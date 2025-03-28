Yusuf Güney "Şaban" Oldu, Usta Oyuncu Kemal Sunal'ı Taklit Ederek Özlemle Andı

Spiritüel açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Yusuf Güney, sosyal medya hesabında 'Şaban' taklidi yaptığı anları paylaştı. Kemal Sunal'ı özlemle andığını not düşmeyi unutmadı.
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Yusuf Güney, Amazon Ormanları'ndan paylaşım yapmaya devam ediyor.
"Özledik Kemal Abimizi" notunu düşerek bir hikaye paylaşan Güney, Kemal Sunal'ın "Şaban" karakterini taklit etti.
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