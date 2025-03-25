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Geçtiğimiz Sene Dünyaevine Giren Gossip Girl Dizisinin Chuck Bass'i Ed Westwick Baba Olduğunu Duyurdu!

Geçtiğimiz Sene Dünyaevine Giren Gossip Girl Dizisinin Chuck Bass'i Ed Westwick Baba Olduğunu Duyurdu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 21:17

2007 senesinde yayın hayatına başlayan Gossip Girl isimli gençlik dizisinin yakışıklı oyuncusu Ed Westwick, baba olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Ünlü aktörün paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Ed Westwick'i birçoğumuz "Gossip Girl" dizsinin Chuck Bass'i olarak tanıyoruz.

Ed Westwick'i birçoğumuz "Gossip Girl" dizsinin Chuck Bass'i olarak tanıyoruz.

Her şey Serena van der Woodsen'ın şehre geri dönmesiyle başlamıştı hatırlarsınız... 2007 senesinde başlayan dizi finalini 2012 senesinde yayınlamıştı. Daha çok genç kesimin rağbet gösterdiği bu yapım, döneminin çok üzerinde özellikleri, muazzam moda anlayışı ve detaylı işlenmiş karakterleriyle yayınlandığı seneleri de aşarak günümüze kadar gelmiş nadir yapımlardan birisi. 

Westwick, hayat verdiği Chuck Bass karakteriyle özdeşlemiş bir isim. Kendisi dizide Blair Waldorf karakteriyle adeta tutkulu aşk nedir ve nasıl yaşanırın kitabını yazmıştı. İkilinin dillere destan uyumu, kesinlikle dizinin en unutulmaz detaylarından birisiydi.

Westwick, 2024 senesinin ağustos ayında Amy Jackson ile evlenmişti.

Westwick, 2024 senesinin ağustos ayında Amy Jackson ile evlenmişti.

24 Ağustos hafta sonunda Ed Westwick, uzun zamandır birlikte olduğu İngiliz model ve oyuncu Amy Jackson ile hem samimi hem de görkemli bir törenle dünyaevine girdi. İtalya'nın Amalfi Sahili'ndeki pitoresk bir villada gerçekleşen tören romantizm kokuyordu. 

Gizliliğe olan düşkünlükleriyle bilinen Ed ve Amy, ilişkilerini her zaman gizli tuttu ve sosyal medyada yalnızca kısa görüntüler paylaştı.

Jackson ve Westwick ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Bir erkek çocuk dünyaya getiren çift bebeklerinin ismini Oscar Alexander koydu.

Jackson ve Westwick ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Bir erkek çocuk dünyaya getiren çift bebeklerinin ismini Oscar Alexander koydu.

Ed Westwick, eşinin ve oğlunun olduğu bir aile pozunu 'Dünyaya hoş geldin bebeğim' notuyla paylaştı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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