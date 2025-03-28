Didem Soydan, Ekşi Sözlük Boykotuna Destek Verdi: "Kadına Sözlü Şiddette Bir Markadır"

'Kadına sözlü şiddette bir marka haline gelmiş bir platform. En normal hükümet eleştirisinin altında açıkça tehditler görürsünüz ama asla sesleri çıkmaz. Şikayet edersiniz, hiçbir şekilde ilgilenmezler. Hakkınızda ağıza alınmayacak küfürler ve tehditler edilir, bunları 'ifade özgürlüğü' adı altında korurlar ama en ufak hükümet eleştirisini saniyeler içinde kaldırırlar. Hele sokak hayvanlarıyla ilgili can güvenliği için bir başlık açın, o zaman tehditleri ve şiddeti daha net görürsünüz.

Nedense @sozluk orada susar?

Zamanında nasıl açık fikirli insanlarla kurulduğuna şahit olduğumuz, kendi okul dönemimizde Ekşi Sözlük yazarı olmanın muazzam bilgiye ve edebi dile hakim olmanın yanı sıra objektif bir bakış açısına sahip olmak anlamına geldiği bir dönem vardı. Tez yazar gibi başlıklar hazırlayıp sunarken, Ekşi Sözlük yazarlığı için onay bekleyen arkadaşlarıma şahitlik ettim.

Dönüştüğünüz şeye utanmanız mümkün değil, çünkü senelerdir görüyorum zaten.

Sonunda sıranız geldi @sozluk #boykot

Ekşi Sözlük

#boykot

#sözlükboykot

#eksisözlükboykot'