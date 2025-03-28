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Öznur Serçeler, "Erkekler Neden Mutsuz?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Dikkat Çekti

Öznur Serçeler, "Erkekler Neden Mutsuz?" Sorusuna Verdiği Yanıtla Dikkat Çekti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 22:00

Yalı Çapkını dizisindeki oyunculuğuyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden biri olan Öznur Serçeler, Gece Muhabiri'nin sorularını yanıtladı.

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Öznur Serçeler, derin mavi bakışları ve başarılı oyunculuğuyla göze çarpan isimlerden birisi.

Öznur Serçeler, derin mavi bakışları ve başarılı oyunculuğuyla göze çarpan isimlerden birisi.

Hem sinema perdesinde hem de televizyon ekranlarında görmeye alışık olduğumuz yüzlerden biri olan Öznur Serçeler, 2019 yılında 'Erkenci Kuş' dizisinde Leyla Aydın karakterlerine hayat vererek kariyerinde yükselişe geçmişti.

2022 yılında 'Yalı Çapkını' dizisinde Asuman Korhan karakterini oynayan Serçeler, dizisin ülke genelinde popüler olup ilgiliyle takip edilmesinden dolayı son dönemlerde adından epey bahsettirmişti. Güzel oyuncu, 2024'te yayınlanan 'Holding' dizisinde Ceyda Altınordu rolüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı en son.

Sezon başında Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Serçeler, Gece Muhabiri'nin sorularını yanıtladı.

Sezon başında Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Serçeler, Gece Muhabiri'nin sorularını yanıtladı.

Türkiye’de her 10 erkekten 8’inin mutsuz olduğunu hatırlatarak, “Sizce erkekler neden mutsuz?” sorusunu yönelten muhabir Samet Aday’a '10 kadından 11’i mutsuz herhalde yani orada bir şey diyemeyeceğim. Bütün kadınlara sormak lazım ama genel anlamda kadınlar hak ettikleri değeri göremedikleri için mutsuz olabilir.” yanıtını vererek, ülkemizde kadınlara gerek toplumsal yaşamın gerekse özel yaşamlarının her alanında hissettirilen değersizlik hissine vurgu yaptı.

Öznur Serçeler'in röportajının tamamını dinlemek için:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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