzik kariyerinde büyük başarı elde eden Ayça Tekindor, müziği bırakıp aniden  gözler önünden kaybolmuştu. Tekindor, İstanbul'da görüntülendi ve neden müzik kariyerini bıraktığını açıkladı. 

Kaynak: Snob Magazin

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"Buraları yıkılıyor, benden yıkılıyor" desek birçoğunuzun şarkının devamını getireceğinize emin olduğumuz "Yıkılıyo" şarkısıyla dönemin hit'i olmuştu Ayça!

"Buraları yıkılıyor, benden yıkılıyor" desek birçoğunuzun şarkının devamını getireceğinize emin olduğumuz "Yıkılıyo" şarkısıyla dönemin hit'i olmuştu Ayça!

Müzik kariyerinde yükselişe geçtiği 2000'li yıllarda Ayça ismini kullanan şarkıcının tam ismi Ayça Tekindor. 2000'li yılların başlarında pop müziğin belki de altın çağını yaşadığı yıllarda, Demet Akalın, Serdar Ortaç ve Gülşen gibi isimlerin arasından sıyrılan şarkıcı, kısa sürede en çok dinlenen isimlerden birisi olmuştu. Öyle ki, Ayça Tekindor'un 'Yıkılıyo'su günümüzde bile birçok kişi tarafından dijital müzik platformlarında dinleniyor.

Tam da kariyerinde zirveyi gördüğü yıllarda müziği bırakıp Bodrum'a yerleşmişti kendisi. Snob Magazin tarafından, yıllar sonra İstanbul sokaklarında görüntülendi.

Tam da kariyerinde zirveyi gördüğü yıllarda müziği bırakıp Bodrum'a yerleşmişti kendisi. Snob Magazin tarafından, yıllar sonra İstanbul sokaklarında görüntülendi.

Bodrum'a yerleşen şarkıcı, 'Kışın biraz sıkıldık. Pandemi güzel geçti. Bodrum güzel ama biraz hayata karışmak ve genç görmek... Kışın emekli yeri... Şehirde hayat var. Yıllar sonra döndük. Şimdi hava ısınıyor kurtlanmaya başladım gitmek için' dedi.

Müziği neden bıraktığı sorulunca ise "stresten sıkıldığını" dile getirdi.

Müziği neden bıraktığı sorulunca ise "stresten sıkıldığını" dile getirdi.

'Aslında İstanbul'da yaşarken de mesleği bırakmıştım. Bodrum'da evim var. Orayı çok seviyorum. Orada sekiz yaz ve kışım geçti. Sahneleri bırakma sebebim stresten sıkıldım. Şimdi sahneye çıkanları görünce stres oluyorum. Zor iş. Şimdi stresim yok. Zaten bu dönem eski tadı da kalmadı'

 'Günümüz şarkıcı ve şarkıları nasıl buluyorsunuz?' sorusuna, 'Ben bir şarkıya takar günlerce dinlerim. İki gün önce Michael Jackson dinliyordum. Türkçe çok fazla dinlemiyorum. Dinlersem eski şarkılar dinliyorum. Ukalalık gibi gelecek ama hep geçmiş' yanıtını verdi. LVBEL C5'in 'Hav Hav Hav' parçası için şarkıcı, 'Onu video için yapıldı sandım. Dinlemiyorum. O kadar da değil' yanıtını verdi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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