Geçtiğimiz Sene Dünyaevine Giren Gossip Girl Dizisinin Chuck Bass'i Ed Westwick Baba Olduğunu Duyurdu!

Her şey Serena van der Woodsen'ın şehre geri dönmesiyle başlamıştı hatırlarsınız... 2007 senesinde başlayan dizi finalini 2012 senesinde yayınlamıştı. Daha çok genç kesimin rağbet gösterdiği bu yapım, döneminin çok üzerinde özellikleri, muazzam moda anlayışı ve detaylı işlenmiş karakterleriyle yayınlandığı seneleri de aşarak günümüze kadar gelmiş nadir yapımlardan birisi.

Westwick, hayat verdiği Chuck Bass karakteriyle özdeşlemiş bir isim. Kendisi dizide Blair Waldorf karakteriyle adeta tutkulu aşk nedir ve nasıl yaşanırın kitabını yazmıştı. İkilinin dillere destan uyumu, kesinlikle dizinin en unutulmaz detaylarından birisiydi.