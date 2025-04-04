İbrahim Tatlıses Kardeşi Hüseyin Tatlı'yı Topa Tuttu, Özcan Deniz'e Tam Destek Verdi
İbrahim Tatlıses Kardeşi Hüseyin Tatlı'yı Topa Tuttu, Özcan Deniz'e Tam Destek Verdi
İbrahim Tatlıses, hem kardeşi Hüseyin Tatlı hem de Özcan Deniz’le ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Canlı yayında söylediği sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Tatlıses’in “Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile yapmazmış” sözleri çok konuşuldu.
Hem Özcan Deniz’e destek çıkan hem de kardeşi Hüseyin Tatlı ile karşı karşıya gelen İmparator, yıllardır suskun kaldığı konulara da açıklık getirdi.
Hüseyin Tatlı da abisinin açıklamalarına sosyal medya üzerinden sert bir dille yanıt verdi. İşte detaylar...
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son dönemlerde hem özel hayatı hem de yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.
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İbrahim Tatlıses, katıldığı programında kardeşi Hüseyin Tatlı hakkında oldukça sert ifadeler kullanmıştı.
Son olarak İbrahim Tatlıses, Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ile olan olayı hakkındaki açıklamarıyla gündeme oturdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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