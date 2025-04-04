Nihal Yalçın'ın "İş Yapamayan Ünlü" Sitemi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
Nihal Yalçın'ın "İş Yapamayan Ünlü" Sitemi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
Türkiye gündemi uzun süredir oldukça çalkantılı. Protestolar, boykotlar, gözaltılar derken sosyal medya da adeta bir meydan yerine dönüştü. Son olarak ünlü oyuncu Nihal Yalçın, yaptığı sitem dolu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
“Belki bundan sonra senelerce iş yapamayan ünlülere de arada bir nasılsın, bir ihtiyacın var mı diye sorarsınız” diyen Yalçın, oyunculuk sektöründeki dışlanmışlık hissine dikkat çekti.
Oyuncunun bu paylaşımı kimileri tarafından desteklenirken kimileri tarafından da tepki gördü. İşte detaylar…
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Ülke gündemi son haftalarda deyim yerindeyse ateş hattında.
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Şakir Paşa dizisinde “Cevat” karakterini canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılması da gündemin en çok konuşulan başlıkları arasındaydı.
Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda olaylara sesini çıkaran ama karşılığında yalnız kalan birçok oyuncu olduğuna dikkat çekti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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