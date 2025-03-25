Seren Serengil, Uzun Süredir Görüşemediği Kardeşi Timur Ilkka ile Bir Araya Geldi
Seren Serengil, Uzun Süredir Görüşemediği Kardeşi Timur Ilkka ile Bir Araya Geldi
Seren Serengil, babası Öztürk Serengil'in başkasından olan oğluyla İstanbul'da bir araya geldi. İki kardeşin sıcak görüntüsü beğeni yağmuruna tutulurken, Seren Serengil'in kardeşi Timur Serengil'i 'yadigar' olarak atfetmesi dikkat çekti.
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Nevin Teoman ve Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi uzun süredir magazin dünyasının bilinen simalarından birisi.
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Sokak hayvanlarına olan hassasiyeti bilinen ve hayvan hakları için elinden geleni yapan Serengil, sosyal medyasını fikirlerini ifade etmek amacıyla sık sık kullanıyor.
Seren Serengil, yaptığı yeni bir paylaşımla dikkat çekti. Finlandiya'daki kardeşinin İstanbul'a gelişiyle onunla görüşme fırsatı bulan Serengil, Timur Serengil ile pozunu paylaştı.
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