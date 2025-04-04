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Kısmetse Olur'da Tanışıp 9 Yıl Sonra Barışan Aycan Varış ve Onur Yüksel Çifti Yine Kavga Edip Ayrıldı

Kısmetse Olur'da Tanışıp 9 Yıl Sonra Barışan Aycan Varış ve Onur Yüksel Çifti Yine Kavga Edip Ayrıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.04.2025 - 10:48

Kısmetse Olur’un en çok konuşulan çiftlerinden Aycan Varış ve Onur Yüksel’in yıllar sonra barışıp sözlenmesi herkesi heyecanlandırmıştı. Düğün yeri bakıyor, yaz nikahı planlıyorlardı. Bali’de yaptıkları sembolik nikah töreniyle romantizmin dozunu artıran çiftten şok bir ayrılık haberi geldi. 

Aycan Varış, gözyaşları içinde paylaştığı videoyla ilişkiyi bitirdiğini duyurdu. Onur’dan henüz bir açıklama yok ama çiftin tüm fotoğraflarını silmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte detaylar...

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Kanal D ekranlarının unutulmaz yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur, ekran ömrünü tamamlamış olsa da yarışmacıları hâlâ konuşulmaya devam ediyor.

Kanal D ekranlarının unutulmaz yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur, ekran ömrünü tamamlamış olsa da yarışmacıları hâlâ konuşulmaya devam ediyor.

Bu isimlerin başında da hiç kuşkusuz Aycan Varış ve Onur Yüksel geliyor. Yarışmada başlayan ama zaman içinde inişli çıkışlı bir hal alan ilişkileri 9 yıl aradan sonra sürpriz bir barışmayla yeniden gündeme gelmişti. 

Sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte pozlar paylaşan ikili, “Bu defa sonu düğün” mesajı veriyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda Bali’ye gidip sembolik bir nikah töreni bile yapmışlardı.

Aycan o anları, “Bu nikahın hiçbir hukuki geçerliliği yok ama bizim için çok kıymetli bir ritüeldi” sözleriyle anlatmıştı.

Aycan o anları, “Bu nikahın hiçbir hukuki geçerliliği yok ama bizim için çok kıymetli bir ritüeldi” sözleriyle anlatmıştı.

Ardından aile arasında sözlenen çift yakın zamanda nişan planları yapıyor, yazın da nikah masasına oturmayı hedefliyordu. Mekan bakıyor, ev dekorasyonları için fikir topluyorlardı. Her şey yolunda hatta fazlasıyla romantik görünüyordu.

Ama maalesef gerçek hayat bazen planlara uymuyor. Çiftten gelen son haber adeta şok etkisi yarattı.

Aycan Varış, Instagram’da yayınladığı gözyaşlı videosuyla ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu.

Ardından da Onur Yüksel ile olan tüm kareleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Ardından da Onur Yüksel ile olan tüm kareleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Onur Yüksel cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi ama o da tüm fotoğrafları silerek sessizliğini bu yolla bozmuş oldu.

Bakalım bu ayrılık kalıcı mı olacak, yoksa yeniden bir barışma gelir mi? Zaman gösterecek bizler de bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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