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İbrahim Tatlıses Kardeşi Hüseyin Tatlı'yı Topa Tuttu, Özcan Deniz'e Tam Destek Verdi

İbrahim Tatlıses Kardeşi Hüseyin Tatlı'yı Topa Tuttu, Özcan Deniz'e Tam Destek Verdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.04.2025 - 15:04

İbrahim Tatlıses, hem kardeşi Hüseyin Tatlı hem de Özcan Deniz’le ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Canlı yayında söylediği sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Tatlıses’in “Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile yapmazmış” sözleri çok konuşuldu. 

Hem Özcan Deniz’e destek çıkan hem de kardeşi Hüseyin Tatlı ile karşı karşıya gelen İmparator, yıllardır suskun kaldığı konulara da açıklık getirdi. 

Hüseyin Tatlı da abisinin açıklamalarına sosyal medya üzerinden sert bir dille yanıt verdi. İşte detaylar...

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son dönemlerde hem özel hayatı hem de yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son dönemlerde hem özel hayatı hem de yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

Biliyorsunuz, 23 yıl sonra Dilan Çıtak’ı kızı olarak kabul eden Tatlıses’in bu kararından sonra baba-kız arasındaki ilişkiler bir ısınıp bir soğuyor. Her ne kadar aralarındaki buzlar zaman zaman erise de, gerilimli anlar da yaşanıyor. Dilan Çıtak bir dönem Tatlıses soyadını kullanmaya başlamış, sosyal medya hesaplarında da bu değişikliği yapmıştı. Ancak ünlü türkücü, kızından razı olmadığını açıkça söylemiş, bu açıklama da yine uzun süre konuşulmuştu. 

Tatlıses ailesinde sular durulmuyor, bu kez de kardeşi Hüseyin Tatlı ile yaşanan gerginlik gündemde.

İbrahim Tatlıses, katıldığı programında kardeşi Hüseyin Tatlı hakkında oldukça sert ifadeler kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses, katıldığı programında kardeşi Hüseyin Tatlı hakkında oldukça sert ifadeler kullanmıştı.

“Kardeşime ‘Oğlum senden bir şey olmaz, kendini yorma’ dedim” diyen Tatlıses’in bu sözlerine sessiz kalmayan Hüseyin Tatlı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adeta ateşi körükledi. 

Tatlı paylaşımında, 'Eğri otur, doğru konuş derler adama. 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' demişsin bana. Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. Bak şimdi yakışmadı. Sen değil miydin, arabada Ahmet, rahmetli Topal Halafın yanında benim sesimi dinleyip 'La buna kuş pisliği yedirelim' diye espri yapan. Yani kendi inandığını bugün yalanlıyorsun. Uzatmadan... İlk albümü 2000 yılında bana yaptığında 10 gün sonra toplattın piyasadan. 360 bin satış yapmıştı...

'Bitmez anlatacaklarım bitmez. Gerçekten destek olmak isteseydin en azından şunu yapabilirdin, yapımcın Polat Yağcı'yı arayıp 'Hüseyin Tatlı'yı bizim bünyemizde al. Gerek konser gerek şarkı bir şeyler yap' derdin olur biterdi. Eğer benden o zaman bir şey olmasaydı ben de seni alkışlardım. Şimdilik bu kadar.' dedi.

Son olarak İbrahim Tatlıses, Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ile olan olayı hakkındaki açıklamarıyla gündeme oturdu.

Son olarak İbrahim Tatlıses, Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ile olan olayı hakkındaki açıklamarıyla gündeme oturdu.

Tatlıses, Özcan Deniz’le telefonda görüştüğünü belirterek ona moral verdiğini söyledi. “Peşine düşmüşler, yanlış. 

Kardeşin o senin, yanlış. Bunu kıskançlığa bağlıyorum. Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile yapmıyormuş. Dedim ki hiç kafayı yorma rahatına bak” diyerek Deniz’e olan desteğini açıkça ortaya koydu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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