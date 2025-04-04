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Nihal Yalçın'ın "İş Yapamayan Ünlü" Sitemi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Nihal Yalçın'ın "İş Yapamayan Ünlü" Sitemi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.04.2025 - 13:35

Türkiye gündemi uzun süredir oldukça çalkantılı. Protestolar, boykotlar, gözaltılar derken sosyal medya da adeta bir meydan yerine dönüştü. Son olarak ünlü oyuncu Nihal Yalçın, yaptığı sitem dolu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 

“Belki bundan sonra senelerce iş yapamayan ünlülere de arada bir nasılsın, bir ihtiyacın var mı diye sorarsınız” diyen Yalçın, oyunculuk sektöründeki dışlanmışlık hissine dikkat çekti. 

Oyuncunun bu paylaşımı kimileri tarafından desteklenirken kimileri tarafından da tepki gördü. İşte detaylar…

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Ülke gündemi son haftalarda deyim yerindeyse ateş hattında.

Ülke gündemi son haftalarda deyim yerindeyse ateş hattında.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama süreciyle devam etti. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde protestolar düzenlenirken, CHP lideri Özgür Özel’in yaptığı boykot çağrısıyla da sosyal medyada büyük bir hareketlilik başladı. 

2 Nisan’da yapılan “alışveriş yapmama” boykotu da pek çok vatandaş ve ünlü isim tarafından destek gördü. Ancak bu desteklerin ardından gelen tepkiler de oldukça dikkat çekiciydi.

TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat boykot çağrısına destek verince diziden çıkarıldı. Hemen ardından sevgilisi Furkan Andıç da benzer şekilde projesinden alındı.

Şakir Paşa dizisinde “Cevat” karakterini canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılması da gündemin en çok konuşulan başlıkları arasındaydı.

Şakir Paşa dizisinde “Cevat” karakterini canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılması da gündemin en çok konuşulan başlıkları arasındaydı.

Tepki gösteren isimlerden biri de Show TV’de yayınlanan Bahar dizisinin Efsun’u ünlü oyuncu Nihal Yalçın oldu. 

İlk açıklamasında boykot hakkının anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Yalçın, “Boykota alışveriş yaparak tepki vermek de demokratik haktır. Kahvenizi oradan içer, kitabınızı boykot edilen yerden alır, durduk yerde market alışverişi yapabilirsiniz. Çok medeni tepkiler. Ama anayasal hakkını kullandığı için kimseyi hapse atamazsınız; atamıyor olmanız lazım.” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak asıl sarsıcı paylaşımı geçtiğimiz saatlerde geldi.

Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda olaylara sesini çıkaran ama karşılığında yalnız kalan birçok oyuncu olduğuna dikkat çekti.

Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda olaylara sesini çıkaran ama karşılığında yalnız kalan birçok oyuncu olduğuna dikkat çekti.
twitter.com

“Belki bundan sonra senelerce iş yapamayan ünlülere de arada bir nasılsın, bir ihtiyacın var mı diye sorarsınız. İnsan ihtiyaç duyuyor” sözleriyle sitem etti.

Nihal Yalçın’ın bu paylaşımına birçok destek ve tepki de beraberinde geldi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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