Kısmetse Olur'da Tanışıp 9 Yıl Sonra Barışan Aycan Varış ve Onur Yüksel Çifti Yine Kavga Edip Ayrıldı
Kısmetse Olur'da Tanışıp 9 Yıl Sonra Barışan Aycan Varış ve Onur Yüksel Çifti Yine Kavga Edip Ayrıldı
Kısmetse Olur’un en çok konuşulan çiftlerinden Aycan Varış ve Onur Yüksel’in yıllar sonra barışıp sözlenmesi herkesi heyecanlandırmıştı. Düğün yeri bakıyor, yaz nikahı planlıyorlardı. Bali’de yaptıkları sembolik nikah töreniyle romantizmin dozunu artıran çiftten şok bir ayrılık haberi geldi.
Aycan Varış, gözyaşları içinde paylaştığı videoyla ilişkiyi bitirdiğini duyurdu. Onur’dan henüz bir açıklama yok ama çiftin tüm fotoğraflarını silmesi dikkatlerden kaçmadı.
İşte detaylar...
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Kanal D ekranlarının unutulmaz yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur, ekran ömrünü tamamlamış olsa da yarışmacıları hâlâ konuşulmaya devam ediyor.
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Aycan o anları, “Bu nikahın hiçbir hukuki geçerliliği yok ama bizim için çok kıymetli bir ritüeldi” sözleriyle anlatmıştı.
Aycan Varış, Instagram’da yayınladığı gözyaşlı videosuyla ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu.
Ardından da Onur Yüksel ile olan tüm kareleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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