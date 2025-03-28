Didem Soydan, Ekşi Sözlük Boykotuna Destek Verdi: "Kadına Sözlü Şiddette Bir Markadır"
Didem Soydan, Ekşi Sözlük Boykotuna Destek Verdi: "Kadına Sözlü Şiddette Bir Markadır"
Son dönemlerde gündemi ilgilendiren olaylarla ilgili sessiz kalmayıp paylaşımlarına devam eden ünlü manken Didem Soydan, 'Ekşi Sözlük' boykotuna da destek verdi. Soydan, sosyal medyada yazdığı boykot yazısında 'kadına şiddet' ve 'hayvan hakları'na dikkat çekti.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü manken Didem Soydan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Son günlerde ülke genelinde süregelen boykotlara, yıllardır popüler olan internet sitesi "Ekşi Sözlük" de katıldı.
Didem Soydan, Ekşi Sözlük'e yöneltilen boykotu destekledi ve sitede gördüklerini kendi cümleleriyle ifade etti.
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