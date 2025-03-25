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Seren Serengil, Uzun Süredir Görüşemediği Kardeşi Timur Ilkka ile Bir Araya Geldi

Seren Serengil, Uzun Süredir Görüşemediği Kardeşi Timur Ilkka ile Bir Araya Geldi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 22:57

Seren Serengil, babası Öztürk Serengil'in başkasından olan oğluyla İstanbul'da bir araya geldi. İki kardeşin sıcak görüntüsü beğeni yağmuruna tutulurken, Seren Serengil'in kardeşi Timur Serengil'i 'yadigar' olarak atfetmesi dikkat çekti.

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Nevin Teoman ve Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi uzun süredir magazin dünyasının bilinen simalarından birisi.

Nevin Teoman ve Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi uzun süredir magazin dünyasının bilinen simalarından birisi.

Ünlü sinema sanatçısı Öztürk Serengil ve Nevin Teoman'ın kızı olarak sanatla iç içe bir ortamda büyüyen Serengil, henüz 16 yaşındayken Türkiye'nin en genç assolisti unvanını kazandı. İbrahim Tatlıses ile aynı gazinoda sahne alarak başladığı müzik kariyerinde, 'Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor' gibi hitlerle adından söz ettirdi.

Seren Serengil, 2016'da Star TV'de 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programının sunuculuğunu üstlenmişti.

Sokak hayvanlarına olan hassasiyeti bilinen ve hayvan hakları için elinden geleni yapan Serengil, sosyal medyasını fikirlerini ifade etmek amacıyla sık sık kullanıyor.

Sokak hayvanlarına olan hassasiyeti bilinen ve hayvan hakları için elinden geleni yapan Serengil, sosyal medyasını fikirlerini ifade etmek amacıyla sık sık kullanıyor.

Son dönemde Seren Serengil, siyasi arenada da adından söz ettirmişti. Ünlü isim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldığını duyurarak, 'Şart oldu!' ifadesini kullanmıştı. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklayarak, 'Partiye kaldım' diyerek oyunu İmamoğlu için verdiğini belirtmişti.

Şimdilerde de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından hız kesmeden devam eden  protestolara ait videoları sosyal medyasında paylaşmaya devam ediyor.

Seren Serengil, yaptığı yeni bir paylaşımla dikkat çekti. Finlandiya'daki kardeşinin İstanbul'a gelişiyle onunla görüşme fırsatı bulan Serengil, Timur Serengil ile pozunu paylaştı.

Seren Serengil, yaptığı yeni bir paylaşımla dikkat çekti. Finlandiya'daki kardeşinin İstanbul'a gelişiyle onunla görüşme fırsatı bulan Serengil, Timur Serengil ile pozunu paylaştı.

'Kardeşim geldi Öztürk'ün iki ayrı evliliğinden baba bir anne ayri

İki ayrı coğrafyada yaşıyoruz

Onun annesi Finli bu yüzden Finlandiya'da yaşıyor

Biliyorsunuz Finlandiya dünyanın en mutlu ülkeleri arasında bu senede 8.kere dünyanın en mutlu ülkesi seçildi

Bizde mutsuz ülkelerin birincisiyiz dedim acı acı

Fin tvlari bizi veriyormuş:(((

Üzülüyorum abla merak ediyorum seni dedi..

Babam ölünce Finlandiya ya yerleştiler şu an o kadar mutluyum ki onlar için.. en azından onlar mutlu... Çok özlemişim babamdan bana yadigar onlar.. sabah babama ziyarete gideceğiz sonra da dönüyor içim buruk...@timurilkka'  notunu düştü.

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın değerli oyuncularından olan Öztürk Serengil, kendine özgü konuşma tarzı ve komik replikleriyle en sevilen oyuncularımızdan biri haline gelmişti. Özellikle “Adanalı Tayfur” tiplemesiyle hafızalara kazınan Serengil, 'üstüme iyilik sağlık' ve 'şepkemin altı' gibi replikleriyle de ünlü olmuştu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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