Geçtiğimiz Sene Dünyaevine Giren Gossip Girl Dizisinin Chuck Bass'i Ed Westwick Baba Olduğunu Duyurdu!
Geçtiğimiz Sene Dünyaevine Giren Gossip Girl Dizisinin Chuck Bass'i Ed Westwick Baba Olduğunu Duyurdu!
2007 senesinde yayın hayatına başlayan Gossip Girl isimli gençlik dizisinin yakışıklı oyuncusu Ed Westwick, baba olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Ünlü aktörün paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ed Westwick'i birçoğumuz "Gossip Girl" dizsinin Chuck Bass'i olarak tanıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Westwick, 2024 senesinin ağustos ayında Amy Jackson ile evlenmişti.
Jackson ve Westwick ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Bir erkek çocuk dünyaya getiren çift bebeklerinin ismini Oscar Alexander koydu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın