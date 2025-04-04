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Ciltteki Kuruluktan Kaynaklanan Mat Görünümü Azaltmanın Yolları

Ciltteki Kuruluktan Kaynaklanan Mat Görünümü Azaltmanın Yolları

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 15:01

Sürekli kendinize 'Cildim neden bu kadar kuru?' diye soruyor ama cevabını alamıyorsanız, cilt bakımınızda değiştirmeniz gereken şeyler olabilir! Cildiniz öyle çok kurur ki, bazen sanki günlerdir nemlendirmiyor gibi bile hissedersiniz. Endişelenmeyin! Bunu değiştirmek uygulayacağınız birkaç rutine bakıyor. Haydi, göz atalım!

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1. Cildimizin en sadık dostu kesinlikle nemlendiriciler!

Cildinizi sabah-akşam nemlendirerek elde edeceğiniz sonucu görünce neden daha önce yapmadım diye pişman olacaksınız! Ama dikkat etmeniz gereken çok önemli bir kural var. O da cilt tipiniz uygun bir nemlendirici seçmek. Eğer tıpkı çöl gibi kuru bir cildiniz varsa yoğun nemlendiriciler tercih edin.

2. Ee, biraz da cildinizi şımartın!

Maskeler cebiniz için küçük ama cildiniz için oldukça etkili bir hediye! Haftada 1 yüzünüze maske uygulasanız bile cildinizin nemli kalmasına yardımcı olur. Özellikle doğal içerikli formüller ve bazı özel içerikler cildinizi doyasıya neme boğar!

3. Cildinizi kurutan bir temizlik rutininden vazgeçin!

Cilt temizliğinin ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Fakat cildinizi temizlerken kaba davranmayın ve ihtiyacınıza yönelik bir cilt bakımı rutini oluşturun. Cildinize uygun olmayan nemlendiriciler cildinizin olan nemini de götürür.

4. Ölü derilere bay bay canım!

Bir başka önemli adım da cilde peeling yapmak. Peeling, ciltteki ölü hücreleri temizler ve yeni, sağlıklı hücrelerin çıkmasına yardımcı olur. Cildiniz yeni hücreleriyle birlikte resmen güneş gibi parlayacak! Haftada 1 kere peeling için yeterli, fazlası cildi kurutur...

5. Cildiniz en güzel yağları hak ediyor...

Kuru cildinizin en iyi arkadaşı doğal yağlar olabilir. Özellikle jojoba yağı, argan yağı veya üzüm çekirdeği gibi yağlarla cildinizi tanıştırarak cildinize ultra bir nem kazandırabilirsiniz. Hem de kimyasal olmaması nedeniyle gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

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6. İhtiyacınız olan tek şey sımsıcak bir buhar banyosu!

Buhar banyosu, nemli bir cilt isteyenler için hem eğlenceli hem de kurtarıcı bir aktivite. Sıcak suyun buharı, gözeneklerinizi açar, kirleri ve ölü hücreleri temizler. Hiiiç bunla uğraşamam diyorsanız, bir leğenin içine sıcak su ekleyin, birkaç damla yağ damlatın ve yüzünüzün rahatlamasını hissedin.

7. Rahatlatıcı bir masaj enfes olmaz mıydı?

Çoğu kişinin en sevdiği aktiviteye geldik: Yüz masajı! Cildinizin kan akışını 2 katına çıkararak, doğal bir görünüm sağlayabilirsiniz. Bu masaja bir de nemlendiriciler ve yağlar ekleyerek cildinizi kaymak gibi yapın. Parmak uçlarınızla dairesel hareketlerle nazikçe masaj yaparak cildinizi şımartın.

8. Besleyici yiyeceklerle bakımınızı içten de yapın...

Cildimize dışarıdan müdahale ettiğimiz yeter. Peki ya, beslenmemiz ne kadar etkili? Yediğiniz yiyecekler, cildinizin sağlığı üzerinde büyük etkiye sahiptir. Sağlığınızı olumlu etkileyecek yiyecekler yemekten kaçınmayın. Unutmayın ki, bağırsak sağlığı cildinizi doğrudan etkiler.

9. Gül suyu ile cildinizi ferahlatın.

Gül suyu, cildin çok iyi anlaştığı doğal cilt bakım ürünlerinden biridir. Özellikle gün sonunda cildinizi derinlemesine temizledikten sonra gül suyu ile cildinizi temizleyerek daha taze hissedebilirsiniz. Cildinize bir nem dalgası da verir. Gül suyu ayrıca ciltteki kızarıklıkları yatıştırmaya da yardımcı olur

10. Yazın ayrı, kışın ayrı ürünler kullanın...

Cilt bakımında mevsim geçişlerinde farklı ürünler kullanmak cildinizin nem dengesi için çok önemlidir. Kışın cilt genellikle daha kuru ve mat olur, bu yüzden aydınlatıcı etkisi olan serumlar ve yağlar kullanmak faydalı olacaktır. Cildinizin ihtiyacı olan doğru ürünlerle aslında mat görünümden kurtulmanın ne kadar kolay olduğunu da fark edeceksiniz...

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