Ciltteki Kuruluktan Kaynaklanan Mat Görünümü Azaltmanın Yolları

Sürekli kendinize 'Cildim neden bu kadar kuru?' diye soruyor ama cevabını alamıyorsanız, cilt bakımınızda değiştirmeniz gereken şeyler olabilir! Cildiniz öyle çok kurur ki, bazen sanki günlerdir nemlendirmiyor gibi bile hissedersiniz. Endişelenmeyin! Bunu değiştirmek uygulayacağınız birkaç rutine bakıyor. Haydi, göz atalım!