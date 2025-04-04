Kısmetse Olur’un en çok konuşulan çiftlerinden Aycan Varış ve Onur Yüksel’in yıllar sonra barışıp sözlenmesi herkesi heyecanlandırmıştı. Düğün yeri bakıyor, yaz nikahı planlıyorlardı. Bali’de yaptıkları sembolik nikah töreniyle romantizmin dozunu artıran çiftten şok bir ayrılık haberi geldi.

Aycan Varış, gözyaşları içinde paylaştığı videoyla ilişkiyi bitirdiğini duyurdu. Onur’dan henüz bir açıklama yok ama çiftin tüm fotoğraflarını silmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte detaylar...