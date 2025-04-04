İbrahim Tatlıses Kardeşi Hüseyin Tatlı'yı Topa Tuttu, Özcan Deniz'e Tam Destek Verdi

“Kardeşime ‘Oğlum senden bir şey olmaz, kendini yorma’ dedim” diyen Tatlıses’in bu sözlerine sessiz kalmayan Hüseyin Tatlı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adeta ateşi körükledi.

Tatlı paylaşımında, 'Eğri otur, doğru konuş derler adama. 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' demişsin bana. Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. Bak şimdi yakışmadı. Sen değil miydin, arabada Ahmet, rahmetli Topal Halafın yanında benim sesimi dinleyip 'La buna kuş pisliği yedirelim' diye espri yapan. Yani kendi inandığını bugün yalanlıyorsun. Uzatmadan... İlk albümü 2000 yılında bana yaptığında 10 gün sonra toplattın piyasadan. 360 bin satış yapmıştı...

'Bitmez anlatacaklarım bitmez. Gerçekten destek olmak isteseydin en azından şunu yapabilirdin, yapımcın Polat Yağcı'yı arayıp 'Hüseyin Tatlı'yı bizim bünyemizde al. Gerek konser gerek şarkı bir şeyler yap' derdin olur biterdi. Eğer benden o zaman bir şey olmasaydı ben de seni alkışlardım. Şimdilik bu kadar.' dedi.