Seren Serengil, Uzun Süredir Görüşemediği Kardeşi Timur Ilkka ile Bir Araya Geldi

'Kardeşim geldi Öztürk'ün iki ayrı evliliğinden baba bir anne ayri

İki ayrı coğrafyada yaşıyoruz

Onun annesi Finli bu yüzden Finlandiya'da yaşıyor

Biliyorsunuz Finlandiya dünyanın en mutlu ülkeleri arasında bu senede 8.kere dünyanın en mutlu ülkesi seçildi

Bizde mutsuz ülkelerin birincisiyiz dedim acı acı

Fin tvlari bizi veriyormuş:(((

Üzülüyorum abla merak ediyorum seni dedi..

Babam ölünce Finlandiya ya yerleştiler şu an o kadar mutluyum ki onlar için.. en azından onlar mutlu... Çok özlemişim babamdan bana yadigar onlar.. sabah babama ziyarete gideceğiz sonra da dönüyor içim buruk...@timurilkka' notunu düştü.

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın değerli oyuncularından olan Öztürk Serengil, kendine özgü konuşma tarzı ve komik replikleriyle en sevilen oyuncularımızdan biri haline gelmişti. Özellikle “Adanalı Tayfur” tiplemesiyle hafızalara kazınan Serengil, 'üstüme iyilik sağlık' ve 'şepkemin altı' gibi replikleriyle de ünlü olmuştu.