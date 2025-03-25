"Yıkılıyo" Şarkısıyla Bir Dönemi Kasıp Kavurduktan Sonra Ortadan Kaybolan Ayça, Yıllar Sonra Görüntülendi
"Yıkılıyo" Şarkısıyla Bir Dönemi Kasıp Kavurduktan Sonra Ortadan Kaybolan Ayça, Yıllar Sonra Görüntülendi
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"Buraları yıkılıyor, benden yıkılıyor" desek birçoğunuzun şarkının devamını getireceğinize emin olduğumuz "Yıkılıyo" şarkısıyla dönemin hit'i olmuştu Ayça!
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Tam da kariyerinde zirveyi gördüğü yıllarda müziği bırakıp Bodrum'a yerleşmişti kendisi. Snob Magazin tarafından, yıllar sonra İstanbul sokaklarında görüntülendi.
Müziği neden bıraktığı sorulunca ise "stresten sıkıldığını" dile getirdi.
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