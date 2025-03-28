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Yusuf Güney "Şaban" Oldu, Usta Oyuncu Kemal Sunal'ı Taklit Ederek Özlemle Andı

Yusuf Güney "Şaban" Oldu, Usta Oyuncu Kemal Sunal'ı Taklit Ederek Özlemle Andı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 22:36

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Spiritüel açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Yusuf Güney, sosyal medya hesabında 'Şaban' taklidi yaptığı anları paylaştı. Kemal Sunal'ı özlemle andığını not düşmeyi unutmadı.

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Yusuf Güney, Amazon Ormanları'ndan paylaşım yapmaya devam ediyor.

Yusuf Güney, Amazon Ormanları'ndan paylaşım yapmaya devam ediyor.

'Eski Yusuf Güney Öldü ama yeniden doğdu. Doğrudur ölümü yaşadığım' diyen Yusuf Güney, oldukça çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelen bir isim biliyorsunuz. Kendisi çok öncelerde bizleri sivrisineklere karşı bile uyarmıştı.

"Özledik Kemal Abimizi" notunu düşerek bir hikaye paylaşan Güney, Kemal Sunal'ın "Şaban" karakterini taklit etti.

"Özledik Kemal Abimizi" notunu düşerek bir hikaye paylaşan Güney, Kemal Sunal'ın "Şaban" karakterini taklit etti.

Kemal Sunal’ın en çok bilinen rollerinden biri olan Şaban, onun canlandırdığı birçok filmde bu isim geçse de, özellikle 'Hababam Sınıfı' ve 'Süt Kardeşler' gibi filmlerle hafızalara kazınmıştır.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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