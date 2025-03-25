"Yıkılıyo" Şarkısıyla Bir Dönemi Kasıp Kavurduktan Sonra Ortadan Kaybolan Ayça, Yıllar Sonra Görüntülendi

'Aslında İstanbul'da yaşarken de mesleği bırakmıştım. Bodrum'da evim var. Orayı çok seviyorum. Orada sekiz yaz ve kışım geçti. Sahneleri bırakma sebebim stresten sıkıldım. Şimdi sahneye çıkanları görünce stres oluyorum. Zor iş. Şimdi stresim yok. Zaten bu dönem eski tadı da kalmadı'

'Günümüz şarkıcı ve şarkıları nasıl buluyorsunuz?' sorusuna, 'Ben bir şarkıya takar günlerce dinlerim. İki gün önce Michael Jackson dinliyordum. Türkçe çok fazla dinlemiyorum. Dinlersem eski şarkılar dinliyorum. Ukalalık gibi gelecek ama hep geçmiş' yanıtını verdi. LVBEL C5'in 'Hav Hav Hav' parçası için şarkıcı, 'Onu video için yapıldı sandım. Dinlemiyorum. O kadar da değil' yanıtını verdi.