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Didem Soydan, Ekşi Sözlük Boykotuna Destek Verdi: "Kadına Sözlü Şiddette Bir Markadır"

Didem Soydan, Ekşi Sözlük Boykotuna Destek Verdi: "Kadına Sözlü Şiddette Bir Markadır"

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 23:26

Son dönemlerde gündemi ilgilendiren olaylarla ilgili sessiz kalmayıp paylaşımlarına devam eden ünlü manken Didem Soydan, 'Ekşi Sözlük' boykotuna da destek verdi. Soydan, sosyal medyada yazdığı boykot yazısında 'kadına şiddet' ve 'hayvan hakları'na dikkat çekti.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü manken Didem Soydan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü manken Didem Soydan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Didem Soydan, sosyal medya hesabını daha çok kendi giyim markasını tanıtmak için kullanıyordu. 19 Mart günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturmasının başlamasının ardından ülke genelinde, çeşitli illerde protesto yürüyüşleri yapılmaya başlandı. Didem Soydan, hem protesto yürüyüşlerinde yer alan hem de sosyal medyasında yürüyüşler ile ilgili ve kamuoyunu ilgilendiren bu süreçle ilgili paylaşımlarını yapmayı yapmayı sürdürmüş ve bununla gündeme gelmişti. 

Didem Soydan, 'sokak hayvanlarını uyutma kararı'nın çıkarılması sürecinde de hayvan haklarını savunmuş ve bu konu hakkında da net duruşunu gözler önüne sermişti.

Son günlerde ülke genelinde süregelen boykotlara, yıllardır popüler olan internet sitesi "Ekşi Sözlük" de katıldı.

Son günlerde ülke genelinde süregelen boykotlara, yıllardır popüler olan internet sitesi "Ekşi Sözlük" de katıldı.

Ekşi Sözlük, Türkiye'de en çok ziyaret edilen siteler arasında 16. sırayı alıyor. 

@hikmeti_tabiyeci kullanıcı ismiyle bildiğimiz ressam ve yazarın söylediğine göre ise, Ekşi Sözlük'te yer alan hükümet karşıtı ifadeler ve halk lokantalarının kapatılmasıyla ilgili açılan eleştirel entry'ler sebepsiz yere siliniyor.

 Eleştirel düşünce baz alınan ve özgür görüşlü, fikirlerin açıkça dile getirebildiği ve farklı seslerin barınabildiği bir site olarak bilinen Ekşi Sözlük hakkında kadına yönelik sözlü şiddeti barındırdığı, hükümete yönelik eleştirilere gelen sert tepkilerin korunduğu ve toplumu ilgilendiren birçok konuda taraflı davrandığı iddiaları öne sürüldü. Bu sözlüğün boykot edilmesi, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Ünlü isimlerin de boykota destek paylaşımları gelmeye başladı.

Didem Soydan, Ekşi Sözlük'e yöneltilen boykotu destekledi ve sitede gördüklerini kendi cümleleriyle ifade etti.

Didem Soydan, Ekşi Sözlük'e yöneltilen boykotu destekledi ve sitede gördüklerini kendi cümleleriyle ifade etti.

'Kadına sözlü şiddette bir marka haline gelmiş bir platform. En normal hükümet eleştirisinin altında açıkça tehditler görürsünüz ama asla sesleri çıkmaz. Şikayet edersiniz, hiçbir şekilde ilgilenmezler. Hakkınızda ağıza alınmayacak küfürler ve tehditler edilir, bunları 'ifade özgürlüğü' adı altında korurlar ama en ufak hükümet eleştirisini saniyeler içinde kaldırırlar. Hele sokak hayvanlarıyla ilgili can güvenliği için bir başlık açın, o zaman tehditleri ve şiddeti daha net görürsünüz.

Nedense @sozluk orada susar?

Zamanında nasıl açık fikirli insanlarla kurulduğuna şahit olduğumuz, kendi okul dönemimizde Ekşi Sözlük yazarı olmanın muazzam bilgiye ve edebi dile hakim olmanın yanı sıra objektif bir bakış açısına sahip olmak anlamına geldiği bir dönem vardı. Tez yazar gibi başlıklar hazırlayıp sunarken, Ekşi Sözlük yazarlığı için onay bekleyen arkadaşlarıma şahitlik ettim.

Dönüştüğünüz şeye utanmanız mümkün değil, çünkü senelerdir görüyorum zaten.

Sonunda sıranız geldi @sozluk #boykot

Ekşi Sözlük

#boykot

#sözlükboykot

#eksisözlükboykot'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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