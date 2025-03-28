Öznur Serçeler, "Erkekler Neden Mutsuz?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Dikkat Çekti
Öznur Serçeler, "Erkekler Neden Mutsuz?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Dikkat Çekti
Yalı Çapkını dizisindeki oyunculuğuyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden biri olan Öznur Serçeler, Gece Muhabiri'nin sorularını yanıtladı.
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Öznur Serçeler, derin mavi bakışları ve başarılı oyunculuğuyla göze çarpan isimlerden birisi.
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Sezon başında Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Serçeler, Gece Muhabiri'nin sorularını yanıtladı.
Öznur Serçeler'in röportajının tamamını dinlemek için:
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