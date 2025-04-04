Türkiye gündemi uzun süredir oldukça çalkantılı. Protestolar, boykotlar, gözaltılar derken sosyal medya da adeta bir meydan yerine dönüştü. Son olarak ünlü oyuncu Nihal Yalçın, yaptığı sitem dolu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

“Belki bundan sonra senelerce iş yapamayan ünlülere de arada bir nasılsın, bir ihtiyacın var mı diye sorarsınız” diyen Yalçın, oyunculuk sektöründeki dışlanmışlık hissine dikkat çekti.

Oyuncunun bu paylaşımı kimileri tarafından desteklenirken kimileri tarafından da tepki gördü. İşte detaylar…