Öznur Serçeler, "Erkekler Neden Mutsuz?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Dikkat Çekti

Türkiye’de her 10 erkekten 8’inin mutsuz olduğunu hatırlatarak, “Sizce erkekler neden mutsuz?” sorusunu yönelten muhabir Samet Aday’a '10 kadından 11’i mutsuz herhalde yani orada bir şey diyemeyeceğim. Bütün kadınlara sormak lazım ama genel anlamda kadınlar hak ettikleri değeri göremedikleri için mutsuz olabilir.” yanıtını vererek, ülkemizde kadınlara gerek toplumsal yaşamın gerekse özel yaşamlarının her alanında hissettirilen değersizlik hissine vurgu yaptı.